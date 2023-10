In der letzten Saison hatten viele Hersteller ihre neuen Fahrzeuge auf Ford-Transit-Basis gebaut, hier gibt es einen Überblick der Transit-Campingbusse. Grund dafür war unter anderem, dass der beliebte Fiat Ducato wegen Lieferengpässen schwer zu bekommen war. Für die Saison 2024 entspannt sich die Chassis-Verfügbarkeit etwas, trotzdem zeigen die Hersteller erneut Neuheiten mit einer großen Bandbreite an Basisfahrzeugen. Der Großteil der Campervans kommt zwar auf Ducato und Transit, es gibt aber auch eine Reihe an TGE- und Crafter-Campern, die wir hier vorstellen.

Viele Campingbus-Marken setzen dabei auf einen klassischen Grundriss: Halbdinette vorne, dahinter ein Bad, die Küchenzeile auf der Beifahrerseite. Im Moment zeichnet sich schon ein Trend zu Einzelbetten-Grundrissen auf kompakter Länge von sechs Metern ab. Gleiches gilt für neue Bad-Lösungen: Pössl hat seine beliebte Reihe Summit Shine mit neuem Raumbad gezeigt, bei Dethleffs gibt es gar fünf unterschiedliche Varianten, das Bad in den Bus zu bekommen. Auch das Interieur der neuen Campingbusse macht einen Sprung, trendy sind natürliche Optik, lässiger Look und hippe Details, zu sehen war das schon bei Weinsberg und Karman.

Alle neuen Campingbusse 2024 von A-Z

promobil zeigt hier eine Übersicht aller neuen Campingbusse für die Saison 2024. Die Modelle sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und werden sukzessiv mit mehr Neuheiten ergänzt.

Campingbusse 2024 im Check

Diese Campingbusse haben wir schon genauer angeschaut und bewertet:

Adria Twin Max

Dethleffs Globetrail 600 DR

Karmann Mobil Davis

La Strada Avanti EBF

LMC Innovan 592

Rhön Camp The Spirit

Vantourer MAN 600 D

Weinsberg Caralife

Westfalia Columbus

Wochner Sumiteer 6.0

Yucon K-Peak 6.0 GD

Adria Twin GTX

Drei Grundrisse auf MAN TGE gibt es beim Adria Twin. Das kürzeste Modell Twin Max 600 SPB ist 5,99 Meter lang, der Twin Max 680 SLB und SGX sind jeweils 6,84 Meter lang. Dank der großen Panoramafenster über der Sitzgruppe sind die Campingbusse im Innenraum lichtdurchflutet. Alle drei Modelle haben in der Basisausstattung einen 140-Ps-Motor und ein 6-Gang-Schaltgetriebe.

Gerade das Modell Twin Max 680 SGX zeigt einige interessante Kniffe. Das Längs-Hubbett im Heck lässt sich elektrisch bis komplett unter die Decke fahren. Das ist möglich, da beim 1,96 x 1,78 Meter großen Bett die Matratze aus drei Teilen besteht. Die beiden äußeren Matratzenstücke werden vor dem Hochfahren auf das mittlere Teil gelegt. So entsteht eine große Heckgarage mit viel Stauraum. Damit eignet sich der Camper besonders gut für aktive UrlauberInnen mit viel Sportgepäck.

Adria Twin: 3 Grundrisse, Preis noch nicht bekannt

Mehr Infos zum Adria Twin GTX haben wir hier.

(+) helle, luftige Sitzgruppe(+) moderner Ausbaustil(+) großer Heckstauraum(+) variabel nutzbar(+) Betten auch einzeln einsatzbereit

(-) lange Karosserie und Radstand bei 680er-Modellen(-) Gang etwas eng

Ahorn Camp Van 622

Wie die Adria Twin-Modelle besitzt der Ahorn Camp Van 622 ebenfalls ein Panorama-Dachfenster. In Verbindung mit der Farbwelt der Möbel, bei denen helle Holz- und Cremetöne mit dunkelgrauen Akzentelementen zu finden sind, ist der Innenraum modern und hell.

