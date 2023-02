Karl Ulrich Herrmann gibt die Retro Messen GmbH an die AFAG aus Nürnberg ab. Zum letzten Mal findet die Oldtimer-Messe für Teile und Autos in Stuttgart vom 23. bis 26. Februar 2023 unter der Leitung des Gründers statt. Dieses Jahr feiert Porsche sein 75-jähriges Bestehen und BMW 100 Jahre Motorrad.

Nach der diesjährigen Retro Classics Stuttgart, die vom 23. bis 26. Februar 2023 stattfindet, gibt Gründer Karl Ulrich Herrmann die Retro Messen GmbH ab. Der Messeveranstalter AFAG aus Nürnberg übernimmt Ende Februar, Herrmann geht in Ruhestand. "Bis dahin führt er weiterhin das operative Geschäft und bleibt Ansprechpartner für alle Aussteller wie Partner", teilte der Veranstalter während einer Pressekonferenz zur Eröffnung der Retro Classics mit. "Wir sind sicher, dass durch das langjährige Messe-Fachwissen unsere Veranstaltungen erfolgreich weiterentwickelt und ausgebaut werden", so Karl Ulrich Herrmann.

AFAG übernimmt Retro Classics

Die neuen Geschäftsführer Henning und Thilo Könicke wollen die Retro Classics in Stuttgart und Nürnberg weiterführen, auch das bisherige Team bleibe erhalten, so die Mitteilung weiter. Die 1947 gegründete AFAG hat nach eigenen Angaben 20 Veranstaltungen in Augsburg, München und Nürnberg im Portfolio und bisher 800 Messen ausgerichtet. Die Retro Classics hat Herrmann vor über 20 Jahren gegründet.

Jubiläen bei BMW und Porsche

Im Atrium und in Halle 1 zeigt Porsche zum 75. der Marke besondere Modelle und Momente aus der Geschichte. Mercedes-Benz-Classic ist in Halle 7 wieder mit einem Stand vertreten; Auftritte der Clubs ergänzen das Heimspiel der Marke mit dem Stern. Eine Sonderschau wird sich anlässlich des BMW-Boxer-Jubiläums – vor 100 Jahren leitete die BMW R 32 eine einzigartige Erfolgsgeschichte ein – den bayerischen Zweizylindern widmen. Eine andere dem 60. der Sportwagen-Ikone aus Zuffenhausen: Porsche 911. Eine Nummer zahmer, wenngleich nicht weniger interessant, werden weitere besonders bedachte Jubilare ausfallen: Eine Sonderschau feiert mit den Modellen des Baujahrs 1953 deren 70. Geburtstag. 1953 ist übrigens das Jahr, in dem das erste Mal über eine Million Pkw in Deutschland angemeldet waren. Und neben der Promillegrenze (sie lag zunächst bei 1,5) der Opel Olympia Rekord eingeführt wurde, der Mercedes 180 und der DKW F 91.

2022 kamen 80.000 Besucher

Es war eine positive Bilanz, die die Veranstalter der Retro Classic Stuttgart 2022 haben ziehen können: 80.000 Besucher bedeuteten ein deutliches Plus gegenüber 2020, und neben den Besuchern waren auch die Aussteller und Vertreter der zahlreichen Clubs bester Stimmung. Nicht die schlechtesten Vorzeichen also für die diesjährige Frühjahrs-Messe in Stuttgart, die neben dem umfassenden Ausstellungs- und Verkaufsprogramm mehrere Sonderschauen präsentiert.