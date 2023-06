Erst vor einem Jahr war die Zuversicht im VW Werk Emden groß. Der Umstieg von der jahrzehntelangen Produktion des VW Passat auf den neuen Hoffnungsträger ID.4 wurde gefeiert, ausgelegt ist das für diesen Zweck aufwändig umgebaute Werk für die Produktion von 800 ID.4 täglich. Seit kurzem laufen auch erste Exemplare des neuen ID.7 in Emden vom Band.

Doch offenbar ist die Produktion in Ostfrieslands größter Stadt nicht so ausgelastet, wie sich VW das ursprünglich wünschte. Wie zunächst die örtliche "Nordwest Zeitung" berichtete, wird VW deshalb Maßnahmen zur Drosselung der Produktion ergreifen. Die dreiwöchigen Werksferien sollen um eine Woche verlängert werden, bis dahin streicht VW die Spätschicht in der ID.4- und ID.7-Produktion.

300 Arbeitsplätze fallen weg

Bitter für 300 der bisher 1.500 in Emden beschäftigten Leiharbeiter: Sie verlieren zum August ihren Arbeitsplatz, werden nicht weiterbeschäftigt. Laut NDR wurden die Beschäftigten am Montag, 26. Juni, über die Maßnahmen informiert. Grund dafür sei der starke Nachfrage-Rückgang (also die Neufahrzeug-Bestellungen) für Elektroautos. Der Emdener Betriebsratchef Manfred Wulff wird damit zitiert, dass die Nachfrage fast 30 Prozent unter den urspünglich geplanten Produktionszahlen liege.

Das wirft allgemein kein gutes Licht auf den Elektroauto-Markt, schließlich ist der VW ID.4 das mit Abstand meistverkaufte E-Auto der Wolfsburger, aktuell liegt er (hinter dem Tesla Model Y) auf dem zweiten Platz der E-Zulassungsstatistik. Prompt werden auch Stimmen über neue E-Kaufanreize laut. Denn nicht zuletzt die zum Jahresbeginn deutlich gesunkenen Förderprämien für Elektroautos dürften ihren Anteil am nachlassenden Kaufinteresse haben. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) denkt in diesem Zusammen bereits über neue Vergünstigungen nach, darunter eine reduzierte Mehrwertsteuer.