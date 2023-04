Honda hat die neueste Generation des Civic Type R auf die Nordschleife geschickt – und den Rekord für frontgetriebene Fahrzeuge geholt. Diesen Rekord hatte Honda schon mal eingeheimst – mit dem Vorgänger-Civic-Type-R. 2017 jagten die Japaner den Kompakt-Sportler in 7:43,8 Minuten über den fast 21 Kilometer langen Eifelkurs. Damals war die zu fahrende Strecke 20,6 Kilometer lang – inzwischen müssen die Fahrer 20,83 Kilometer absolvieren. Auf der jetzt vereinheitlichten längeren Strecke hat sich am 5. Mai 2019 Renault mit dem Mégane R.S. Trophy-R den Rekord für frontgetriebene Kompakte geholt – in 7:45,389 Minuten (verkürzte Strecke: 7:40,10 Minuten). Am 14. Juni 2021 war ein Audi-Entwicklungsfahrer zwar mit dem neuen RS3 auf der langen Strecke mit 7:40,748 Minuten deutlich schneller – aber der Kompaktsportler aus Ingolstadt ist mit Allradantrieb unterwegs.

Halbe Sekunde besser

Honda hat mit dem Civic Type R am 24. März 2023 7:44,881 Minuten für die verlängerte Strecke gebraucht und damit die Bestzeit des Mégane R.S. Trophy-R um eine halbe Sekunde unterboten. Beim Rekordversuch waren auf den Rädern Michelin-Pilot-Sport-Cup-2-Connect-Reifen aufgezogen, die Honda zusammen mit Michelin entwickelt hat. Der Reifen soll auf dem Michelin Pilot Sport 4 S basieren, der wiederum der Serienreifen des Civic Type R ist. Den Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect bietet Honda für den Civic Type R gegen Aufpreis an.

Bessere Performance – für viel Geld

Der neue Honda Civic Type R ist mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor ausgerüstet, der 329 PS leistet – neun PS mehr als der Vorgänger (in Japan: 330 PS). Das maximale Drehmoment beträgt 420 Newtonmeter – beim Vorgänger waren es noch 20 Newtonmeter weniger. Der Neue spurtet in 5,4 Sekunden auf Tempo 100, bei 275 greift die elektronische Abregelung. Die Preisanhebung gegenüber dem Vorgänger beträgt heftige 17.000 Euro – womit es jetzt bei 55.500 Euro losgeht. US-Kunden müssen deutlich weniger Geld berappen – dort kostet der Civic Type R ab 43.295 Dollar, was aktuell umgerechnet zirka 39.453 Euro sind.