Das Mustang-Line-up bei Ford war noch nie so stark wie jetzt. Neben den klassischen Coupés und Cabrios können Kunden auch unter Sonderversionen wie dem Dark Horse oder Motorsportler unter den Varianten GT3 und GT4 wählen. Nicht zu vergessen sind die Ford Mustang Mach-E-Varianten, die ebenfalls auf den legendären Namen einzahlen.

Und damit soll angeblich noch nicht Schluss sein. Wie das für gewöhnlich gut unterrichtete amerikanische Portal "fordauthority" berichtet, hat der US-Autohersteller ein Mittelmotor-Konzept entwickelt, das als weiterer Mustang-Prototyp in Pebble Beach vorgestellt werden soll. Ausgewählten Kunden soll das Projekt bereits vorab in einer Sneak Preview in Las Vegas vorgestellt worden sein. Das breite Publikum darf vermutlich am 17. August erste Blicke auf das Auto werfen.

Entwicklungshilfe von Multimac

Entwicklungspartner war angeblich erneut Multimac aus Kanada, die auch schon an der Entwicklung des Ford GT beteiligt waren und diesen dann auch gebaut haben. Multimac fertigt aber auch den Bronco DR für Ford sowie die Motorsportmodelle Mustang GT3 und GT4. Auf welcher Plattform der Mittelmotor-Mustang aufbauen wird, ist nicht bekannt. Ausgeschlossen wird allerdings eine modifizierte S650-Architektur, wie sie aktuell unter dem neuen Ford Mustang steckt. Offen ist auch noch, ober das neue Modell für den Straßeneinsatz oder ausschließlich für die Rundstrecke konzipiert ist. Unklar bleibt auch das Antriebskonzept. Für eine E-Architektur wäre ein Mittelmotorkonzept kein vorteilhafter Ansatz. Eine neue Verbrenner-Plattform wirkt aber auch nicht mehr zeitgemäß.

Mit dem Mittelmotor-Ansatz könnte Ford auf die neue Corvette C8 zielen. Auch GM hat bereits laut darüber nachgedacht, aus der Modellbezeichnung Corvette eine ganze Modell-Familie machen zu wollen.

Den aktuell einzigen Mittelmotor-Sportwagen, den Ford GT, zeigen wir Ihnen in der Fotoshow und im Video.