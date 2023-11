Kompakte Campingbusse basieren beispielsweise auf dem VW-Transporter, der Mercedes V-Klasse oder auf Citroën Spacetourer. Sie erfreuen sich besonders durch ihre Bauweise großer Beliebtheit – denn dank ihrer recht Pkw-artigen Maße lassen sie sich in der Stadt und als Erstfahrzeug nutzen. Diese Form von Freizeitfahrzeug gilt als besonders alltagstauglich und ist ideal für Paare oder kleine Familien geeignet.

Dank Aufstelldach kommen bis zu vier Schlafplätze in den Fahrzeugen unter – zwei oben im Dach, zwei unten auf der umgeklappten Sitzbank. Immer beliebter sind Campervans mit Badezimmer an Bord.

Alle kompakten Campervans 2024 im Überblick

Wir haben die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und erweitern die Liste, sobald es mehr Neuheiten gibt.

7 Campervans im ersten Check:

Adria

Bürstner

Citroën

Etrusco

Nordvan

Reimo

Werz

Adria

Bis zu 8 Sitzplätze bietet der neue Adria Mode auf Citroën Spacetourer. "Mode" steht beim Adria Campervan für den modularen Aufbau. Das beginnt bei den Sitzen: In der zweiten und dritten Sitzreihe befinden sich jeweils Zweiersitzbänke und ein Einzelsitz daneben. Dank Schienensystem lässt sich jedes Teil einzeln herausnehmen.

Bei den Schlafplätzen hält sich der Adria Mode an bewährte Prinzipien: Aus den Sitzbänken hinten wird ein Doppelbett. Das Aufstelldach der Marke SCA hält nochmals zwei Schlafplätze unter dem Zeltbalg bereit.

Der Citroën Spacetourer ist 4,99 Meter lang und unter 2 Meter hoch – und somit recht alltagstauglich. Neben der Standard-Motorisierung des Dieselmotors mit 145 PS gibt es auf Wunsch auch eine 180-PS-Variante. Beim Getriebe stehen ein 6-Gang-Handschalter und eine 8-Gang-Automatik zur Auswahl. Für modernen Fahrkomfort sind Rückfahrkamera und ein Geschwindigkeitsregler und -begrenzer bereits eingebaut.

Adria Mode: 1 Grundriss, ab 55.799 Euro

(+) hohe Alltagstauglichkeit(+) flexibles Konzept mit Boxen für den Campingeinsatz(+) attraktiver Basispreis

(-) wenig Campingausstattung serienmäßig(-) Boxen als Sitze nicht sehr komfortabel

Ahorn Camp

Es gibt weiter den Ahorn Van City im Angebot, der sich für 2024 allerdings nicht groß verändert.

Ahorn Van City: 2 Grundrisse, ab 53.300 Euro

Bürstner

Der Campervans Bürstner Playa auf Basis des Renault Trafic feierte erst 2022 seine Premiere. Der Bürstner Copa auf Ford Transit Custom ist weiterhin in bekannter Bauart erhältlich: Er hat ein Bad an Bord.

Bürstner Copa/Playa: 3 Grundrisse, ab 44.690 Euro

(+) modernes Basisfahrzeug(+) zahlreiche Detailverbesserungen am Ausbau etwa an der Sitzbank, der Möbelzeile, am Aufstelldach und beim Abwassertank

(-) Sitzbank nach wie vor nur optional erhältlich(-) noch kein Preis bekannt

Citroën

Mit dem Type Holidays präsentierte der französische Autobauer einen Hingucker auf seinem Messestand. Das Fahrzeug, das auf dem Spacetourer basiert und sich aktuell noch im Prototypenstatus befindet, wurde von dem italienischen Karosseriebauer Caselani entworfen und bei Bravia Mobil zum Camper ausgebaut. Mit seinem Retro-Design soll er an den legendären Citroën Type H erinnern. Zur Ausstattung: Der Type Holidays ist mit zwei Schiebetüren, einer Möbelzeile auf der Fahrerseite und einer Zweiersitzbank, die zum Bett umgebaut werden kann, bestückt. Zwei weitere Schlafmöglichkeiten gibt es im Aufstelldach. Das Fahrzeug soll ab Anfang 2024 verfügbar sein und über das Citroën-Händlernetz vertrieben werden. Der Preis steht noch nicht fest.

