Toyota Prius, Genf-Premiere 1996. Erster Hybrid in Großserie. Was haben wir damals geschmunzelt. Heute wissen wir, dass die Technik funktioniert. Fragen Sie mal die Taxifahrer. Übrigens muss Toyota keine Strafen an die EU zahlen - unter anderem wegen des Hybrid. Noch Fragen?