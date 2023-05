Der 89.191 Euro teure Mercedes-AMG C 43 T 4-Matic tritt zum Verbrauchs-Check an.

Interessanterweise forciert gerade Mercedes erstaunlich entschlossen eigene Kreationen. Die Zeiten, da AMG vorwiegend Federn und Dämpfer verhärtet hat und mäßig begabte Hoppelkisten herausbrachte, sind längst Geschichte. Wer sich heute ans Steuer eines C 43 setzt, registriert die diversen eigens entwickelten Aufhängungskomponenten bereits auf den ersten Metern – in Form von energischer Ernsthaftigkeit. Der 43er kommt dem Asphalt näher als eine Mercedes C-Klasse, womit wir nicht die Tieferlegung meinen. Es ist eher eine Intimität, ein Koppeln, ein Resonieren mit der Oberfläche. Dabei verliert der AMG nie den Kontakt zur Straße, egal wie übel Bodenwellen auf ihn eindreschen – weil die Stoßdämpfer wie im GT-Rennsport nach dem Verdrängerprinzip arbeiten, ihre Kolben dank außenliegender Ventile besonders viel Weg zurücklegen können und damit wachsam ansprechen. Dennoch dominiert eine Festigkeit in der Bewegung das Gefühl und sie schränkt das Federungsvermögen stark ein.

Die Adaptivdämpfer des AMG beginnen in der Comfort-Einstellung etwa da, wo jene einer C-Klasse auf Sport plus enden. Bereits im nachgiebigsten Modus ist der Aufbau des C 43 stark gehalten, saugt sich an die Straße, vollzieht Verwerfungen nach, stellt sie in die eng geschnittenen Integralsitze durch. Deren elektrisch verstellbare Wangen empfinden breite Rücken sogar in der weitesten Position als zudringlich. Den Sportkombi umgibt eine gewisse Hartnäckigkeit. Jene verdankt die Vorderachse einerseits zusätzlichen Elementen wie einer Domstrebe und einem Schubfeld in der unteren Lenkerebene. Andererseits ihren neuen Achsschenkeln, die den negativen Sturz erhöhen. Ebenso steiferen Gummilagern, welche die Räder beim Ein- und Ausfedern strikter in Position halten. Während die Hinterachse auf einer eigenen Achsträger-Entwicklung ruht und von einer rigideren Elasto-Kinematik profitiert. Und wie sieht es mit den Kraftstoff- und Unterhaltskosten aus?

Unser Testverbrauch

Mercedes gibt für den AMG C 43 T 4-Matic einen WLTP-Normverbrauch von 8,8 Liter Super Plus an. Von diesem Wert entfernt er sich im Alltag; wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 9,6 Litern ermittelt, was Spritkosten von 17,47 Euro auf 100 Kilometern verursacht. Auf der Eco-Runde verbrauchte der Mercedes 7,6 Liter, während er sich auf der Pendler-Strecke 9,5 Liter genehmigte. Wurde der Mercedes sportlich bewegt, stieg der Verbrauch auf 11,8 Liter. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (27.03.2023 / Super Plus: 1,82 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Wer so ressourcenschonend fährt wie wir auf unserer Eco-Runde, drückt die Spritkosten für 100 Kilometer auf 13,83 Euro. Die eher heftige Gangart resultiert in einer Summe von 21,48 Euro. Die Kfz-Steuer kostet für den neuen Mercedes 340 Euro pro Jahr, die Haftpflicht-Versicherung beträgt 446 Euro. Teil- und Vollkasko schlagen mit zusätzlichen 333 beziehungsweise 1.525 Euro zu Buche. Monatliche Unterhaltskosten von 445 Euro zahlt, wer den Mercedes 15.000 Kilometer im Jahr fährt. Beträgt die Laufleistung das Doppelte, steigt die Summe auf 804 Euro. Den Wertverlust lassen wir in dieser Rechnung außen vor.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Test-Verbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (nicht unter 21). SF12 beutet bei der Allianz einen Rabattsatz von 34 Prozent für die Haftpflicht und 28 Prozent für die Vollkasko.