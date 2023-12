Paukenschlag bei Toyota in Japan: Beim Tochter-Unternehmen Daihatsu wurden offenbar über Jahre hinweg Sicherheitstests manipuliert. Betroffen sind auch zwei Modelle, die in Deutschland verkauft wurden. Toyota hatte den auf Kleinwagen spezialisierten Hersteller im Jahr 2016 komplett übernommen, seit 1998 besaß Toyota bereits die Aktienmehrheit an Daihatsu.

Die Manipulationen waren im April 2023 aufgefallen und bezogen sich zunächst nur auf vier Daihatsu-Modelle. Damit die Türverkleidungen mit den darunter liegenden Airbags sich bei einem Seitencrash nicht unvorteilhaft verformen, wurde die darunter liegende Türstruktur von Ingenieuren eigenständig an den für den Crashtest vorgesehenen Fahrzeugen modifiziert. Die Techniker erhofften sich dadurch bessere Sicherheitseinstufungen. Für die Serienproduktion waren diese Veränderungen nicht eingeplant. Aufgeflogen war diese Manipulation durch den Bericht eines Whistleblowers an das Toyota-Management.

174 "Unregelmäßigkeiten"

Toyota hatte daraufhin eine unabhängige Prüfkommission beauftragt, sämtliche relevanten Vorgänge bei Daihatsu zu überprüfen. Am 20. Dezember hat das Unternehmen in einer Pressekonferenz die Ergebnisse dieser Untersuchungen veröffentlicht, die ein ungeahntes Ausmaß der Manipulationen belegen. Demnach wurden bei der Überprüfung von 25 nicht näher bezeichneten Sicherheitstest-Kriterien insgesamt 174, so wörtlich, "Unregelmäßigkeiten" aufgedeckt.

Betroffen von den Test-Manipulationen sind insgesamt 64 Modellreihen und drei Motoren. 22 Modelle und einen Motor davon hat Toyota unter eigenem Markenlabel vermarktet. Die Reaktion darauf ist ein Desaster für Daihatsu: Die Auslieferung aller aktuell produzierten Modelle der Kleinwagenmarke wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt. Auch betroffene Toyota-Modelle, die von Daihatsu entwickelt wurden, werden nicht mehr an Kunden übergeben.

Unter anderem wurde festgestellt, dass für die Airbag-Tests für Daihatsu Move / SUBARU Stella, Daihatsu Cast / Toyota Pixis Joy, Daihatsu Gran Max / Toyota Town Ace / Mazda Bongo ein anderes Airbag-Steuergerät (ECU) als im Serienmodell verwendet wurde. In einem Statement schreibt Toyota: "Wir sind uns der extremen Schwere der Tatsache bewusst, dass die Vernachlässigung des Zertifizierungsprozesses durch Daihatsu die Grundfesten des Unternehmens als Automobilhersteller erschüttert hat."

Für Daihatsu und das verantwortliche Management stehen die Zeichen demnach auf Sturm. Toyota fordert "nicht nur eine Überprüfung des Managements und der Geschäftsabläufe, sondern auch eine Überprüfung der Organisation und Struktur sowie eine Änderung der Personalentwicklung und des Bewusstseins jedes einzelnen Mitarbeiters" bei Daihatsu, um das Unternehmen "wiederzubeleben".

Bei Toyota sind auf dem Heimatmarkt unter anderem die aktuellen Modelle Pixis (Kei Car) und Probox betroffen, außerdem für Mexiko, Malaysia, Kambodscha, Chile und Uruguay produzierte Toyota Yaris und Yaris Cross. Ebenfalls offenbar von Manipulationen bei den Sicherheitstests betroffen sind zwei früher in Europa angebotene Modelle, der Toyota IQ (2008-2016, siehe Bildergalerie) und der Daihatsu Copen (2014-2019).