Nach der Markteinführung der umfangreich überarbeiteten dritten Generation des Cayenne im Frühjahr 2023 krönt Porsche die SUV-Baureihe jetzt mit einem neuen Spitzenmodell, das als SUV und SUV Coupé zu haben ist. Wie bisher handelt es sich beim leistungsstärksten Cayenne um einen Plug-in-Hybrid. Beim Nachfolger des Cayenne Turbo S E-Hybrid hat Porsche die Hybridtechnik umfassend aufgewertet und dabei vor allem E-Reichweite und Leistung deutlich gesteigert.

PHEV mit 739-System-PS

Der neue Hybridantriebsstrang kombiniert einen 130 kW (179 PS) starken Elektromotor mit dem weiterentwickelten Vierliter-Biturbo-V8, der es nun auf 599 PS bringt. Im Verbund mobilisieren beide Aggregate eine Systemleistung von 739 PS und ein maximales Drehmoment von 950 Nm. Da bleibt sogar der zwölfzylindrige Ferrari Purosangue zurück, der bislang als stärkster Verbrenner-SUV der Welt galt. Der kommt mit seinem 6,5-Liter-Sauger nur auf 725 PS und 716 Nm Drehmoment. Die Fahrleistungen, die Porsche für den Cayenne Turbo E-Hybrid nennt, reichen allerdings nicht an die Ferrari-Werte heran. Der Cayenne spurtet in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 295 km/h. Ferrari proklamiert 3,3 Sekunden und über 310 km/h.

Zugelegt hat im Cayenne aber die Batteriekapazität und damit die rein elektrische Reichweite bei gleichzeitig verkürzten Ladezeiten. Der nun 25,9 kWh große Energiespeicher unter dem Ladeboden ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 72 km (WLTP). Der neue 11-kW-Onboard-Lader verkürzt die Ladedauer auf weniger als zweieinhalb Stunden.

Top-Ausstattung, eigenständige Optik

Als neues Top-Modell wartet der Cayenne Turbo E-Hybrid natürlich auch mit einer umfangreichen Ausstattung auf. Serienmäßig gefedert und gedämpft wird per adaptiver Zwei-Kammer-Luftfederung inklusive Nick- und Wankausgleich. Um die optimale Antriebsmomentverteilung kümmert sich Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) sowie eine Hinterachslenkung stehen ebenfalls zur Wahl, kosten aber Aufpreis.

Für eine eigenständige Optik des Cayenne Turbo E-Hybrid sorgen ein Bugteil mit vergrößerten Kühlluftöffnungen, an dem schwarz glänzende Airblades optische Akzente setzen. Die Radlaufblenden sowie die Heckverkleidung sind in Wagenfarbe ausgeführt, hinzu kommen zwei Doppelendrohre in gebürstetem Edelstahl sowie rote Bremssättel.

Das Interieur werten Aluminium-Applikationen in der Schalttafel sowie in den Türverkleidungen, ein Race-Tex-Dachhimmel, ein GT-Sportlenkrad mit Heizung und Mode-Schalter sowie 18-fach verstellbare Leder-Sportsitze auf.

Mit GT-Paket noch dynamischer

Wer auf noch mehr Performance steht, kann das optionale GT-Paket ordern. Es überführt die Performance-Zutaten des besonders auf Onroad-Fahrdynamik fokussierten und in einigen Märkten nicht mehr erhältlichen Cayenne Turbo GT in die Hybrid-Welt. Alle Fahrwerk- und Regel-Systeme inklusive der Luftfederung erhalten eine spezifische Abstimmung. Die Karosserie ist um 10 Millimeter tiefergelegt. GT-spezifische Schwenklager vergrößern den Radsturz an der Vorderachse, die Vorderräder wachsen in der Breite, verzögert wird mit Carbon-Keramik-Stoppern. Äußerlich gibt sich das GT-Paket durch ein spezifisches Bugteil mit schwarzen Akzenten, schwarze Radhausverbreiterungen, Carbon-Sideplates am Dachspoiler, mittig angeordneten Endrohren der Titanabgasanlage des Turbo GT und einem Heckdiffusor aus Carbon zu erkennen. Ebenfalls aus Carbon geformt wird das Dach. Die GT-Abstimmung drückt sich aber auch in fahrdynamischen Kennwerten aus. Die Spurtzeit sinkt auf 3,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 305 km/h angehoben.

Preise und Marktstart

Kommen sollen die neuen Cayenne Turbo E-Hybrid-Modelle noch in 2023. Bestellt werden kann ab sofort. In der SUV-Variante kostet das neue Top-Modell ab 176.324 Euro. Die Coupé-Version ist ab 179.775 Euro erhältlich. Das Angebot des Cayenne Turbo E-Hybrid mit GT-Paket, das in Deutschland ab 208.454 Euro kostet, beschränkt sich auf die Märkte, in denen der Cayenne Turbo GT aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht mehr verfügbar ist. Dies sind der überwiegende Teil der EU-Märkte sowie Japan, Hongkong, Taiwan und Singapur.