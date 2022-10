Einige Do-it-yourself-Tüftler haben sich mit dem Raspberry Pi an ein paar interessante Projekte gewagt. Besonders nützliche und schräge Einfälle stellen wir im Folgenden vor.

Der Raspberry Pi hat sich im akademischen Bereich etabliert, genießt aber auch fernab davon großes Ansehen bei einer riesigen Fangemeinde. Wer gerne elektronische Projekte umsetzt und bevorzugt mit Linux arbeitet, findet in dem Ein-Platinen-PC ein nützliches Bauteil. Selbst größere Vorhaben lassen sich so realisieren, da die Pins des Raspberry Pi per Breakout Boards auf eine externe Platine umgeleitet werden können.

Hier geht's zu den besten Raspberry-Pi-Bildershows!

Das Tool ist stets dann ideal, wenn für ein Projekt ein Betriebssystem, verschiedene Programmiersprachen oder eine Bildschirmausgabe benötigt werden. Zudem kommt der Mini-PC immer dann zum Einsatz, wenn Alternativen wie ein programmierbarer Micro-Controller nicht die Funktionen bereitstellt, die benötigt werden. Klassischerweise wird das Gerät als kleiner Linux-Server oder als Player verwendet. Mittlerweile haben aber zahlreiche Fans des kleinen PCs viele spannende Projekte ins Leben gerufen, die teilweise sehr effizient, häufig aber auch kurios und unglaublich exotisch sind.

Das alles kann der Raspberry Pi