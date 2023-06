Porsche und die Porsche-Tochter MHP sind neue Sponsoren des Fußballbundesligisten VfB Stuttgart. Eine entsprechende Absichtserkläung haben der Autobauer und MHP am Dienstag (27.6.2023) unterzeichnet.

Porsche plant, mit Sponsoringpaketen unter dem Titel "Turbo für Talente" Partner des Fußballnachwuchses und der Fußballschule zu werden. Außerdem prüfen die Zuffenhausener eine Beteiligung an der VfB Stuttgart AG neben Mercedes und Jako.

Mercedes verzichtet auf Stadion-Name – MHP übernimmt

Mercedes sowie die Mercedes-Bank bleibt weiterhin als Investor und Partner für die Mobilität an Bord, verzichten aber auf die Namensrechte für das Stadion, das aktuell "Mercedes-Benz-Arena" heißt. Stattdessen sicherte sich MHP dieses Recht für die kommenden zehn Jahre. Das Stadion wird dann "MHP Arena Stuttgart" heißen.

Die Management- und IT-Beratung engagiert sich zudem bei e-Sport, dem Mädchen- und Frauenfußball sowie der Leichtathletik und dem Nachwuchsleistungszentrum. Auch wird MHP Partner der VfB Stuttgart Bildungsakademie. Die Porsche-Tochter ist bereits als Namens- und Trikotsponsor für den Basketball-Bundesligisten im nahen Ludwigsburg aktiv, die Spielstätte der "MHP Riesen" heißt "MHP Arena Ludwigsburg".

Champions League der Investoren

Claus Vogt, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des VfB Stuttgart: "Heute ist ein großartiger Tag für unseren VfB. Die geplante Zusammenarbeit mit Porsche, MHP und Mercedes-Benz verspricht, sowohl die AG als auch den e.V. nachhaltig zu stärken. Der Schulterschluss des VfB mit diesen starken Marken sendet eine klare Botschaft aus Württemberg in die Fußballwelt. Hier kommt die Champions League der Investoren unter einem Dach zusammen. Das Bekenntnis dieser hier verankerten Weltkonzerne zum VfB macht uns stolz. Wir sind dankbar für diese umfassende Unterstützung und werden alles daransetzen, dass alle Seiten von dieser einzigartigen Partnerschaft profitieren. Als unseren Beitrag zum Erfolg setzen wir auf Zusammenhalt im Verein und volle Konzentration auf sportliche Stabilität in der AG. Unser Vorstand um Alexander Wehrle hat mit diesem Gesamtpaket historisches für den VfB geleistet. Dafür bedanke ich mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats."

Das Sonsoring-Gesamtvolumen hat einen Wert von über 100 Millionen Euro, die Beteiligung an der VfB Stuttgart AG soll zehn Prozent betragen und hat einen Wert von rund 40 Millionen Euro. Finanziell geht es dem VfB Stuttgart nach der miserablen Saison und der Relegation nicht gut. Der Verlust 2022 liegt bei gut 16 Millionen Euro. Als größte Ausstände stehen 90 Millionen Euro Personalkosten in den Büchern, zudem muss der Verein noch einen Corona-Hilfskredit in Höhe von 25 Millionen Euro zurückzahlen.