Mit dem Sparpaket will die Regierung eine zweistellige Milliardensumme einsparen und auf der anderen Seite Einnahmen erhöhen.

CO₂-Preis steigt ab 1.1.2024

Zum Jahresende 2023 steigt nach ersten Informationen die CO₂-Abgabe deutlicher als geplant. Die Koalitionäre einigten sich darauf, dass vom 1.1.2024 an die Abgabe von derzeit 30 Euro auf 45 Euro pro Tonne CO₂ steigt – ursprünglich sollte ab dem Zeitpunkt die Tonne CO₂ 40 Euro kosten. Ab 2025 steigt die Abgabe pro Tonne um weitere zehn auf 55 Euro. Mit der höheren Abgabe steigt der Spritpreis an den Tankstellen um rnd 4,5 Cent pro Liter.

Ende des Agrardiesels?

Eine weitere Sparmaßnahme soll der Abbau von klimaschädlichen Subventionen sein. Welche das konkret sind, steht noch nicht fest. Nach ersten Informationen der Bild-Zeitung sollen die Steuervergünstigungen für Agrardiesel wegfallen. Die betrifft Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Die Beihilfen bzw. die teilweise Rückvergütung der Mineralölsteuer für verbrauchten Diesel machen in Summe 440 Millionen Euro pro Jahr aus. Pro Liter sind es 21,48 Cent. Auch die Befreiung der Kfz-Steuer für die Landwirtschaft (488 Millionen jährlich) soll gestrichen werden.

E-Autoförderung endet vor 2025

Als weitere Maßnahme soll die Kaufprämie für E-Autos, die ursprünglich bis 2025 gelten sollte, früher auslaufen. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt.

"Wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch (13.12.2023). Er hatte mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in den vergangenen Tagen intensiv an einer Lösung für einen neuen Bundeshaushalt gearbeitet.

Notwendig macht das die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021. Die Richter urteilten im November 2023, dass die Umschichtung überschüssiger Mittel zur Corona-Bekämpfung in den sogenannten "Klima- und Transformationsfonds" nicht verfassungskonform gewesen sei. Entsprechend fehlen der Ampelkoalition 60 Milliarden Euro zur Finanzierung ihrer Projekte.

