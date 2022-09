Besonders einfach und flexibel: Geräte mit Saugnapf

Bei vielen neuen Autos ist Apple Carplay bereits installiert. So nutzen Sie alle Dienste, die Sie auch auf Ihrem Smartphone zu schätzen wissen - einfach und sicher auch während der Fahrt. Dieses System sorgt für eine gute Unterhaltung und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Navigation. Bei manchen Automodellen ist es sogar möglich, sie über Carplay aufzuschließen und zu starten.

Diese Vorteile tragen zu einem hohen Anwendungskomfort bei. Das führt dazu, dass viele Autobesitzer dieses System gerne nutzen würden - selbst wenn sie ein älteres Fahrzeug fahren. Dafür ist es jedoch nicht notwendig, gleich ein neues Modell zu kaufen. Sie können Carplay auch nachrüsten. Hier stellen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten dafür vor.

Die wohl einfachste und preiswerteste Lösung stellen Geräte mit Saugnapf dar. Diese liegen meistens in einem preislichen Rahmen zwischen 250 und 350 Euro. Ein großer Vorteil besteht auch in der einfachen Installation. Sie können diese Geräte innerhalb weniger Sekunden mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe anbringen - genauso wie herkömmliche Standalone-Navigationsgeräte. Sie sind einfach zu bedienen und außerdem eignen sich die meisten Geräte auch für Android Auto, falls Sie diese Alternative vorziehen. Bei einigen Ausführungen ist es sogar möglich, eine Rückfahrkamera anzuschließen. Allerdings müssen Sie dabei beachten, dass dies den Aufwand für die Installation deutlich erhöht.

Um das Gerät mit Ihrem iPhone zu verbinden, ist meistens ein Anschluss über das Lightningkabel notwendig. Wireless-Lösungen sind hierbei recht selten. Das bringt jedoch den Vorteil mit sich, dass Sie dadurch Ihr Smartphone stets aufladen. Um das Gerät mit den Lautsprechern Ihres Autos zu verbinden, müssen Sie es per AUX-Kabel mit dem Autoradio koppeln. Prüfen Sie deshalb, ob dieses über einen entsprechenden Eingang verfügt. Daraus ergibt sich auch ein kleiner Nachteil dieser Lösung: Durch die zusätzlichen Kabel entsteht etwas Unordnung im Fahrzeug. Darüber hinaus kann die Befestigung an der Windschutzscheibe die Sicht beeinträchtigen. Davon abgesehen profitieren Sie jedoch von einer sehr einfachen und günstigen Lösung.

Fest installierte Lösungen

Eine weitere Alternative stellen fest installierte Geräte dar. Dabei müssen Sie Ihr bisheriges Autoradio ausbauen und durch ein neues Carplay-Gerät ersetzen. Das ist meistens mit etwas höheren Kosten verbunden. Zudem ist der Einbau etwas schwieriger. Dafür profitieren Sie davon, dass das Gerät die Sicht nicht einschränkt und es entsteht kein störendes Kabelgewirr.

Falls Sie sich für diese Lösung interessieren, ist es zunächst notwendig, zu überprüfen, welche Größe der Einbauschacht in Ihrem Fahrzeug aufweist. Optimal ist es, wenn ein Doppel-DIN-Schacht vorhanden ist. So passt das nachgerüstete Gerät komplett in den Schacht und stellt einen optimalen Anwendungskomfort sicher. Falls nur ein einfacher DIN-Schacht vorhanden ist, ist die Nachrüstung zwar ebenfalls möglich. Allerdings ist die Fläche, die in diesem Fall für den Bildschirm zur Verfügung stehen würde, sehr klein. Deshalb setzen die meisten Hersteller in diesem Bereich auf ein ausziehbares Display. Das reduziert den Anwendungskomfort und außerdem sind diese Geräte meistens wesentlich empfindlicher. Schließlich gibt es auch immer mehr Fahrzeuge, die über keinen genormten DIN-Schacht verfügen. In diesem Fall ist es nicht möglich, ein entsprechendes Gerät nachzurüsten. Deshalb sollten Sie vor dem Kauf auf jeden Fall überprüfen, welcher Schacht hierfür zur Verfügung steht.

Nachrüstung beim Auto-Hersteller in Auftrag geben

Eine weitere Möglichkeit stellt es dar, ein Carplay-Gerät direkt durch den Autohersteller einbauen zu lassen. Das stellt eine optimale Funktionsweise und eine einfache Anwendung sicher. Auch preislich bewegt sich diese Option meistens in einem ähnlichen Rahmen wie die beiden anderen vorgestellten Alternativen. Daher stellt dies eine sehr sinnvolle Lösung dar.

Das Problem besteht jedoch darin, dass dies nicht bei allen Marken und Modellen möglich ist. Es ist beispielsweise bekannt, dass der Hersteller Mazda eine Nachrüstung anbietet - allerdings nur bei Fahrzeugen, die das Infotainmentsystem Mazda MZD Connect verwenden und die ab 2013 hergestellt wurden. Auch bei Autos der Marke VW ist häufig eine Nachrüstung möglich. Doch auch hier hängt dies vom verwendeten Infotainment-System ab. Bei Fahrzeugen, die den modularen Quer-Baukasten (MQB) nutzen, wie etwa der Golf 7, der Polo 6C oder der Passat B8, ist die Nachrüstung normalerweise möglich.

Einen vollständigen Überblick darüber zu geben, bei welchen Fahrzeugen Sie Carplay durch den Hersteller nachrüsten lassen können, ist an dieser Stelle leider nicht möglich. Es lohnt sich jedoch stets, bei Ihrer Vertragswerkstatt nachzufragen, bevor Sie sich für eine andere Lösung entscheiden.