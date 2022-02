Die App "Clever Dialer" möchte Verbraucher besser schützen und veröffentlicht jeden Monat einen Überblick über gefährliche Rufnummern und Uhrzeiten von Spam-Anrufen, die derzeit am häufigsten gemeldet wurden.

Achtung Spam! Diese Rufnummern sind gefährlich:

Nummer: 0404153711

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Agressive Werbung, angebliches Gewinnspiel Nummer: 030439729062

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Daueranrufe, sobald angehoben wird, wird die Verbindung beendet Nummer: 021198709948

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Gesundheitszentrum, vermutlich Datenklau, manchmal auch Versicherungen Nummer: 041819474991

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Ping-Anruf, angebliche Versicherung Nummer: 0894161727

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Diverse Inhalte (Stromvertrag, Gewinn, Meinungsforschung) Nummer: 01639416414

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Kündigung eines angeblichen Gewinnspiels Nummer: 030439729060

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Kostenerhöhung des Stromversorgers Nummer: 015211284934

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Gewinn bei einer Lotterie Nummer: 015783349220

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Dubiose Anrufe mit unverständlichem Inhalt, manchmal wird etwas von einem Lottogewinn berichtet Nummer: 040655893301

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Wechsel des Stromanbieters Nummer: 00431246544327

Vorwahl: 43

Inhalt des Anrufes: Betrug mit Krypto-Handel, Nummer aus Österreich Nummer: 032221788486

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Beratung zu Versicherungen Nummer: 030201649242

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Telefonterror, meistens kein Inhalt Nummer: 061194583281

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Verschiedene Maschen, um an Daten zu gelangen (Abos, Stromverträge etc.) Nummer: 0031686157052

Vorwahl: 31

Inhalt des Anrufes: Angebliches Lotto-Abo, Nummer aus den Niederlanden Nummer: 0611945863114

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Hotline mit Kostenfalle Nummer: 04064573715

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Gewinnspiel von Amazon Nummer: 015219212433

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Gewinnspiel Nummer: 030214802541

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Vermutlich Ping-Anrufe, es wird sofort aufgelegt Nummer: 021198709945

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressive Werbung, Vertrieb von Zusatzversicherungen Nummer: 086695090941

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung, Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 015219198189

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Gewinnspiel-Abzocke Nummer: 086695090946

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressiver Vertrieb von Energie-Tarifen Nummer: 03601869300150

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Telefonterror, keine klaren Inhalte Nummer: 030214802540

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung Nummer: 0611945863112

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Diverse End-Ziffern, vermutlich Telefon-Marketing Nummer: 021198709935

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Rückruf-Betrug Nummer: 030214802539

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressiver Vertrieb von Energie-Verträgen Nummer: 080020033407

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Gewinn Nummer: 030214802538

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressiver Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 04087969804000

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressiver Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 015757885051

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Lotterie-Verträge sollen verlängert werden Nummer: 030214802537

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Oftmals Abbruch, evtl. Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 015219211922

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressive Werbung für Lottospiele Nummer: 069204369290

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Beratung zu Stromtarifen, sehr unfreundlich Nummer: 01631675138

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lottogewinn Nummer: 015214461705

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Lottogesellschaft, Abfrage von Daten Nummer: 032213222001

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Wechsel des Stromanbieters Nummer: 030214802534

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Wechsel des Stromanbieters Nummer: 023149498861

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Telefonterror, häufig mehrfache Anrufe am Tag, wird schnell aufgelegt Nummer: 0043800291573

Vorwahl: 43

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Immobilienmakler bzw. Käufer einer Immobilie Nummer: 041819474940

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Gewinnspiel Nummer: 030214802532

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Verkauf von Stromtarifen Nummer: 00447868726250

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lottogewinn bzw Betrug mit Gewinnspielen Nummer: 015213809423

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Anrufer geben vor, von der Pflegekasse zu sein, Datenabfrage Nummer: 015755467551

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressive Werbung, angebliche Gewinne Nummer: 03022187188

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Aggressive Werbung Nummer: 015213056745

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich "Deutsche Pflegekasse", Datenklau Nummer: 080020033407

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Marketing-Hotline, angebliche Gewinne Nummer: 03022187165

