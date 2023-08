Die Firma Earthcruiser aus Australien hat mit dem Extreme 330 XTR 6x6 ein brachiales Offroad-Fahrzeug zum Campen gebaut. Basierend auf einem Toyota Landcruiser 79 Series hat der Umbauspezialist 6x6 Australia sich das Fahrzeug vorgeknöpft. Hinten verfügt der Extereme 330 XTR 6x6 über eine Doppelachse, was eher von größeren Fahrzeugen bekannt ist.

Mehr Power dank dritter Achse

Dank Differenzialsperre und einem Leistungsverteiler bleibt die dritte Achse antriebslos, während das Fahrzeug auf der Asphaltdecke steht. Sobald jedoch die Traktion nachlässt, schaltet der Leistungsverteiler den Antrieb aller Räder zu 100 Prozent frei. Eine Hinterradlenkung unterstützt außerdem beim Fahren.

Um anspruchsvolles Gelände zu bewältigen, ist der Earthcruiser mit drei Differenzialsperren ausgestattet, die komfortabel über Schalter im Fahrerhaus bedient werden können. Hilfreich sind darüber hinaus die Portalachsen, mit einer Erhöhung von bis zu 5 Zoll (12,7 Zentimeter).

Über einen tragbaren Garmin-Touchdisplay können alle Räder während der Fahrt gesteuert und mehr Luft reingefüllt oder Luft abgelassen werden. Das System kann auch so programmiert werden, dass es den Luftdruck automatisch an die Straßengeschwindigkeit anpasst.

Unebenheiten gleicht ein Vollairbag-Federungssystem mit automatischer Last- und Horizontnivellierung aus. Drei Modi gibt es: "Knien", "Fahren" und "Heben" mit einem Höhenunterschied von bis zu 100 mm zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Modus.

Aufgelastet auf sieben Tonnen

Aufgrund seiner gewaltigen Ausmaße hat der Extreme 330 XTR 6x6 ein zulässiges Gesamtgewicht von sieben Tonnen. Die Tragfähigkeit der Vorderachse ist mit 1.980 kg ebenfalls um 500 kg höher als beim Originalmodell. Insgesamt haben Campende so eine Zuladung von 3.000 Kilogramm. Um die zusätzliche Masse zu bewältigen, ist der Extreme 330 XTR 6x6 mit einem hydraulischen Bremskraftverstärker ausgestattet, der den Bremsaufwand reduziert und gleichzeitig das Ansprechverhalten erhöht.

Der Wohnaufbau

Der Aufbau auf dem Toyota Landcruiser besteht aus einer Kabine mit Hubdach. Über dem Fahrerhaus entsteht im ausgefahrenen Zustand das Doppelbett und Stehhöhe im weiteren Fahrzeug. Der Earthcruiser ist mit einer Küche inklusive Induktionskochfeld, Spülbecken und Kühlschrank ausgestattet. Ein 275 Liter großer Frischwassertank sowie ein 27 Liter fassender Grauwassertank sind an Bord. Stauraum gibt es in Form von Schubladen unterhalb der Corian-Arbeitsplatte.

Außen am Fahrzeug gibt es noch eine kompakte Outdoor-Küche inklusive Kühlschrank und Grillstation. Größtenteils soll das Leben wohl draußen vor dem Camper stattfinden. Im Inneren gibt es lediglich zwei schmale Bänke als Sitzgelegenheiten. Duschen kann man bei Bedarf im Wohneingang. Dazu wird einfach eine feste Wand aufgefaltet. Alternativ können Reisende auch hier eine Außendusche nutzen.

Stauraum gibt es in Form von kleineren und größeren Fächern im Innenraum und im Heck gibt es noch ein etwas größeres Außenfach.

Carbon-GFK-Gemisch

Beim Bau der Außenhülle haben Earthcuiser eine Technologie namens Vacuum Infusion Process (VIP) (deutsch: Vakuuminfusionsverfahren) genutzt. Dabei wird Carbon zur Verstärkung und Gewichtsreduktion mit GFK verbunden. Laut Hersteller ist die Kabine so um ganze 50 Prozent leichter als üblich.

Der Extreme 330 XTR 6x6 ist mit einer Lithiumbatterie sowie Solarpaneelen ausgestattet, die für autarke Stromversorgung sorgen. Vorn am Fahrzeug sorgt ein Lichtbogen und Scheinwerfer im Frontbügel für gute Sicht im Dunkeln. Außerdem ist ein 360-Grad-Flutlichtbeleuchtung am Fahrzeug angebracht, inklusive "Notfallmodus". An Front und Heck gibt es jeweils eine 12-Volt-Elektrowinde für 13.000 Pfund (ca. 5.897 kg).

Earthcruiser bietet fast eine unendliche Fülle an Optionen an, damit man den Extreme 330 XTR6x6 zu seinem ganz persönlichen und perfekten Offroad-Fahrzeug konfigurieren kann.

Ein Grundpreis ist bisher nicht bekannt.