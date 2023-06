Bugatti ruft in den USA offiziell einen 3,8 Millionen Euro teuren Chiron Super Sport zurück.

Wohnen Sie in den USA? Besitzen Sie einen 3,8 Millionen Euro teuren und bis zu 440 km/h schnellen Bugatti Chiron Super Sport? Und wurde dieser am 10. März 2023 gefertigt? Dann sollten Sie vorerst den Top-Speed-Schlüssel in der Tasche lassen. Denn "bei einem Fahrzeug wurde bei der endgültigen Produktionsvalidierung festgestellt, dass ein Satz Chiron Sport-Felgen "Leichtbaurad BBS" für den Chiron Super Sport konfiguriert und montiert worden war. Der Chiron Sport-Felgentyp "Leichtbaurad BBS" ist für den Chiron Super Sport nicht validiert."

Gefahren: Verlust des Abtriebs und damit möglicherweise negativer Einfluss auf das Fahrverhalten und Kontrollverlust, jedoch nur im Top-Speed-Modus.

Dieses Modell ist aktuell in den USA vom Rückruf betroffen:

Bugatti Chiron Super Sport mit dem Produktionstag 10.03.2023 (1 Fahrzeug)

Vorsorgliche Maßnahme

Der betroffene Kunde wird kontaktiert und erhält kostenlos einen Ersatzsatz von für Chiron Super Sport homologierten Räder sowie brandneue Reifen, Ventile und Sensoren. Die ersetzten Felgen werden an Bugatti zurückgegeben, um sicherzustellen, dass sie nicht für den erneuten Einsatz an einem Chiron Super Sport-Modell montiert oder weiterverkauft werden können. Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter der Fallnummer 23V-388 zu finden.