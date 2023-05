Lexus hat in den USA einen weiteren SUV angekündigt und startet markenüblich mit einem ersten Teaserbild, um über die kommenden Wochen für Spannung und Gespräch zu sorgen. Allerdings wird das diesmal nicht ganz so geheimniskrämerisch ablaufen können, denn wir wissen bereits, auf welcher Baureihe das Modell basieren wird.

Der dritte Groß-SUV von Lexus

Lexus nennt bereits die Typbezeichnung: Der neue Groß-SUV wird Lexus TX heißen und sich damit in Nordamerika als elftes Lexus-Modell zwischen dem GX und dem LX einsortieren. Diese beiden Geschwister machen auch klar, warum Lexus da noch eine Lücke für ein drittes SUV-Dickschiff erspäht hat. Denn der GX und der LX basieren jeweils auf den Rahmen-Plattformen der mittleren und der großen Toyota Land Cruiser-Baureihen. Das macht sie zwar zu komfortablen Reisedampfern mit hoher Geländekompetenz. Allerdings in Sachen Dynamik und Fahrverhalten zu Opfern im Vergleich mit straßenorientierten Luxus-SUV wie BMW X7 oder Mercedes GLS.

Genau diese Konkurrenz will Lexus mit dem neuen TX ins Visier nehmen und nutzt daher die rahmenlose Unibody-Plattform TNGA-K von Toyota, um ein bisschen Agilität in den Fokus zu rücken. Die Basis dazu hat Toyota im Februar vorgestellt: Die Langversion des auch bei uns verkauften Toyota Highlander, der Grand Highlander. Den zeigen wir Ihnen auch in der Bildergalerie als Vorgeschmack zum Lexus TX.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

Über fünf Meter lang

Dementsprechend sind auch schon die technischen Eckdaten bekannt: Rund 5,12 Meter lang und rund zwei Meter breit bei einer Höhe von 1,78 Meter. Es ist anzunehmen, dass Lexus nur den stärksten Antrieb aus dem Grand Highlander übernimmt, ein Hybrid. Hier werden ein 2,4-Liter-Vierzylinder-Turbo und eine Elektromaschine verkuppelt und eine Systemleistung von 367 PS erzielt.

Optisch wird sich der Lexus TX an Front und Heck vom Toyota Grand Highlander unterscheiden, wie das Teaserbild bereits vorwegnimmt. Demnach sind das Heckteil und die Form der Rückleuchten komplett eigenständig, das wird auch für die Vorderansicht gelten. Der Lexus TX wird im Werk Toyota Motor Manufacturing Indiana gebaut werden. Die Präsentation des neuen Modells erwarten wir noch im Sommer, den Verkaufsstart im Herbst 2023. Preislich wird er sich vermutlich etwas oberhalb des Lexus GX bei rund 70.000 Dollar einsortieren.