Das 6,22 Meter lange Fahrzeug kommt auf Renault Master. In der Grundausstattung bietet der Campingbus zwei Schlafplätze im Querdoppelbett, dank eines optionalen Aufstelldachs können bis zu vier Schlafplätze ermöglicht werden. Auffällig modern gestaltet Ahorn Camp die Küchenzeile. Die komplette Arbeitsplatte besteht aus einer Glasplatte mit aufgesetztem Zwei-Flammen-Kocher. Die große Arbeitsfläche lässt sich so einfach reinigen.

Ahorn Camp Van: 3 Grundriss, ab 53.800 Euro

In diesem Artikel haben wir alle bisher bekannten Informationen zum Ahorn Camp Van 622 zusammengeführt.

Crosscamp 600/640

Die Dethleffs Tochtermarke baute in der Vergangenheit bereits erfolgreich sogenannte "Urbancamper", also kompakte Vans aus. In dieser Saison kommen drei neue große Campingbus-Modelle an den Start: Der Flex 531, Full 600 und Full 640. Bei den beiden Modellen Crosscamp Full 600/640 handelt es sich um komplett ausgebaute Kastenwägen mit Badezimmer und klassischem Grundriss.

Als Basisfahrzeugen ist in beiden Modellen die Kastenwagenversion des Opel Movano mit 140 PS verbaut. Der Unterschied liegt in den Heckbetten: Der 600er hat ein quer verbautes Doppelbett, während der 640er über Längseinzelbetten verfügt. Optional gibt es ein Aufstelldach, wodurch zwei weitere Schlafplätze entstehen. Ein nützliches Detail sind die im Fahrzeug verteilten Deckenspots, die für eine angenehme Beleuchtung sorgen.

Crosscamp 600/640: 2 Grundrisse, ab 58.999 Euro

Mehr zu den neuen Modellen von Crosscamp lesen Sie hier.

Dethleffs Globetrail 600 DR

Die bodengleiche Duschwanne im Raumbad ist nur eine der Innovationen des erstmals auf VW Crafter gebauten Globetrail 600 DR. Er kommt mit dem Zusatz "Performance", der für die neue Basis und umfassende Ausstattung steht. Im Heck des Sechs-Meter-Mobils sollen volle zwei Meter Länge für das auf Tellerfedern gelagerte Querbett mit Kaltschaummatratze reserviert sein. Möglich machen das die eigenentwickelten GfK-Backen an den Seitenwänden. Dank Filzverkleidung und Lichtleisten auf vier Ebenen herrscht eine wohnliche Atmosphäre. Die Abtrennung zum Heckstauraum lässt sich zum Durchladen zur Seite schieben. Der Preis liegt mit 177 PS und Achtgang-Automatik bei 78.999 Euro.

Mehr Infos zum Dethleffs Globetrail 600 DR gibt es hier.

Dethleffs Globetrail 600 DR: 1 Grundriss, ab 78.999 Euro.

(+) gut ausgestattete Basis(+) Rückfahrkamera(+) moderne Kontrollunit(+) umlaufende Hängeschränke(+) Abwassertank isoliert und beheizt

(-) viele Einzelteile beim Duschumbau zu entfernen(-) keine Heckseitenfenster

Giottiline Giottivan 60FT

Der neue Giottiline Giottivan 60FT einen Ford Transit als Basis. Zur Einführung soll es verschiedene Editionen geben, die eine umfangreiche Serienausstattung mit sich bringen.

Im Innenraum zeigt sich der 60FT recht klassisch. Auf der Fahrerseite ist die Dinette platziert, gegenüber die Küche mit 90-Liter-Kompressorkühlschrank und im Heck befindet sich ein Querdoppelbett. Am Fußende des 1,90 x 1,40 Meter großen Betts ist neben den Hängeschränken ein größeres Schrankelement platziert. Im Badezimmer setzt Giottiline auf eine Schwenkwandlösung. Die so entstehende Duschkabine verspricht recht geräumig zu sein.

Giottiline Giottivan: 4 Grundrisse, Preise noch nicht bekannt

Weitere Informationen zum Giottiline Giottivan 60FT lesen Sie in diesem Artikel.