Citroen Type H: 1 Grundriss, Preis noch nicht bekannt

(+) markante, unverwechselbare Retro-Optik(+) Fahrzeug wird über breites Citroën-Händlernetz vertrieben

(-) Bett unten nicht besonders breit(-) noch im Prototypenstatus(-) Preis mutmaßlich hoch

Crosscamp

Neben den bekannten Campervans Crosscamp Urban, die auf Mercedes V-Klasse, Opel Zafira und Toyota Proace basieren, bringt die Marke erstmals große Campingbusse auf Opel Movano Basis.

Crosscamp Urban Camper: 3 Grundrisse, ab 52.489 Euro

Dailycamper

Dailycamper hat einen alltagstauglichen Ausbau auf Basis des 4,95 Meter langen Fiat Scudo im Programm. Mit einer Höhe von 1,89 Metern passt er auch in Tiefgaragen. Der Camper ist gedämmt, verfügt über Gaskartuschenkocher, Kühlbox, Campingtoilette, Klapptisch, Verdunkelung, zwei Schiebefenster, einen Abwassertank unter dem Fahrzeug und 30 Liter Frischwasser. Praktisch ist der serienmäßige Heckauszug (inklusive 2er Boxen), der bis zu 130 Kilogramm belastbar ist.

Dailycamper Fiat Scudo: 1 Grundriss, ab 47.950 Euro

Dethleffs

Das Modellprogramm bei den Kompaktcampern Dethleffs Globevan auf Ford Transit Custom hat sich für 2024 nicht verändert.

Dethleffs Globevan, 5 Grundrisse, ab 54.499 Euro

Etrusco

Mit dem UC 5.0 XR hat die deutsch-italienische Marke neuerdings einen Campingbus der Kompaktklasse im Portfolio. UC steht dabei für "Urban Camper" und macht deutlich, um was es sich bei dem Kompakten auf Renault-Trafic-Basis handelt: ein Fahrzeug, das nicht nur fürs Reisen, sondern auch für den Alltag in der Stadt geeignet ist. Der Grundpreis für den UC 5.0 XR liegt bei vergleichsweise attraktiven 56.999 Euro. Allerdings sind dabei weder die Schlafsitzbank noch die Diesel-Standheizung oder eine Rückfahrkamera enthalten.

Der UC 5.0 XR kann bis auf sechs Fahrplätze erweitert werden. Schlafplätze stehen allerdings nur maximal vier zur Verfügung – zwei auf der umgebauten Sitzbank und zwei im Aufstelldach. Das lässt sich vorn komplett öffnen und ermöglicht einen prima Ausblick. Der Frischwassertank hat eine Größe von 45 Litern, der Abwassertank fasst 35 Liter. Die von oben beladbare Kompressorkühlbox kommt auf ein Fassungsvermögen von 41 Litern. Als Stauraum stehen mehrere Schränke in der Möbelzeile bereit. Allerdings hat man auf sie nicht immer Zugriff – je nachdem, wie die Sitzbank positioniert ist, versperrt deren Rückenlehne die Schranktüren.

Etrusco UC 5.0 XR: 1 Grundriss, ab 56.999 Euro

(+) flexibel und alltagstauglich(+) bis zu sechs Fahrplätze möglich(+) Aufstelldach kann vorn komplett geöffnet werden(+) vergleichsweise günstiger Grundpreis

(-) wichtige Ausstattung wie Schlafbank, Dieselheizung oder Rückfahrkamera nicht serienmäßig(-) Zugriff auf Schrankfächer nicht immer problemlos möglich

Ford

Zum Caravan Salon 2023 gibt es eine neue Version des Ford Nugget auf dem Ford Turneo Custom. Hier gibt es alle Infos zum neuen Ford Nugget.