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung, Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 015776500410

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Gewinn, Abfrage von Daten Nummer: 069204369210

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Vertrieb von Stromtarifen Nummer: 00447868726050

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lottogewinn, Abo-Falle Nummer: 041819474901

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Hotline-Marketing Nummer: 00441619108364

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung, Angebote vermeintlich günstigerer Stromtarife Nummer: 041819474923

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Optimierung der Versicherung Nummer: 00447868711781

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: Lottogewinn und angebliche Mitgliedschaft in Lotto-Diensten Nummer: 015776500409

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Verschiedene Betrugsversuche, Gewinnspiele oder Lotto Nummer: 021332463890

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Automatische Anrufe, eventuell Inkasso-Betrug Nummer: 0720882340

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Interesse an Immobilien, Nummern werden aus alten Immobilien-Anzeigen gezogen Nummer: 0571787690030

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung Nummer: 04029999902

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Gewinn Nummer: 069204369201

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung, es sollen Stromverträge abgeschlossen werden Nummer: 06920436149

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Energieberatung Nummer: 0893732670

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Automatische Anrufe, angeblicher Verkauf von Photovoltaik/Solaranlagen Nummer: 0447862067600

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: angebliche Verlängerung von Lotto-Verträgen Nummer: 04131976500899

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: angeblicher Energieversorger Nummer: 04053798110

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Betrugsversuche mit verschiedenen Versionen Nummer: 082212740707

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: angebliche Werbung für Photovoltaik/Solaranlagen Nummer: 041819474158

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Abos, Versicherungen oder angebliche Gewinne Nummer: 04088218053

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: angeblicher Lottogewinn Nummer: 040350350504

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Energieberatung Nummer: 082212740705

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Energieversorger, Abos und ähnliches Nummer: 084149399139

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: angebliche Energieversorger Nummer: 041819474116

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: angebliches Gewinnspiel Nummer: 089125031504

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung" Nummer: 089125031507

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung" Nummer: 03318859977500

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Energieversorger, Betrugsversuche, aggressive Bedrohung Nummer: 040431970794

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung" Nummer: +4351258078217

Vorwahl: 43

Inhalt des Anrufes: Hotline-Marketing, angebliche Gewinne Nummer: 089125031511

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung" Nummer: 08002007591

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Hotline-Marketing, angebliche Mahnung von PayPal Nummer: 040228616697

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Bundesnetzagentur oder Vollzugsbehörde Nummer: 01632479326

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Vodafone oder Gewinnspiel Nummer: 020156052580

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich "Verein zur Rauchentwöhnung" Nummer: 08003304373

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich PayPal Nummer: 08221274070

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 08221274071

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: +43512552207

Vorwahl: 43

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung", angebliche Gewinne Nummer: 06924748562

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 06987006954

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Telefonterror", keine Angabe zu Inhalten Nummer: 01721279076

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Vodafone Nummer: 08221274007

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 080013535100

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Vodafone Nummer: 08007244306

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich PayPal Nummer: 03042206708

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliche Gewinne und Lotto-Abos Nummer: 06987007505

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 08221274006

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 04087969153010

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 06924748562

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 01639560410

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lotto-Anbieter Nummer: 06924749101

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 03062937398

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Aggressive Werbung" Nummer: 03042206930

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lotto-Anbieter Nummer: 03062937394

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: "Telefonterror", keine Angabe zu Inhalten Nummer: 0451160897620

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angebliches Inkasso-Unternehmen Nummer: +48323235004

Vorwahl: 48

Inhalt des Anrufes: Angeblich Kreditkarten-Anbieter Nummer: 06987001289

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 07996758295

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Keine Angaben Nummer: +447979664723

Vorwahl: 44

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lotto-Anbieter Nummer: 040655891991

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 040334633702

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 08002007591

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich PayPal Nummer: 040334633701

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger Nummer: 03062937394

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Keine Angaben Nummer: 08999727961

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Sky Nummer: 069870084922

Vorwahl: 49

Inhalt des Anrufes: Angeblich Energieversorger oder Gewinnspiel Nummer: +31633698340

Vorwahl: 31

Inhalt des Anrufes: Angeblicher Lotto-Anbieter

Hinter vielen Anrufen von diesen Rufnummern stecken Betrugsversuche. So werden Anschlüsse wegen eines angeblichen Lotto-Vertrags zu monatlichen Zahlungen aufgefordert und so belästigt, oder aber es werden unter fadenscheinigen Gründen Daten abgefragt. Häufig wird aufgelegt, wenn das Opfer misstrauisch wird, ein Rückruf führt meistens ins Leere.

