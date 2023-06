Eigentlich ist es fraglich, warum Amazon diese Option nicht automatisch aktiviert hat. Denn nur mit ein paar wenigen Einstellungen können Sie diese Effekte eindämmen. Rufen Sie dafür in den Einstellungen des TV Fire Sticks "Töne und Bildschirm" auf und gehen Sie dann auf "Bildschirm". Standardmäßig sollte die Option "An Originalbildrate anpassen" ausgeschaltet sein. Aktivieren Sie diese. Außerdem stellen Sie die Videoauflösung auf "Automatisch" um, sollte das nicht bereits der Fall sein.

Zunächst schalten Sie den Controller aus. Halten Sie die PS-Taste so lange gedrückt, bis das Leuchten der LED verlöscht. Navigieren Sie sich dann zu den Bluetooth-Einstellungen von Fire TV und wählen Sie hier "Gamecontroller > neuen Gamecontroller hinzufügen" aus. Nun drücken Sie wieder die PS-Taste und warten, dass das Leuchten wieder zu sehen ist. Der Controller sollte nun in den Bluetooth-Einstellungen des Fire TV zu sehen sein.

Allerdings ist der Controller nun mit dem Fernseher verbunden und nicht mit der Konsole. Wollen Sie den Controller wieder mit der Konsole verbinden, dann schließen Sie ihn per Kabel an. Der Controller sollte nun die Verbindung zum Fire-TV unterbrechen.

Die Lösung dieses Problems ist etwas umständlich und eignet sich eigentlich nur für bestimmte Spiele, die Sie nicht über die Konsole spielen können. Game-Apps auf dem Smart-TV wie Buggy Racing, SEGA Classics und viele andere lassen sich auch ohne Konsole spielen. Zudem lässt sich der Dienst GeForce Now nutzen, um per Cloud-Gaming auch ohne Konsole neueste Spiele zocken zu können. Jedoch gibt es diesen Dienst nicht offiziell für den Fire TV Stick. Auch dieses Problem lässt sich beheben.

Der gesamte Vorgang mag umständlich sein, doch aktuell ist er die einzige Möglichkeit, nicht gelistete Apps herunterzuladen und zu installieren. Zunächst sollten Sie die App "Downloader" herunterladen. Diese App finden Sie regulär in der Suche von Fire TV. Installieren Sie die App, Sie brauchen sie später. Navigieren Sie sich dann auf dem Stick zu "Mein Fire TV" und suchen hier nach den Entwickleroptionen. Die finden Sie eventuell unter "Info", wo Sie auf "Fire TV" fünfmal drücken oder so oft, bis die Nachricht "Sie sind bereits ein Entwickler" erscheint.

Dadurch sollten Sie Zugriff auf die Entwickleroptionen erhalten haben. Hier gehen Sie auf "Apps unbekannter Herkunft" und rufen dann die Downloader-App auf. Es sollte sich links in der App ein Browser befinden, über welchen Sie die Adresse apkmirror.com aufrufen. Auf dieser Webseite suchen Sie anschließend nach der gewünschten App, wie zum Beispiel GeForce Now, um damit aktuelle Spiele über die Cloud zu zocken. Mithilfe der Option "Download" laden Sie sich dann die neueste Version herunter. Scrollen Sie herunter, damit Sie einen grünen Kasten mit der Bezeichnung "DOWNLOAD APK" finden. Klicken Sie darauf und laden Sie sich die Installationsdateien herunter. Anschließend sollte die App den Installationsvorgang einleiten.

6. Mit VPN geblockte Inhalte schauen

Manche Streaming-Inhalte sind in Deutschland gesperrt. Mit VPN-Diensten lässt sich das Geoblocking jedoch relativ einfach auch auf dem Fire TV umgehen. Damit können Sie etwa so tun, als befänden Sie sich in den USA, um Filme und Serien zu schauen, die derzeit nur dort veröffentlicht werden. Im Ausland können Sie dann ebenfalls Inhalte aus Deutschland schauen. Zunächst wählen Sie sich einen VPN-Dienst wie ExpressVPN, Cyberghost oder NordVPN aus und erstellen am PC oder am Smartphone einen Account. Im Appstore von Fire-TV finden Sie dann die offiziellen Apps dieser Anbieter.