Seit 2020 hat Genesis den großen SUV im Programm und bietet das Modell seit Sommer 2021 auch in Europa respektive in Deutschland an. Als Konkurrenz haben die Koreaner die deutschen Premium-SUV à la Mercedes GLE und BMW X5 ausgemacht. Mit der Coupé-Version zielen sie auf die Pendants aus München und Stuttgart.

Viersitzer mit Entenbürzel

Erlkönige hatten das neue SUV Coupé bereits angekündigt. Dann schob Genesis im April 2023 in New York eine seriennahe Studie des GV80 Coupé ins Rampenlicht. Die Optik des Concept Cars zeigte sich vom X Speedium Coupé Concept aus dem Jahr 2022 inspiriert. Das GV80 Coupé Concept verfügt so über den markentypischen Crest-Kühlergrill mit zwei übereinander gelegten, jeweils tiefschwarzen G-Matrix-Mustern. Flankierend verbaute Genesis die bekannten Quad-Leuchten, die sich mit Unterbrechungen bis zu den vorderen Türen ziehen. Die Schürze prägten zudem vier tief angelegte seitliche und schwarz eingefasste Kühllufteinlässe. Zum Coupé macht den GV80 die hinten stark abfallende Dachlinie. Für eine optimierte Aerodynamik sorgen dabei die Kombination aus einem oberen Dachspoiler und einer kleinen Spoilerlippe auf dem elliptischen, konkaven Entenbürzel. Die durchgehenden Rückleuchten greifen das Zwei-Linien-Leuchten-Design der Front auf.

Den ausgestellten Radläufen spendiert Genesis üppig dimensionierte Schmiedefelgen als Füllung. Für den sportlichen Touch sorgen zudem schwarz gehaltene Fenstereinfassungen und Elemente im Schwellerbereich, die einen klaren Kontrast zur Außenfarbe Magma liefern.

Auf Sport macht der Genesis GV80 auch im Interieur. Vier Integral-Sportsitze mit Carbon-Sitzschalen liefern den haltstarken Rahmen für die Passagiere. Der Fahrer greift in ein Sportlenkrad. Eine kreuzförmige Domverstrebung hinter den Fondpassagieren sorgt für zusätzliche Karosseriestabilität. Oberflächen aus schwarzem Nappa- und Veloursleder in Kombination mit Doppelnähten, orangefarbenen Paspeln und Carbon-Fasern auf den Funktionsflächen runden den Sport-Look ab. Zum Antrieb des Concept Cars machten die Koreaner keinerlei Angaben. Hier lohnt aber ein Blick zum GV80 SUV und den Erlkönigen.

GV80 Coupé zum GV80-Facelift

Für 2024 steht das Facelift des GV80 an. In diesem Zuge wird Genesis dann auch das GV80 Coupé – der Modellname ist jedoch noch nicht fix – präsentieren. Zu diesem Zeitpunkt erhält das Modell die Styling-Elemente vom G90 mit neu gestalteten Scheinwerfern und Heckleuchten. Natürlich bleibt es bei den typischen zweigeteilten Lichtelementen und dem für die Marke typischen Crest-Grill.

Bereits an den Prototypen zu sehen ist die coupéhafte Dachlinie, die sich ab der B-Säule leicht gen Heck neigt. Die Heckklappe ist noch stark getarnt und steht natürlich weniger steil an als die des SUV. Durch die Dachneigung erhalten Gepäck und die Köpfe der hinteren Passagiere weniger Raum.

Den Antrieb übernimmt das Coupé vom SUV – womöglich stattet Genesis die Motoren mit etwas mehr Leistung und weniger Verbrauch aus. Gegenwärtig gibt es in Deutschland den GV80 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 272 PS und höchstens 588 Nm, dessen Kraft über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder geleitet wird. Als Benziner ist ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit 304 PS und einem maximalen Drehmoment von 422 Nm an Bord. Auch hier gibt es den Allradantrieb sowie den Achtgang-Automaten. Der GV80 als Coupé dürfte etwas edler ausgestattet sein, sodass er über dem Preis des SUV rangiert. Hier ruft Genesis aktuell 68.880 Euro auf; die Dieselversion kostet ab 70.080 Euro.