Hannes Camper Fiat

Bereits seit Anfang des Jahres hat der Campingbus-Vermieter Hannes Camper zwei ausgebaute Campingbusse zum Kauf im Angebot. Diese kamen zunächst auf Citroën-Jumper-Basis. Ab diesem Herbst will der Hersteller seine Ausbauten auch auf Fiat-Ducato-Basis mit einem 180-PS-Serienmotor anbieten.

Das Fahrzeug soll es in zwei Größen geben, die beide einen klassischen Grundriss haben. Im Sechs-Meter-Modell Hannes ist ein Querbett im Heck zu finden, während im 6,4 Meter langen "Großer Hannes" zwei Längsbetten verbaut sind. Die umfangreiche Serienausstattung des "All-In-Ausstattungspakets" umfasst unter anderem eine Diesel-Standheizung, eine Rückfahrkamera, Naviceiver-Multimedia-Technik, USB-Steckdosen und eine Außendusche. Wird das optionale Aufstelldach dazugebucht, eignen sich die Campervans auch für Familien.

Hannes Camper: 2 Grundrisse, ab 79.900 Euro

Alles Wichtige zum Hannes Camper haben wir hier für Sie auf einen Blick.

Karmann Davis

Der kurzen Fiat Ducato bietet Karmann die Möglichkeit auf 5,99 Metern kreative Ausbaulösungen auszutüfteln. Die Erweiterung der Davis-Reihe hat innen die gleichen kaffee- und cappuccino-farbenen Möbelfronten, wie die 2022 vorgestellten Trendstyle-Modelle. Die Oberflächen der Serie sollen dank einer speziellen Mikrofaser-Beschichtung leicht zu reinigen sein.

Im neuen Davis gibt es ebenfalls einen klassischen Grundriss, bietet aber auf einer Länge von unter sechs Metern zwei Einzelbetten, eine vollwertige Küche sowie ein Bad. Die Betten sind mit einer Länge von 2,03 m (Beifahrerseite) und 1,75 m (Fahrerseite) ausreichend groß. Um Platz einzusparen, ist der Tisch in der Dinette klappbar. Der Großteil des Stauraums findet sich in Hängeschränken sowie in einem kleinen Schrank über dem Bett und einem weiteren unter den Betten.

Karmann Davis: 1 Grundriss, ab 58.600 Euro

Weitere Informationen zum neuen Karmann Davis gibt es in diesem Artikel.

(+) immerhin ein Zwei-Meter-Bett im Sechs-Meter-Bus(+) Staukästen im Heck teilweise ausbaubar(+) Stauräume gut zugänglich(+) Betterweiterung möglich

(-) seitlich keine Fenster im Heck(-) keine Erweiterung der Küchenarbeitsfläche

Karmann Dexter

Auch für die Baureihe-Dexter gibt es von Karmann einige Updates. Offensichtlichstes: Das Interieur ist neu gestaltet. Holz-Optik kombiniert die Marke mit knalligen Elementen wie einer grünen Wand für den Waschraum. Die Möbelfronten sind weiß, die Arbeitsfläche in der Küche schwarz. Ganz neu ist auch das Bad mit Dusch-Trennwand und klappbarem Waschbecken. Ergänzt wird der neue Look von kleinen Upgrades: Es gibt mehr Platz im Heckstauraum und die Lattenroste sind klappbar.

Karmann Dexter: 6 Grundriss-Varianten, ab 61.250

Hier gibt es alle Infos zum Dexter-Update.

La Strada Avanti EBF

Der neue La Strada Avanti EBF ist ein echter Familiencamper mit klassischer Aufteilung. Neben vier Schlafplätzen kommen die Isofix-Halterungen bereits in Serie. Den Fiat Ducato gibt es hier mit 140-PS-Motor, der Campingbus eignet sich dank des beheizbaren Doppelbodens auch für Wintercamping.

