Das Mode-, Motorsport- und Action-Label Hoonigan gibt bekannt, dass im Dezember eine neue Episode der Electrikhana-Reihe veröffentlicht wird. Und dabei wird wie gewohnt Ken Block am abnehmbaren Sportlenkrad sitzen! Was insofern überrascht, da der Driftmeister im Alter von nur 55 Jahren kurz nach Jahresbeginn 2023 bei einem Snowmobil-Unfall verstarb. Doch im Teaser-Video zu Electrikhana Two ist klar zu sehen, wie Ken Block höchstselbst ins Volant greift. Wie kann das sein?

Wer nun eine Verschwörung per Künstlicher Intelligenz oder Ähnliches wittert, kann sich wieder beruhigen. Wie Hoonigan auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken herausstellt, wurden die Dreharbeiten gegen Jahresende 2022, also kurz vor Blocks Tod, durchgeführt. Wie sich nur wenig später auf tragische Weise herausstellen sollte, entstanden dabei die Bilder zum letzten Drift-Video mit dem Mann, der als Schuh- und Modefabrikant reich und später als Stuntman, Rennfahrer und Driftkünstler bekannt wurde.

Im Audi S1 Hoonitron durch Mexico City

Viel verrät das auf Youtube veröffentlichte Teaser-Video nicht über Electrikhana Two. Klar ist: Zum zweiten Mal kommt der elektrisch angetriebene Audi S1 Hoonitron (siehe Fotoshow) zum Einsatz. In der vor knapp einem Jahr veröffentlichten ersten Electrikhana-Episode machte Block mit dem zweimotorigen, allradgetriebenen und laut Hoonigan zwischen 2.000 und 3.000 PS starken Boliden die Straßen von Las Vegas unsicher. Nun geht es durch Mexico City, wo die spektakuläre Fahrt von Nummer 43 stilecht in der Stierkampfarena startet. Danach scheucht Ken Block seinen Audi unter anderem durch die Kreisverkehre, Tiefgaragen und Parkanlagen der Hauptstadt Mexikos. Auch die Autobahnen und der Flughafen der Millionenmetropole dienen als Schauplatz des reifenmordenden Tuns.

Wann genau Electrikhana Two in voller Länge auf Youtube veröffentlicht wird, verrät das Teaser-Video nicht. Hier heißt es: Im Dezember Augen und Ohren offen halten! Sobald es so weit ist, zeigen wir es selbstverständlich hier auf auto-motor-und-sport.de.