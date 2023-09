Der promobil-Dauertestwagen bekommt eine Programmerweiterung. Wir lassen Sat-Anlage und TV nachrüsten. Wie geht’s? Und was taugt’s?

Fernsehen im Wohnmobil? Die Tagesschau, der Krimi oder das Finale der Champions League gehören für viele im Camping-Urlaub einfach dazu. Auch ein Regentag lässt sich mit Fernsehen leichter rumkriegen.

Jetzt lassen wir auch den promobil-Dauertestwagen, unseren Teilintegrierten Chausson 640, entsprechend ausstatten. Alles zum Dauertest lesen Sie hier.

Das bringt’s : abwechslungsreiche TV-Unterhaltung

: abwechslungsreiche TV-Unterhaltung Das kostet’s: 660 Euro (TV), 1.149 Euro (SAT) und ca. 3 Stunden Einbauzeit

1. SAT-Anlage nachträglich einbauen

Aufs Dach gibt’s eine Snipe Platinum; im Innenraum montiert Udo Rudolf vom Caravan Service in Stuttgart einen Alphatronics Smart TV mit 24 Zoll aus der SLA-Linie. Wir zeigen im Detail die Einbauschritte.

Die Platinum ist das Topmodell der Snipe-Reihe von Satco Europe. Als Flachantenne mit kompaktem, rechteckigem "Spiegel" kommt sie prinzipiell besonders dann in Frage, wenn auf dem Dach wenig Platz zur Verfügung steht. Ferner sind auch die Windangriffsfläche und der Schatten, den sie etwa auf eine Solaranlage werfen könnte, kleiner. Wirklich niedriger als eine Spiegelantenne ist sie indes nicht, die Snipe Platinum vergrößert die Fahrzeughöhe um mindestens 22 Zentimeter – in Ruheposition.

Auf der großen Dachfläche des Chausson 640 findet sich im hinteren Drittel mit Leichtigkeit ein Platz für die Sat-Antenne. Der Montageort wird so gewählt, dass auch eine eventuelle Dachhaube nur wenig Empfangsschatten auf den Spiegel werfen kann. Das Kabel führen wir an der Stelle durch das Dach, wo auch die Leitung für die Solaranlage in den Innenraum mündet.

Beim Chausson befindet sich im Schrank über dem Kühlschrank zum einen praktischerweise eine 12-Volt-Steckdose für die Stromversorgung der Antenne; zum anderen lässt sich die Steuerungsbox dort in unmittelbarer Nähe zum Flachbildschirm im Fach daneben montieren. So bleiben die Leitungswege kurz und der Installationsaufwand insgesamt vergleichsweise gering.

Der mittelgroße 24-Zoll-Bildschirm passt gut in das im Chausson dafür vorgesehene Fach. Rundherum sollten einige Zentimeter frei bleiben, damit das Gerät während der Fahrt nirgendwo anschlagen kann. Die Befestigung des Alphatronics SLA-24 DSBW+ am vorinstallierten, ausziehbaren Bildschirmhalter ist mit den vier Schrauben ein Kinderspiel; allerdings sollte man dabei unbedingt zu zweit sein: Einer hält, der andere schraubt. Die Bohrungen in der Halteplatte fluchten akkurat mit den Gewinden im Bildschirmgehäuse.

Beim Einbau achtet Rudolf auf größte Sorgfalt, bei den Verklebungen peinlichst genau auf Sauberkeit. Nur dann wird man lange Freude am Fernsehen unterwegs haben.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

2. Wie bewährt sich die Snipe Platinum im Praxistest?

Zum Lieferumfang der Snipe Platinum zählen neben der Flachantenne samt Grundplatte sowie der Steuerungsbox auch sämtliche Verbindungskabel. Praktisch ist, dass nur ein Kabel sowohl die Steuerung als auch die Stromversorgung übernimmt. Grundsätzlich kann die Antenne auch mobil verwendet und für diesen Zweck vergleichsweise leicht von der Grundplatte abgeschraubt oder gar nicht erst montiert werden.

In ersterem Fall sollte man ein zweites Koax-Kabel parat haben. Der Empfangsbereich der Platinum mit ihrer 56,6 cm breiten Antenne entspricht etwa dem einer 60-cm-Spiegelantenne. Zentral- und Südeuropa sind damit weitgehend abgedeckt. Die zehn gängigsten Satelliten sind vorprogrammiert. Auswahl und Suche gehen so ziemlich fix, entweder mit der Fernbedienung mit praktischem Anzeigedisplay oder noch komfortabler via Bluetooth-App.

Für den Funktionsumfang ist die Snipe Platinum mit 1.149 Euro vergleichsweise günstig. 100 Euro mehr kostet die Twin-Variante mit zwei LNBs, mit der auf zwei Empfangsgeräten unterschiedliche Programme gesehen werden sollen.

3. Ausprobiert: der Alphatronics SLA-24 DSBW+ im Test

Nach dem Einbau steht erst mal ein Suchlauf an. Das dauert eine Weile, aber nicht länger als üblich. Wer die SLA-Linie, das Topmodell im Alphatronics-Programm, kennt, muss sich ein wenig umstellen. Seit Anfang des Jahres ist auf den Geräten das Web-OS-Betriebssystem von LG installiert. Wenn man die Logik mal verstanden hat, ist das System durchaus bedienerfreundlich. Das gilt ebenso für die Magic-Remote-Fernbedienung mit Airmouse (Steuerung des Cursors durch Bewegung) und Scrollrad.

Das Gehäuse des in Deutschland montierten Flachbildschirm-Fernsehers ist gut verarbeitet, die Anschlüsse liegen auf der Rückseite übersichtlich nebeneinander. Der Ein-/Aus-Schalter stellt das Gerät komplett stromlos, was sehr nützlich ist, denn ein Fernseher im Standby-Modus kann eine übliche Bordbatterie verblüffend schnell leeren. Der hochwertige Bildschirm (Pixelfreiheitsklasse 0) liefert ein scharfes, kontrastreiches und natürlich farbiges Bild.

Ein Blickwinkel von 178 Grad – deutlich mehr als bei einem Heimfernseher – garantiert aus fast jeder Position ein verzerrungsfreies Bild ohne Qualitätsverlust. Die am unteren Rahmen platzierten Lautsprecher strahlen nach vorne Richtung Hörer ab. Zwei mal fünf Watt reichen aus; für mehr Volumen empfiehlt sich eine Bluetooth-Soundbar.

Die WIFI-Antenne wird außen angeschraubt, was besser ist für den Empfang als eine im Gehäuse liegende, stärker abgeschirmte Montage. Damit lässt sich der Smart-TV mit Phone oder Campingplatz-WLAN verbinden und ist dann online. Die Apps der Streamingdienste Netflix, Amazon Prime und Disney Plus sind bereits vorinstalliert. Komfortabel lassen sich dann bestimmte Sendungen, Lieblingsserien usw. via Sprachbefehl (Mikro-Taste) suchen.

Die DVB-T-Antenne bietet serienmäßig eine dritte Empfangsoption für den Fall, dass die Sat-Anlage etwa wegen Starkwind mal nicht ausgefahren werden kann. Auch ein DVD-Player ist am Start, der allerdings über eine eigene Fernbedienung gesteuert wird. Angesiedelt ist der SLA 24 im oberen Preissegment (659 Euro). Allerdings liegt auch die Leistung auf hohem Niveau.

