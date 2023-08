Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Das Modell Monsieur Cuisine Smart der Marke Silvercrest ist für uns in der Preisklasse um 500 Euro die interessanteste Alternative zum Marktführer Thermomix. Bedienung, Design und Maße orientieren sich dabei sichtlich am großen Vorbild. Das Display ist mit acht Zoll größer als der 6,8 Zoll Bildschirm des Thermomix TM6 und der Mixtopf fasst mit 4,5 Litern im direkten Vergleich sogar doppelt so viel. Die Küchenmaschine lässt sich bequem via WLAN mit dem Internet verbinden. Zudem bietet das Gerät mehr als 3.000 offizielle Rezepte, sie sich nachkochen lassen, wobei die Maschine Sie durch den Kochvorgang führt. Es lassen sich auch selbst Rezepte erstellen und hochladen.