Kommt die Party nicht in Gang? Das Spiel „Wer würde eher“ ist ideal, um jeden aus der Reserve zu locken. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen ein paar der besten Fragen vor.

Fragen wie "Wer würde eher … mit dem Chef ins Bett springen?" stellen die Partygäste auf die Probe und brechen das Eis. Solche und viele weitere Fragen stellt man sich beim beliebten "Wer würde eher"-Spiel. Wann immer sich die Gelegenheit dafür anbietet, können Sie auf einen Fragenkatalog zurückgreifen oder sich eigene Fragen überlegen. Die Fragen reichen dabei von witzig bis äußerst gewagt.

Wie genau funktioniert "Wer würde eher"?

Die Regeln für "Wer würde eher" sind denkbar einfach. Bei diesem Spiel sitzen zwei Personen Rücken an Rücken, während der Spielleiter eine Frage stellt. Die Frage beginnt immer mit "Wer würde eher …" Die anderen Teilnehmer müssen innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, wer von den beiden eher das Gefragte machen würde. Entweder schreiben sie die Antwort auf einen Zettel oder sie zeigen auf die Person. Dann wird gezählt. Derjenige, der die meisten Antworten bekommen hat, hat verloren.

Es gibt verschiedene Variationen bei den Regeln. Bei kleineren Gruppen dürfen etwa die Gefragten ebenfalls antworten, manchmal ohne, dass der andere es mitbekommt, indem die Antwort etwa auf einen Zettel geschrieben wird. Antworten die beiden unterschiedlich, dann gewinnt die Mehrheit. In einer anderen Konstellationen können auch mehrere Paare gegeneinander antreten. Dann gewinnt das Paar, welches die meisten übereinstimmenden Antworten für sich verbuchen kann.

Wer will, der kann die "Wer würde eher"-Fragen auch mit einem Trinkspiel kombinieren. Dabei muss der Verlierer nach jeder Runde einen trinken und der Gewinner kommt in die nächste Runde. Und wenn Sie dabei die Ü18-Fragekiste hervorholen, gibt es bald kein Halten mehr. Damit die Fragen zu Ihrer Party passen, haben wir sie in drei Kategorien eingeteilt.

"Wer würde eher"-Fragen der lustigen Sorte

Lustige "Wer würde eher"-Fragen gehen immer und eignen sich vor allem für Feiern unter Freunden und Verwandten. Diese Fragen überschreiten die rote Linie nicht und machen trotzdem Spaß. Am besten fangen Sie hier an, um die Stimmung zu lockern.

Wer würde eher …