Ford Nugget: nn.

Karmann

Der Karmann Duncan ist weiterhin der einzige Kompaktbus des Kastenwagen-Spezialisten. Seine Basis: Der Ford Transit Custom.

Karmann Duncan: 2 Grundrisse, ab 49.520 Euro

Kompanja

Anfang 2023 zeigte die Marke ein neues Küchensystem für den Campervan. Für 2024 bringt Kompanja seinen gleichnamigen Kompaktcamper auf Renault-Trafic-Basis als Editions-Modell sowie in einer Version ohne Aufstelldach. Letztere ist für diejenigen interessant, denen die Sitz-Schlafbank unten ausreicht. Außerdem bietet das Unternehmen aus Brühl bei Köln neuerdings Individualausbauten etwa des Fiat Ducato an.

Kompanja: 3 Grundrisse, ab 51.300 Euro

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz zeigt fürs Modelljahr 2024 den neuen Marco Polo. Der Ausbau bleibt zwar gleich, Außen- und Innendesign hat sich weiterentwickelt. Außerdem macht die Großraumlimousine auf Mercedes V-Klasse bei Vernetzung, Multimedia und Assistenten einen großen Sprung nach vorne macht. So kann der Van künftig wieder allein in Parklücken lenken. MBUX samt verfeinerter Sprachsteuerung ist nun Serie.

Der Marco Polo besitzt einen Grill mit beleuchtetem Rahmen. Drinnen leuchtet das optionale Ambientelicht in 64 Farben. Neu sind die Armaturenbrett-Landschaft samt Ausströmern, das Multifunktionslenkrad sowie der große Widescreen-Bildschirm zur Anzeige von Instrumenten und Multimedia. Erstmals ist nun auch Keyless-Go möglich. Fünf neue Lackfarben wird es obendrein geben sowie neue Leichtmetallräder. Das Heck bekommt ebenfalls ein neues Design.

Mercedes-Benz Marco Polo: 1 Grundriss, Preis: nn.

Nordvan

Der Ausbauer aus dem schleswig-holsteinischen Neumünster ist einer der ersten, der eine Campingversion des elektrischen ID.Buzz anbietet. ID.Bee nennt Nordvan sein Modell, in Anlehnung an die wabenförmigen Elemente, die im Möbelbau und an den Polstern auftauchen. Der ID.Bee kommt mit einer Küchen- und Möbelzeile auf der Beifahrerseite, in der ein mit Landstrom betriebenes Induktionskochfeld, ein Frischwasserkanister mit Brause, ein faltbares Spülbecken und Staufächer untergebracht sind. Auf der Fahrerseite steht eine Längssitzbank, die zum Bett ausgezogen werden kann. Unter der Sitzbank befindet sich eine 21-L-Kühlbox und eine portable Toilette. Eine 90-Ah-Lithium-Batterie ist mit an Bord, eine 110-W-Solaranlage auf dem Dach montiert.

Nordvan ID.Bee: 1 Grundriss, ab 75.000 Euro.

(+) optisch ansprechender Möbelbau(+) gasfreier Campingausbau(+) emissionsfreies Fahren

(-) kein Aufstelldach, dadurch keine Stehmöglichkeit im Innenraum(-) eingeschränkte Reichweite(-) hoher Preis

Pössl

Auffallend sind auf den ersten Blick zwei Dinge im überarbeiteten Pössl Campster auf Citroën Spacetourer für 2024: der neue Boden mit Holzdekor und die neue Sitzbank. Ersterer ist sicherlich eine optische Aufwertung, soll besonders robust und widerstandsfähig sein. Robuster als die bisherige Teppich-Variante vermutlich allemal.

Die Sitzbank von Aguti punktet mit einzeln umlegbaren Sitzen. In Schlafposition gebracht wird sie mit zwei Anbauteilen, die sich mit Füßen und Metallleiste in der Sitzbank verklemmen lassen. Variabel verschiebbar wird die Bank dank Schienensystem, sie kann bei Bedarf weit nach vorn wandern. Dann bietet der Campster Transporter-ähnlichen Stauraum im Heck. Wie gut die Sitzbank gefällt, ist sicherlich Geschmackssache. Sicher ist: Die Konturen der Sitzbank sollten Reisende besser mit einem Topper polstern. Mit Topper ist das Bett 1,10 Meter breit.

