Land Rover feiert seine 75-jährige Geschichte mit einer Reihe von Heritage-Modellen. Das Erste davon basiert auf dem alten Defender und hört auf den Namen Defender Works V8 Islay Edition. Die Islay Edition bezieht ihre Inspiration von einem Land Rover der Serie IIa aus dem Jahr 1965, der sich im Besitz von Land Rover Mitbegründer Spencer Wilks befand. Auf der zu den Inneren Hebriden gehörenden schottischen Islay-Insel verbrachte Spencer Wilks seine Urlaube und unternahm auch zahlreiche Testfahrten mit den frühen Defender-Modellen. Hier wurde auch der Name Land Rover geboren.

Ur-Modell lässt grüßen

Das exklusive neue Sondermodell lehnt sich in vielen Details an die Serie IIa des Jahres 1965 von Spencer Wilks an. Zu nennen wären hier unter anderem die Lackierung in Heritage Grau in Kombination mit einem Dach in Limestone und passenden Schwerlast-Stahlfelgen. Ebenfalls in Wagenfarbe gehalten sind die Radlaufverbreiterungen sowie die Logos. Die Front trägt einen Kühlergrill im Klassik-Stil. Die Grafiken auf den Flanken greifen mit "GXC 639C" das Kennzeichen der Serie IIa von Maurice Wilks auf.

Das maßgeschneiderte Interieur bietet eine Lederausstattung sowie Tweed-Details aus der Produktion der Wollmühle Islay Wollen Mill, die speziell für die Defender Islay Edition ausgewählt wurden. Hinzu kommt ein herausnehmbares Holztablett in der Mittelkonsolenbox, das aus Walnussholz und Teilen von Eichenholzfässern der Whisky-Brennerei Kilchoman Distillery auf der Insel Islay gefertigt wird. Eichenholzdekore finden sich auch am Boden des Kofferraums. Aufgenommen wird die Holzmaserung zudem von der Uhr auf der Mitte des Armaturenbretts. Applikationen in Wagenfarbe, ein modernes Infotainmentsystem sowie zahlreiche Editionsplaketten runden die Ausstattung ab.

V8-Antrieb unter der Haube

Beim Antrieb setzt das Sondermodell auf die bekannten Works-Spezifikationen. Der verbaute Fünf-Liter-V8 leistet 405 PS und 515 Nm und ist an eine ZF-Achtgang-Automatik und natürlich Allradantrieb gekoppelt. Damit die Sondermodelle auch zulassungsfähig sind, basieren sie jeweils auf Modellen aus den Baujahren 2012 bis 2016, die komplett zerlegt und neu aufgebaut werden. Dabei wandern technische Upgrades wie LED-Scheinwerfer, ein moderneres Fahrwerk und bessere Bremsen unter das Blechkleid.

Extrem limitiert, extrem teuer

Zu haben ist die Classic Defender Works V8 Islay Edition wahlweise als kurzer Defender 90 oder Defender 110 mit langem Radstand und sieben Sitzen – jeweils als Station Wagon. Insgesamt werden aber nur 30 Exemplare aufgelegt – 17 als 90er und 13 als 110er. Exklusiv wie die Auflage ist auch der Preis. Der 90er kostet ab 230.000 Pfund, der 110er wird mit 245.000 Pfund eingepreist. Umgerechnet werden Kunden also mit rund 262.000 bis 279.000 Euro zu Kasse gebeten. Im Preis enthalten ist allerdings jeweils eine Flasche Whisky der limitierten Sonderserie "639", die exklusiv für die Käufer der Sondermodelle gebrannt wurde. Ansprechpartner für potenzielle Käufer in Deutschland ist das Jaguar Land Rover Classic Centre in Essen-Kettwig.