Nissan bietet den Fullsize-Pick-up Titan nur in den USA an. Allerdings nicht mehr lange: Wenn im Sommer des kommenden Jahres die Produktion des Modelljahres 2024 endet, rumpelt der Pritschenwagen in Rente, ohne dass der japanische Hersteller einen Nachfolger auflegt. Zu schlecht waren zuletzt die Absatzzahlen des dann zwei Jahrzehnte angebotenen Modells. Weshalb Nissan zu der Einschätzung gelangt ist, die im Titan-Werk in der Stadt Canton, gelegen im US-Bundesstaat Mississippi, vorhandenen Produktionskapazitäten künftig lieber für zwei vollelektrisch angetriebene Modelle nutzen zu wollen. Eins trägt das Logo der Stammmarke, das andere kommt mit dem Emblem der Nobeltochter Infiniti auf den Markt.

Bevor der Titan in den Ruhestand rumpelt, macht er sich noch einmal schick. Für das Modelljahr 2024 legt Nissan das "SV Bronze Edition Package" auf, das einige optische Besonderheiten aufweist. Verschiedene Bereiche sind bei ihm schwarz lackiert, beispielsweise der Kühlergrill-Rahmen, der vordere Stoßfänger und der Bügel auf der Ladefläche. Hinzu kommen bronzefarbene 20-Zoll-Räder und speziell gestaltete Fußmatten.

Kein Diesel mehr im Nissan Titan

Darüber hinaus bietet der Nissan Titan weiterhin jene Qualitäten auf, die ihn seit dem letzten großen Facelift auszeichnen, das ihm zum Modelljahr 2020 verpasst wurde (siehe Video). Das Grundgerüst des Riesen-Trucks (3,55 Meter Radstand, 2,20 Meter Breite und 5,80 Meter Länge) blieb damals schon unverändert (die zweite Titan-Generation kam bereits 2015 auf den Markt). Die Frontgestaltung mit neuen Scheinwerfern und drei verschiedenen Kühlergrill-Designs zur Auswahl war hingegen neu. Der 5,6-Liter V8-Motor lieferte von diesem Zeitpunkt an mit 406 PS etwa zehn PS mehr als zuvor, das Drehmoment des Saugmotors stieg auf 560 Newtonmeter.

Ebenfalls neu an Bord war eine neunstufige Wandlerautomatik; zuvor arbeitete eine Siebengang-Automatik im Nissan Titan. Durch das neue Getriebe mit weiterer Spreizung konnte die Achsübersetzung verkürzt werden, was die Beschleunigung entsprechend verbesserte. Vorbei war es hingegen mit dem Diesel: Der verfügbare V8-Turbodiesel von Cummins mit fünf Litern Hubraum und bärigen 752 Newtonmetern Drehmoment wurde zum Modelljahr 2020 aus dem Programm genommen. Er war zuvor in Kombination mit den Heavy-Duty-Varianten (Nissan Titan XD) erhältlich. Diese Lastesel bauen auf einem eigenen Leiterrahmen auf, weisen einen auf 3,85 Meter verlängerten Radstand sowie eine größere Ladefläche auf und sind auch im finalen Modelljahr lediglich mit Allradantrieb verfügbar.

Besser informiert und vernetzt

Die Änderungen im Innenraum zeigten sich erst auf den zweiten Blick. Neu war zum Modelljahr 2020 ein Sieben-Zoll-Fahrer-Informations-Display in der Instrumenteneinheit. Das Infotainment-System erhielt serienmäßig einen auf acht Zoll vergrößerten Touchscreen und optional eine größere Neun-Zoll-Variante. Ein neues System zur Gepäckbefestigung in der Kabine war in die Rücksitzbank integriert. Kabelloses Laden von Smartphones war nun ebenso verfügbar wie Android Auto und Apple Carplay – Letzteres kabellos – sowie ein Panorama-Glasdach.

Serienmäßig in allen Modellen ist weiterhin das Assistenzpaket "Safety Shield 360" bestehend aus Fußgängererkennung, Fernlichtautomatik, Totwinkelwarner, Querverkehrswarner und Notbremsautomatik sowie automatischer Notbremsung hinten. Gegen Aufpreis kommen unter anderem ein 360-Grad-Kamerasystem und ein adaptiver Tempomat an Bord.

Satte Preise zum Finale

Ein Hauptgrund für die überschaubaren Absatzzahlen des Nissan Titan dürften dessen vergleichsweise hohen Preise sein. An denen ändert sich auch im finalen Modelljahr nichts: Die günstigste Version des Fullsize-Pick-ups namens SV Crew Cab 4x2 kostet 45.770 Dollar (aktuell umgerechnet gut 41.700 Euro). Wer das mit jeder Variante des Standard-Titan kombinierbare "SV Bronze Edition Package" bucht, zahlt 2.980 Dollar (etwa 2.700 Euro) extra. Soll es ein Nissan Titan XD sein, werden mindestens 51.930 Dollar (ungefähr 47.350 Euro) fällig.