Ganz neu bei Pössl und 2024 im Campster ist die sogenannte E-Box. Aus einer Kooperation mit E-T-A, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Elektro-Komponenten spezialisiert hat, entstand diese neue Lösung für die Stromversorgung. Anders als bisher laufen hier Bordbatterie, Booster, Steckdosen, Sicherungen und Co. über ein System und lassen sich über ein gemeinsames Panel steuern und überwachen.

Pössl Campster/Vanster: 3 Grundrisse, Preis: ab 59.999 Euro

Randger

Die wichtigste Neuerung des französischen Herstellers wird erst 2024 Premiere feiern: Das Kompaktmodell R490 auf Basis des erneuerten Ford Transit Custom. Bis Ende des Jahres wird noch die bisherige Ausführung Randger R530/531 geliefert.

Randger R490: 1 Grundriss, Preis: nn.

Reimo

Der Spezialist für Zubehör, Ausbauteile und kompakte Campingbusse hat für den Caravan Salon einen Prototypen seines Modells Trio-Style auf Basis des VW Multivan angekündigt. Der Camper kommt mit einer Küchen- und Möbelzeile auf der Fahrerseite und der bewährten V 3000-Sitz-Schlafbank aus eigenem Hause. Zwei zusätzliche Schlafplätze kann zudem das Aufstelldach beisteuern.

Reime Trio-Style: 1 Grundriss, Preise noch nicht bekannt

(+) moderne Basis(+) bequeme Schlafsitzbank(+) elektrisches Aufstelldach(+) Stauraumzugriff bei gebautem Bett

(-) Schiebetüre auf Fahrerseite durch Möbelzeile versperrt(-) Preis folgt

Rhön Camp

Rhön Camp erweitert sein Portfolio: Neben dem Rhön Camp Ultimate auf VW T6.1 kommt ein weiterer Kompaktcamper. Der neuen Pace auf Mercedes Vito-/V-Klasse-Basis wird als Allradmodell auf dem Caravan Salon Düsseldorf Premiere feiern.

Rhön Camp Ultimate: 1 Grundriss, ab 75.180 Euro

1 Grundriss, ab 75.180 Euro Rhön Camp Pace: 1 Grundriss, nn.

Skoda

Die Campervan-Studie Roadiaq iV basiert auf dem Elektro-SUV Skoda Enyaq iV und ist ein Camper mit Büro-Funktionalität. Serienreif ist der E-SUV-Campervan freilich nicht, sondern ein Konzept, das Azubis von Skoda für 2023 entwickelt haben. Dazu setzen sie dem Elektro-SUV Skoda Enyaq iV einen Wohnaufbau aufs Heck und statten ihn mit allerlei Features für moderne Camping-Fans aus. Die Zielgruppe des Roadiaq sollen Digitale NomadInnen sein, die unterwegs im "Homeoffice" arbeiten und die Freiheit genießen, an Orte ihrer Wahl zu fahren.

Um den Büroaspekt abzudecken, verfügt der Roadiaq über eine permanente Highspeed-Internetverbindung, einen 27-Zoll-Monitor und eine Dockingstation. Überdies bietet er innovative Aufbewahrungslösungen, zahlreiche Steckdosen und eine Espressomaschine. Die Umwandlung vom Büro- zum Wohnraum soll mit nur wenigen Handgriffen möglich sein.

Auch optisch will der Roadiaq beeindrucken. Er rollt auf 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und kommt in einer Zweifarblackierung in den Farben Smaragdgrün und Mondweiß. Den Elektroantrieb des Enyaq 80x Sportline als Basismodell haben die Azubis beibehalten.

