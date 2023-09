Oliver Zipse bleibt Vorstandsvorsitzender des BMW-Konzerns. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des Managers bis zum Jahr 2026. Zipse leitet den Autohersteller seit August 2019. Damals löste er Harald Krüger ab, der nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stand und sich neuen Herausforderungen widmen wollte. Seit 2015 war Oliver Zipse bereits Mitglied des BMW-Vorstands und in dieser Funktion für das Produktions-Ressort zuständig.

"Oliver Zipse hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich durch ein ausgesprochen volatiles Umfeld gesteuert", sagt Norbert Reithofer. In einer Phase globaler Krisen und tiefgreifender Transformation habe die BMW Group unter seiner Führung nicht nur verlässlich robuste Ergebnisse erzielt, sondern auch ihre Führungsposition im globalen Wettbewerb nachhaltig gestärkt, so der Aufsichtsratsvorsitzende weiter. Die Arbeitnehmerseite goutiert die Entscheidung ebenfalls: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin gemeinsam konstruktive Entscheidungen treffen, und blicke dementsprechend positiv in die Zukunft", sagt der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Martin Kimmich.

Zipse seit 1991 bei BMW

Zipse wurde 1964 in Heidelberg geboren. Er hat in den USA Informatik und Mathematik sowie in Darmstadt Maschinenbau studiert. Er begann seine berufliche Laufbahn im Unternehmen 1991 als Trainee und war seitdem in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem als Leiter des Werks Oxford sowie Leiter Konzernplanung und Produktstrategie. Im Rennen um den Vorstandsvorsitz setzte er sich 2019 gegen den damaligen Entwicklungschef Klaus Fröhlich durch, der ein Jahr später die BMW-interne Altersgrenze erreichte und aus dem Vorstand ausschied.

Im Zuge der Vertragsverlängerung für Zipse fällte der BMW-Aufsichtsrat eine weitere Personalentscheidung. Jochen Goller besetzt vom 1. November 2023 an den Posten des Vorstandes für das Ressort "Kunde, Marken, Vertrieb". Er folgt damit auf Pieter Nota, der diese Position seit 2018 innehatte. Goller ist seit 1999 bei der BMW Group und war bisher unter anderem für die Marke Mini verantwortlich, bevor er 2018 zum China-Chef des Konzerns berufen wurde. Diese Erfahrung war offenbar entscheidend für seine baldige Beförderung: "Mit Jochen Goller berufen wir einen international erfahrenen Vertriebsmanager in den Vorstand, der als ausgewiesener China-Experte den größten Markt der BMW Group wie kaum ein Zweiter kennt", so Reithofer.

