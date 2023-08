Die Weihnachtsferien in Deutschland 2023 beginnen je nach Bundesland frühestens am 21. Dezember und reichen bis spätestens zum 13. Januar 2024. Hier alle Termine.

In diesem Jahr ist Heiligabend (24.12.) ein Sonntag, entsprechend liegen der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag auf Montag bzw. Dienstag. Diese beiden Tage sind bundesweite Feiertage. In einigen Bundesländern starten die Weihnachtsferien schon am 21. oder am 22. Dezember, andere Länder lassen die Winterferien erst nach diesen beiden Feiertagen beginnen.

Hier die Zeiträume für die Weihnachtsferien:

Einzig in Hessen schließen die Schulen bis einschließlich Samstag, dem 13.1.2024. Der erste offizielle Feiertag 2024 ist dann mit Neujahr der 1.1., der auf einem Montag liegt. Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg sowie Sachsen haben mit dem 6.1. ( Heilige Drei Könige) einen weiteren Feiertag, dieser liegt jedoch auf einem Samstag.

Starker Reiseverkehr an Weihnachten

Zum Beginn und zum Ende der Weihnachtsferien kommt es auf den Fernstraßen zu viel Verkehr, besonders weil in und um die Ballungszentren (Kurz)-Urlauber auf die Last-Minute-Geschenkekäufer treffen. Auf den Autobahnen in Richtung Wintersportgebiete herrscht zum ersten Ferienwochenende ebenfalls eine große Staugefahr. Zudem sind an den Grenzübergängen und vor Tunneln mit Verzögerungen zu rechnen.

Auch eventuell einsetzendes Winterwetter mit Schnee und/oder Glatteis werden den Verkehr beeinträchtigen. Ebenfalls in Richtung der Nord- und Ostseeküsten sind Urlauber unterwegs. An Heiligabend ist der Verkehr traditionell am Nachmittag gering, an den beiden Feiertagen steigt das Verkehrsaufkommen durch die verstärkten Familienbesuch-Fahrten und weitere Ferienreisende, die erst nach dem 24.12. aufbrechen. Ähnlich sieht es zu Silvester und dem Neujahrstag aus. Zum Ende der Weihnachtsferien geht die Rückreisewelle dann wieder los. Besonders der "Bettenwechsel"-Samstag ist stauträchtig.

