Heute findet im sächsischen Zwickau eine Betriebsversammlung der VW-Beschäftigten statt. Im dortigen VW-Werk arbeiten fast 11.000 Mitarbeiter, 2.000 davon haben befristete Verträge. Seit 2019 laufen in Zwickau ausschließlich Elektroautos vom Band – VW hatte das Werk für 1,2 Milliarden Euro umgerüstet. Wegen der aktuell schleppenden Nachfrage nach ID-Modellen gilt die Verkündung von Stellenstreichungen als wahrscheinlich.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte bereits am Dienstagabend auf einer CDU-Veranstaltung in Riesa vor "bedauerlichen Nachrichten" gewarnt. "Eine ganze Reihe von Kollegen werden zumindest zeitweise dort erst mal nicht mehr arbeiten können." befürchtet der Ministerpräsident. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) bekräftigte am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist eine ernste Situation." Seit mehreren Wochen sei er in Kontakt mit dem Betriebsrat und seinem niedersächsischen Amtskollegen Olaf Lies ( SPD).

VW für die Region extrem wichtig

Nach Medienberichten verhandeln in Wolfsburg bereits seit Tagen die Konzernspitze und der Gesamtbetriebsrat über die Zukunft des sächsischen Autowerks. Aus Verhandlungskreisen sickerte inzwischen durch, dass die Nichtverlängerung der befristeten Arbeitsverträge eine Option sei. Bereits ab Oktober wären davon wohl hunderte Angestellte betroffen. Und auch darüber hinaus könnte es Stellenstreichungen geben.

VW ist in der Region einer der wichtigsten Arbeitgeber und der größte Gewerbesteuerzahler – bei vielen Familien arbeiten mehrere Familienmitglieder dort. Mit allen Zulieferern sorgt die Autoindustrie in Zwickau für zirka 20.000 Arbeitsplätze. 2022 hat das Werk Zwickau 218.000 Elektrofahrzeuge ausgeliefert – für dieses Jahr waren 360.000 E-Autos geplant. Doch eine allgemeine Kaufzurückhaltung aufgrund von hoher Inflation, Konkurrenzdruck aus China und einem Wegfall der E-Autoförderung zum 1. September sind die Verkaufszahlen eingebrochen.