Für Kinder ist das Hubbett über dem Fahrerhaus mit einer Liegefläche von 1,30 x 1,75-2,0 Metern gut geeignet. Genug Licht und Luft gibt es dank 2er-Dachfenster. Für die Eltern stehen zwei Einzelbetten im Heck bereit. Sie sind längs angeordnet, 1,95 bzw. 1,85 Meter lang und zu einer großen Liegefläche von 2,0 x 2,0 Metern erweiterbar.

La Strada Avanti EBF: 1 Grundriss, ab 76.433 Euro

Hier lesen Sie mehr zum La Strada Avanti EBF.

(+) Bequeme Hub- und Einzelbetten mit Tellerfedern(+) erweiterbarer Heckstauraum(+) zahlreiche Möbel- und Polsterdekore wählbar(+) solide Verarbeitung

(-) keine Lesespots an Heckbetten(-) als 3,5-Tonner wenig Zuladung(-) hoher Preis

LMC Innovan Active

Der 5,98 Meter lang Innovan auf Transit-Basis bekommt ein sportliches Update. Das auf 150 Stück limitierte Sondermodell Active hat eine Leiter, einen Dachgepäckträger und vier Strahler außen verbaut.

Im Preis von 76.900 Euro ist bereits ein Sicherheitspaket inbegriffen. Die graue Lack-Sonderfarbe findet sich in den granitfarbenen Möbeln wieder. Auffällig ist der Küchenblock, der sich wie bereits beim 2023er-Modell Innovan 590 in drei Teile gliedert. Im hinteren Teil neben dem Bett befinden sich Kühlschrank und Spülbecken, daneben der zweite Block mit Stauschubladen und Zwei-Flammen-Kocher, auf dem vordersten Teil sind eine große Arbeitsfläche sowie Schubladen zu finden.

LMC Innovan Active: 1 Grundriss, ab 76.900 Euro

Mehr Infos zum LMC Innovan Active haben wir hier.

(+) immerhin ein Zwei-Meter-Bett(+) clevere Küchenverlängerungsplatte(+) Klappwaschbecken und Schiebetoilette schaffen Platz zum Duschen

(-) Klapp- und Umbaulösung wirken teils unfertig und umständlich.

Rhön Camp The Spirit

Komplett gasfrei wartet das neue Modell The Spirit auf. Zugunsten eines großzügigen Raumgefühls verzichtet der 6-m-Sprinter-Ausbau auf einen Sanitärraum. Mit der Außendusche und einem Fach für eine mobile Toilette sind zumindest grundlegende Bedürfnisse abgedeckt. Auffällig ist zudem, dass das Fahrerhaus nicht wie üblich in den Wohnraum integriert ist.

Der Beifahrersitz lässt sich zwar drehen, ist jedoch nicht an die Längsbanksitzgruppe im Zentrum des Ausbaus angebunden. Das Heckbett wird zur Schlafenszeit über den Tisch hinweg ausgezogen und erreicht so volle Größe. Weitere Schlafplätze gibt es optional im Aufstelldach, allerdings keine weiteren Gurtplätze. Die Küche mit 70-L-Kühlschrank und Induktionsherd steht links. Und der Preis? Den The Spirit gibt es ab 104.990 Euro.

The Spirit: 1 Grundriss, ab 104.990 Euro.

(+) sehr großes Bett (2,20 x 1,63 m)(+) dicke Matratzen mit integrierten Tellerfedern(+) große Sitzgruppe(+) üppiges Raumgefühl(+) gasfreie Technik

(-) kein Sanitärraum(-) nur Außendusche(-) Toilette ohne Sichtschutz(-) zwei Gurtplätze

Vantourer MAN 600 D

Vantourer präsentiert mit dem MAN 600 D seinen ersten Ausbau des MAN TGE. Für mehr Raumwirkung und eine stattliche Stehhöhe von 2,25 Metern nutzt das neue Sechs-Meter-Modell das Original-GFK-Hochdach, das auch beim Grand California zum Einsatz kommt. Im Grundpreis von 83.490 Euro sind die 177-PS-Motorisierung, die Achtgang-Automatik und einige Fahrassistenzsysteme bereits inbegriffen.