Skoda Enyaq iV: Studienfahrzeug

Tonke

Tonke baut einen vollelektrischen Campervan auf Basis des Mercedes EQV 300 mit fünf (optional sechs) Sitzplätzen. Damit ist der EQV in erster Linie ein praktisches Alltagsauto. Zum Camper wird der Nomad dank einer Multifunktionsküche, die sich hinter dem Fahrersitz verbirgt. Mit einem Schub-Element schiebt man das Küchenmodul entweder nach innen oder nach außen auf. Der Nomad ist serienmäßig mit einem zweiflammigen Induktionskochfeld ausgestattet. Die Arbeitsfläche der Küche kann als Arbeitsplatz genutzt werden, wenn Reisende auf den drehbaren Fahrersitzen Platz nehmen.

Im Heck des Tonke EQV Nomad kann optional ein großes Schubladenelement unterkommen. Hier findet eine 31 Liter große Kompressokühlbox ihren Platz, dazu gibt es noch Stauraum fürs Gepäck. Geschlafen wird auf der umklappbaren Dreier-Sitzbank mit den Flächenmaßen 1,45 mal 2,03 Metern oder im Aufstelldach.

Tonke EQV Nomad: 1 Grundriss, ab 88.000 Euro

VW

Auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2023 soll er Premiere feiern: der neue VW California Concept. Auf einer vorab angefertigten Skizze ist klar der VW Multivan als Basis zu erkennen. Damit lüftet sich schon das erste Rätselraten um den legendären Bulli-Enkel. Das Basisfahrzeug wird wohl (noch) nicht der Elektrovan ID.Buzz sein.

Weil der Multivan einen längeren Vorbau als der T6 hat, muss es die Version mit langem Radstand und 5,14 Meter Länge sein, damit innen eine einigermaßen campingtaugliche Einrichtung Platz hat. Entgegen kommt dem Concept dabei, dass der Multivan breiter ist als der T6.

Als "einzigartig in dieser Klasse" preist VW das Fahrzeug an, was wohl auf die zweite Markise links anspielt. Da musste sich der Hersteller was einfallen lassen. Den aktuellen Multivan gibt es nur mit zwei Schiebetüren, was logischerweise Einfluss auf den Grundriss hat. Eine Küchenzeile ist deshalb an der Stelle nicht möglich. Spekulationen, der Ausbau könnte wieder durch Westfalia erfolgen, tritt VW entgegen: "Die neue Generation wird zu 100 Prozent in Hannover gefertigt."

VW California Concept: Studienfahrzeug

Werz

Der schwäbische Ausbauer ist für seine Kompaktcamper auf VW-Basis bekannt. Nun kommt mit dem Magnum 5.1 ein Modell auf Mercedes Vito hinzu. Ungewöhnlich: Das Fahrzeug besitzt ein festes Hochdach und stellt dadurch ständig Stehhöhe und zusätzlichen Stauraum bereit. Die Küche ist mit einem Zweiflammkocher aus- gestattet, der auch draußen einsetzbar ist, dazu gibt es einen für diese Klasse geräumigen 62-Liter-Kühlschrank. Auch ein Porta Potti hat seinen Platz im Bus. Das Umbaubett ist mit 200 mal 160 Zentimetern für zwei Personen relativ großzügig, bleibt aber die einzige Schlafgelegenheit in diesem Bus.

Werz Magnum 5.1: 1 Grundriss, ab rund 80.000 Euro.

(+) ständige Stehhöhe(+) hochwertiger Ausbau(+) relativ viel Stauraum(+) großer Kühlschrank(+) flexibel einsetzbarer Kocher(+) langes und breites Bett(+) komfortabler Mercedes Vito(+) gut wintertauglich

(-) Nur zwei Schlafplätze, dadurch nur für Paare geeignet

Westfalia

Weiterhin gibt es bei der Traditionsmarke den Westfalia Kelsey auf Ford Transit Custom und den Westfalia Jules Verne auf Mercedes V-Klasse. Die beiden Modelle des Westfalia Kepler gibt's 2024 zum letzten Mal, da der VW T6.1 danach nicht weiter hergestellt wird.