Wie beginnt der Gestaltungsprozess eines neuen Autos? Meist wohl mit einer Idee im Kopf des Designers oder der Designerin, die schnellstmöglich mit ein paar Strichen auf einem Blatt Papier oder in einem Notizblock verewigt wird. Genau diesen Moment will Tailor Made, die Indivialisierungsabteilung bei Ferrari, mit ihrem neuesten One-Off-Modell festhalten. Das gelb-schwarze Einzelstück basiert auf dem 812 Competizione, debütierte kürzlich im Rahmen der Monterey Car Week und wird am 17. Oktober bei einer Gala für wohltätige Zwecke versteigert.

Den Anstoß zu diesem Projekt gab Ferraris Nordamerika-Vertretung, die eng mit dem italienischen Design-Zentrum sowie dem Tailor-Made-Team zusammengearbeitet hat. In mehr als einem Jahr ist dabei dieses einzigartige Exemplar der insgesamt nur 999 Einheiten umfassenden 812-Competizione-Serie entstanden. Als Inspirationsquelle diente dabei tatsächlich das eingangs erwähnte Szenario: Die Zeichnungen von Ferraris Chefdesigner Flavio Manzoni auf gelben Karteikarten, die den Startpunkt bilden für jeden Gestaltungsprozess der wilden Pferde aus Maranello und auf deren Basis die Ideen von seinem Team auf dieselbe Art und Weise weiterentwickelt werden.

Das Gelb heißt "Giallo Tristrato"

Auf der Grundfarbe, einem satten und recht dunklen Gelb ("Giallo Tristrato"), sind in mattem Schwarz jene Skizzenzeichnungen und Hinweise aufgebracht, mit denen Manzoni und seine Truppe die optischen Eigenheiten des Ferrari 812 Competizione erstmals festgehalten hatten. Die Farbgebung veranschaulicht unter anderem, wie die Idee des Carbon-Elements, das sich quer über die Motorhaube erstreckt, entstanden war. Oder der Verlauf jener Kanten und Sicken erdacht wurde, die den Lichtverlauf an den Flanken bestimmen. Oder das blickdichte, mit horizontalen Lamellen versehene Element, das dort sitzt, wo beim "zahmen" Ferrari 812 Superfast die Heckscheibe positioniert ist.

Im Interieur des Ferrari Tailor Made 812 Competizione setzt sich das Konzept fort. Auf dem gelben Alcantara-Material, das zu 65 Prozent aus recyceltem Polyester besteht, finden sich ähnliche Zeichnungen und Notizen wie an der Außenhaut. Und zwar nicht einfach aufgedruckt oder eingeprägt, sondern aufwendig eingestickt. Neben dunklem Alcantara kommt zudem ein Textilstoff namens Superfabric zum Einsatz, der für die Teppiche und die Rückwand des Fahrgastraumes verwendet wird. Auf den Carbon-Einstiegsleisten findet sich skizziert die Silhouette des Ferrari 812 Competizione.

Technisch alles beim Alten

Technisch bleibt alles beim Alten. Der Ferrari 812 Competizione behält auch in der gelb-schwarzen Tailor-Made-Variante seinen Hochdrehzahl-V12 mit 6,5 Litern Hubraum. Das Triebwerk dreht maximal 9.500 Touren, leistet 830 PS und schickt ein maximales Drehmoment von 695 Newtonmetern Richtung Hinterräder. Der italienische Bolide beschleunigt in 2,85 Sekunden von null auf 100 km/h, in 7,7 Sekunden von null auf 200 km/h und auf über 340 km/h Topspeed.

Die Kleinserie des Ferrari 812 Competizione in Standardausführung ist übrigens längst ausverkauft. Insofern dürfte das Tailor-Made-Exemplar die letzte Chance sein, ein Exemplar zu ergattern. Allerdings muss man kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass das One-Off-Modell deutlich teurer wird als der einst ab 499.000 Euro erhältliche Bruder.