Geschlafen wird im Querdoppelbett im Heck. Die Küchenzeile bietet ein großes Spülbecken und hat einen 75-Liter-Kompressorkühlschrank mit beidseitig öffnender Tür an der Stirnseite eingebaut. Frischund Abwassertanks sind ausreichend dimensioniert (100/90 Liter). Im Schwenkbad mit großem Seitenfenster finden sich viele Staufächer, ein Halter für Toilettenpapier und ein großer Spiegel.

(+) üppige Stehhöhe(+) viel Stauraum und (+) großzügiges Raumgefühl durch GFK-Hochdach(+) serienmäßig gute Motorisierung(+) Automatik und Dieselheizung

(-) keine Seitenfenster im Heck(-) schmaler Einstieg ins Bett(-) Liegelänge im Querbett (1,9 m) etwas knapp

Weinsberg Caralife 630 LQ

Beim Caralife von Weinsberg handelt es sich um einen Campingbus, der einmal nicht dem klassischen Grundriss folgt. Der Campervan kommt auf Fiat-Ducato-Basis zu einem Preis von 59.990 Euro und soll gezielt aktive Reisende ansprechen.

Im Heck des 6,36 Meter langen Fahrzeugs ist ein Querbett mit einer Liegefläche, die sich auf 1,90 x 2,10 Meter erweitern lässt, verbaut. Direkt davor befindet sich eine Sitzgruppe mit zwei Längsbänken und einem aus dem Bettkasten ausziehbarem Tisch. Auf einen Durchgang zum Fahrerhaus verzichtet Weinsberg. Stattdessen ist an der Kabinenwand eine L-förmige Küche mit ordentlich Stauraum angebracht. Ein klassisches Badezimmer sucht man im Caralife vergeblich, allerdings ist in der Sitzbank ein Portapotti versteckt und mithilfe einer Duschwanne unter dem Tisch und einer Textil-Faltkabine ist sogar duschen möglich.

Weinsberg Caralife 630 LQ: 1 Grundriss, ab 59.990 Euro

In diesem Artikel stellen wir den Weinsberg Caralife 630 LQ vor.

(+) großzügiger Raumeindruck(+) Küche mit viel Platz und cleveren Details(+) reichlich Stauraum und pfiffiges Zubehör an Schienensystem einhängbar(+) großes Doppelbett(+) Duschmöglichkeit

(-) kein Sanitärraum(-) nur portable Toilette ohne Sichtschutz(-) lediglich zwei bis drei Gurtplätze

Westfalia Columbus

Vier überarbeitete Modelle bilden 2024 die Westfalia-Columbus-Reihe. Alle kommen auf Fiat Ducato-Basis mit 120- oder 140-PS-Motor. Die Fahrzeuge unterscheiden sich in den Längen von 5,41 bis 6,36 Meter und der Betten-Anordnungen. Die beiden kleinen Modelle 540 D und 600 D kommen mit Querbett, die größeren Modelle 600 E und 640 E bieten Einzelbetten.

Neben einer neuen Farbgestaltung der Möbel in cremeweiß wurde vor allem die Küche überarbeitet. Die große, ebene Arbeitsfläche versteckt die Spüle und den Zwei-Flammen-Kocher unter hochklappbaren Glasscheiben. Und noch einen weiteren Kniff hat die Küche zu bieten: Die Besteckschublade lässt sich auch von außen öffnen. Ein weiteres Highlight im Fahrzeug sind die stufenlose Diesel-Heizung mit Warmwasser-Aufbereitung und Fußbodenheizung, sowie das große Panoramadach über der Sitzgruppe.

Westfalia Columbus: 4 Grundrisse, ab 64.900 Euro

Die neuen Westfalia Columbus-Modelle stellt promobil hier vor.

(+) großer Heckstauraum(+) aufwendige Warmwasserheizung mit Fußbodentemperierung(+) freie Sichtachse nach hinten(+) je 100 L Frisch- und Abwasser

(-) ein Einzelbett etwas kurz(-) enges Bad(-) gehobener Preis

Westfalia Meridian 600 D

Der neue Meridian 600 D auf Ford-Transit-Basis kommt als Limited Edition. Der Sechs-Meter-Bus hat einen 170 PS starken Motor und ist ab einem Preis von 86.985 Euro erhältlich. Im Preis inbegriffen sind eine Fußbodenheizung und eine Außendusche im Heck.

