Deutschlands sechstgrößter CCS-Ladesäulenbetreiber verschenkt Strom an 111 Schnellladesäulen. Wie Sie kostenlos laden können und wo die Ladesäulen stehen, lesen Sie hier.

Insgesamt betreiben die Pfalzwerke knapp 700 Schnellladepunkte in Deutschland. Anders als der Name es vermuten lässt, ist der Ladesäulenbetreiber mit seinen CCS-Ladesäulen aber bundesweit aktiv – und genau das kommt allen E-Autofahrern am Samstag, dem 11. November 2023 zugute.

Anlässlich zum 111. Geburtstag des Unternehmens können E-Autofahrer heute, am 11.11.2023 ab 11.11 Uhr bis 20.11 Uhr kostenlos ihr E-Auto laden. Die teilnehmenden 111 Standorte zum Gratis laden finden Sie unten in der Liste oder hier auf der interaktiven Karte:

So laden Sie am 11.11.2023 kostenlos bei den Pfalzwerken

Damit E-Autofahrer ihr Auto gratis laden können, sind drei Punkte zu beachten.

1. Passenden Pfalzwerke-Standort finden.

Alle Standorte finden Sie entweder oben in der Karte oder hier im beigefügten PDF. Nur an diesen 111 Standorten der Pfalzwerke kann kostenlos geladen werden.

2. Zeitraum der Gratis-Ladeaktion beachten

Der Zeitraum fürs Gratisladen ist begrenzt. Damit der Ladevorgang kostenlos ist, muss er zwischen 11.11 Uhr am 11.11.2023 und 20.11 Uhr am 11.11.2023 gestartet werden. Wer den Ladevorgang davor oder nach dem Zeitraum startet, muss den Ladestrom ganz regulär bezahlen.

3. Die Aktion gilt nur fürs Ad-hoc-Laden

Wer von der Gratisladeaktion profitieren will, darf sich beim Laden nicht mit seiner Ladekarte oder Ladeapp anmelden. Nur wer sich über den Ad-hoc-Zugang zum Ladevorgang anmeldet, kann gratis laden, ansonsten wird der reguläre Tarif des Ladestromanbieters der Ladekarte oder Ladeapp berechnet.

Die Ad-hoc-Freischaltung kann entweder über das Scannen des QR-Codes mit dem Smartphone an der Ladesäule erfolgen oder über die Pfalzwerke Charge App. In beiden Fällen ist die Bezahlung ausschließlich über eine Kredit- oder Debit-Karte möglich. Nach dem Starten des Ladevorgangs werden wie üblich 35 Euro Gebühr auf der Karte geblockt. Diese Summe wird aber nach dem Ladevorgang wieder freigegeben, sodass der Ladevorgang kostenlos bleibt.

Wer über die App laden will, braucht übrigens keinen Nutzeraccount, es genügt die Kreditkartendaten zu hinterlegen.