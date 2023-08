Ein neues VW-Patent beschreibt ausführlich, wie für die Wolfsburger das Traumcockpit der Zukunft aussieht. Es besitzt keine Lichtschalter, Blinker- oder Wischerhebel mehr – stattdessen wandert die komplette Bedienung in den Lenkradkranz. Was die Einsparungen für die Produktion im Konzern auf die Spitze treibt, könnte für die einen ein Bedienungs-Albtraum werden – für die anderen vielleicht ein Gimmick-Paradies.

Das Patent wird beim Deutschen Patentamt unter der Nummer "10 2022 200 086.2" geführt und wurde bereits im Juli veröffentlicht. Es zeigt auf mehreren Seiten nicht gerade einfach beschrieben, welche Möglichkeiten ein Multifunktionslenkrad der Zukunft bieten könnte. Konkret beschreiben die VW-Techniker zwei Bedienebenen, die voneinander abhängen. In der linken Hälfte des Lenkradkranzes wird beispielsweise der Menüpunkt Licht gewählt, rechts kann anschließend zwischen Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht gewählt werden.

Kompliziert oder kinderleicht?

Hinzu kommen einige Optionen, Touchflächen und Anzeigen, die die Bedienung verständlich und intuitiv machen sollen. Scheinbar spielen dafür auch die Anzeigen auf dem Head-up-Display eine wichtige Rolle (siehe Galerie). Ganz und gar nicht einfach ist der Patent-Text in feinstem Gesetzes-Deutsch zu lesen. Ein Auszugs-Beispiel gefällig? Bitte sehr:

"Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeug mit einem Lenkrad, wobei das Kraftfahrzeug ein erstes in das Lenkrad integriertes Display zur variablen Darstellung von Informationen, einen ersten über dem ersten Display angeordneten Touchscreen zur Eingabe von Befehlen, ein zweites räumlich von dem ersten Display getrennt in das Lenkrad integriertes Display zur variablen Darstellung von Informationen und einen zweiten über dem zweiten Display angeordneten Touchscreen zur Eingabe von Befehlen umfasst."

Mehr Touchflächen und Screens

Offenbar will Volkswagen in Zukunft auf weitere haptische Hebel, Schalter und Tasten verzichten, um sie durch Touchflächen und Screens zu ersetzen. Das ist in der Produktion günstiger, weil weniger Material eingesetzt wird und ein universelles Multifunktionslenkrad in allen Baureihen eingesetzt werden kann. Traditionelle VW-Kunden dürfte dies nicht unbedingt erfreuen.

Fairerweise muss erwähnt werden, dass es sich bei einer Patentanmeldung keineswegs um den klaren Blick in die Zukunft der Unternehmensstrategie handelt. VW sichert sich mit einer solchen Anmeldung lediglich eine Option für kommende Fahrzeugentwicklungen. Den Fokus auf Verzicht und Einsparung im Innenraum macht dieses Patent aber zweifelsfrei deutlich. Zuletzt hatte Volkswagen eingeräumt, dass der zu schnelle Verzicht auf Knöpfe ein Fehler war.