Am klassischen Grundriss des Meridian wurde nichts verändert. Wie der Westfalia Columbus gab es eine Überarbeitung der Küche: Auch hier sind Glasplatten über die Koch-Spühle-Kombi gelegt. Der an der Stirnseite befindliche Thetford-Kühlschrank lässt sich nach vorn ausziehen und so öffnen. Eine weitere Neuerung im Grundriss ist der Kleiderschrank auf der Fahrerseite, der sich neben dem Badezimmer befindet.

Für Familien ist das optional erhältliche Aufstelldach interessant. Dieses wurde neu überarbeitet und bietet jetzt eine Liegefläche von 2,30 x 1,20 Metern.

Westfalia Meridian 600 D: 1 Grundriss, ab 86.985 Euro

Hier lesen Sie alle wichtigen Details zum Westfalia Meridian 600 D.

Wochner Summiteer 6.0

Die Manufaktur aus der Bodenseeregion zeigt mit dem Summiteer 6.0 ihren ersten Kastenwagenausbau. Der Mercedes Sprinter hat serienmäßig 140 PS sowie die MBAC-Bordsteuerung. Allradantrieb, Automatik und 190 PS kosten extra. Der Grundriss des Summiteer ist ungewöhnlich und klar auf Paare ausgelegt, die eine gemütliche Hecksitzgruppe zu schätzen wissen.

Geschlafen wird im Dachbett, in das eine auch als Schrankraum dienende Treppe führt. Eine Küche mit Induktionsherd und 90-L-Kühlschrank sowie das kompakte Bad komplettieren die Ausstattung. Im Preis von 142.590 Euro sind zudem die Truma Combi D6E, eine 160-W-Solaranlage und der 160-Ah-Lithiumakku enthalten.

Den ausführlichen Artikel zum Wochner Summiteer gibt es hier.

Summiteer 6.0: 1 Grundriss, ab 142.590 Euro.

(+) hochwertiger Ausbau(+) bequemer Bettaufstieg per Treppe(+) große Sitzgruppe(+) Filz-Innenverkleidungen(+) Allrad optional(+) kompakte Länge

(-) kein Heckstauraum(-) nur zwei Gurtplätze(-) über 3,5 t Gesamtgewicht(-) hoher Preis

Yucon K-Peak

Der neue K-Peak kommt auf Mercedes Sprinter 4x4 und hat einen 190-PS-Motor mit 9-Gang-Automatik in Serie. Hinzu kommt an Fahrzeugassistenten noch das MBUX-Infotainment, Sprachnavigation sowie eine 360-Grad-Kamera. Die Reihe geht mit drei Modelle an den Start: zwei Modelle mit Einzelbetten und ein Querbettmodell.

Für ein autarkes Campingabenteuer haben die Campingbusse LED-Scheinwerfer über dem Fahrerhaus, eine 300-Ah-Lithium-Batterie und 90-Watt-Solarpanels verbaut. Innen ist der Camper klassisch aufgebaut und mit dezenten weißen Möbeln, Holzdekor sowie grauer Sitzgruppe und grauem Fahrerhaus gestaltet. Dank eines Klappwaschbeckens entsteht eine klassen-übliche Nasszelle. Wie groß die Wasserreserven sind, steht noch nicht fest.

Yucon K-Peak: 3 Grundrisse, Preise noch nicht bekannt

Weitere Informationen zum neuen Yucon K-Peak lesen Sie in diesem Artikel.

(+) umfangreiche Serienausstattung(+) traktionsstarker Allrad(+) 300-Ah-Lithiumakku(+) Solaranlage(+) frostsicherer Abwassertank(+) bequeme Einzelbetten

(-) hoher Einstiegspreis(-) keine Durchlademöglichkeit(-) Abwassertank fasst nur 55 Liter