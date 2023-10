Der Autobauer Renault will auch weiter an allen wichtigen Automessen in den Regionen teilnehmen, in denen die Franzosen präsent sind.

Die französische Renault Group bekennt sich zu internationalen Automessen und stellt sich damit gegen den Branchentrend Automobilausstellungen den Rücken zu kehren.

Nach dem Erfolg der IAA Mobility 2023 in München bekräftigt die Renault Group ihr Engagement auf den kommenden internationalen Automobilausstellungen. Der Konzern kündigt an, dass er am Genfer Autosalon und am Pariser Autosalon 2024 sowie an allen wichtigen Automobilmessen in den Regionen, in denen er präsent ist, teilnehmen wird.

Die Renault Group möchte mit ihrer Messepräsenz zum Ansehen der europäischen Industrie beitragen und in der Öffentlichkeit die Begeisterung für das Automobil erhalten. Vertreten sein werden jeweils die Marken Renault, Dacia, Alpine und Mobilize.

