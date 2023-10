Ferrari ruft in den USA 614 Fahrzeuge des Typs SF90 zurück. Der Rückruf betrifft zudem andere Staaten, inklusive Deutschland und Österreich.

Ferrari hat festgestellt, dass bei einigen Ferrari SF90-Fahrzeugen ein Defekt im Zusammenhang mit der Fahrzeugsicherheit auftreten kann. Das Problem bezieht sich auf ein potenzielles Problem mit der Ölzufuhrleitung des Turboladers aufgrund einer auf der Außenfläche festgestellten Kerbe und einer verringerten Dicke, wodurch die Leitung nicht den technischen Anforderungen von Ferrari entspricht. Der Defekt kann zu einem möglichen Ölaustritt führen. Wenn Öl austritt und eine Zündquelle vorhanden ist, erhöht sich die Brandgefahr.

Dieses Modell ist aktuell vom Rückruf betroffen:

Ferrari SF90 aus dem Produktionszeitraum 07.11.2022 bis 19.09.2023 (614 Fahrzeuge)

Vorsorgliche Maßnahme

Die Reparatur besteht im Austausch der fehlerhaften Turboladerölleitung. Beim SF90-Modell werden installierte Leitungen durch neue, konforme Leitungen ersetzen. Ferrari sendet ein Mitteilungsschreiben an alle betroffenen Fahrzeugbesitzer, um sie vor diesem Problem zu warnen, und weist sie an, 1) einen autorisierten Ferrari-Händler zu kontaktieren, um die kostenlose Rückrufreparatur zu vereinbaren, und 2) sie in der Zwischenzeit aufzufordern, die Fahrzeuge nicht zu verwenden.

Bei der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ist der Rückruf unter den Fallnummern 23V-698 zu finden. Auf Nachfrage von auto motor und sport heißt es seitens Ferrari: "Es handelt sich hierbei um eine weltweite Recall-Aktion. D.h. auch Deutschland und Österreich sind hiervon betroffen." Weitere Details sollen folgen.