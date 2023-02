© Andreas Of-Allinger



Was an diesem Mercedes 190 Diesel in Halle 6 erfreut, ist die Schlichtheit: Im Mai 1985 wurde die Limousine in 737 Classicweiß mit Radkappen und blauem Stoff-Interieur sowie drei Extras (mechanisches Schiebedach, Servolenkung, Zentralverriegelung) ausgeliefert.