Besonders dreist sind laut "Clever Dialer" nach wie vor die Betrüger, die hinter der Nummer 069-20436149 stecken. Erneut wurden fast 8.000 Anrufe von dieser Nummer gemeldet. Ein Nutzer berichtet: "Versuchen immer wieder anzurufen und meine Strom-Zählernummern zu erfragen und stellen sehr private Fragen [...] Versucht auch von Umzügen abzuraten."

Neu in der Liste sind die Nummern 0404153711 und 030439729062. Dabei handelt es sich den Berichten zufolge vor allem um aggressive Werbung, bei der unter anderem ein Gewinnspiel angepriesen wird. Ebenfalls ausgehend von diesen Nummern sind nervige Dauer-Anrufe, bei denen häufig aufgelegt wird, sobald man abhebt.

Besonders im Winter und vor dem Hintergrund steigender Energiekosten versuchen viele Betrüger, über angeblich günstige Strom- und Gastarife an Daten ihrer Opfer zu gelangen.

Am häufigsten stecken hinter den Spam-Anrufen Kostenfallen, Gewinnspiele oder schlicht Werbung, wie der Dienst in einer Pressemitteilung ausführt. Der Großteil der Betrugsversuche erfolgt übers Handy (71%), zudem erfolgen die meisten Anrufe tagsüber. Tipps und Ratgeber rund um Telefonbetrug bietet Clever Dialer auch im eigenen Blog an.

Wer steckt hinter dieser Telefonnummer?

Wer von einer unbekannten Nummer angerufen wird, kann über die Seite "www.wer-ruftan.de" herausfinden, ob auch Andere schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Häufig gibt es dort auch nähere Angaben zu den Inhalten der Anrufe.

Es sollte klar sein, dass am Telefon weder Daten genannt werden dürfen noch Angaben zu Wohnsituation oder Ähnlichem gemacht werden sollten Wer sich unsicher ist, ob eventuell doch ein seriöser Anbieter mit einem berechtigen Interesse dahinter steckt, sollte das entsprechende Unternehmen über eine vertrauenswürdige Nummer kontaktieren und fragen, ob es Telefonanrufe gab. Eine geeignete Nummer dafür findet sich entweder auf der Webseite eines Unternehmens oder beispielsweise in Vertragsunterlagen.

Vorsicht, Ping-Anrufe: Dubiose Nummern nicht zurückrufen!

Niemals dürfen dubiose Nummer einfach per Rückruf-Taste angerufen werden. Besondere Vorsicht ist angesagt, wenn der Anrufer direkt wieder auflegt. Diese sogenannten "Ping-Anrufe" oder "Kaltanrufe" lenken den Rückruf auf teure Gebühren-Nummern, für die das Opfer dann bezahlen muss. Per Warteschleife oder Bandansage wird die Dauer des Telefonats in die Länge gezogen, am Ende des Monats wartet dann eine horrende Rechnung.

Dieses Wort sollten Sie niemals am Telefon sagen

Die meisten Menschen vermuten hinter Anrufen erstmal keine gefährlichen Telefon-Fallen und lassen sich von den Betrügern in ein Gespräch verwickeln. Doch dabei ist Vorsicht geboten: Sie sollten unter allen Umständen vermeiden, das Wort "Ja" zu sagen!

Bei Betrugsanrufen wird häufig versucht, mit scheinbar harmlosen Fragen ("Sie wollen doch sicher auch weniger für Strom bezahlen?") ein "Ja" zu entlocken. Das wird dann als als Zustimmung zu einem teuren Abo oder Vertragsabschluss genommen und im Zweifelsfall passend in einer Tonaufnahme zusammengeschnitten, wenn man sich juristisch wehren möchte.