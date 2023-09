Flintronic Thermosflasche (15 Euro) Mit einem Preis von etwa 15 Euro ist die flintronic Thermosflasche ziemlich günstig. Dafür bietet sie allerdings auch nur eine smarte Funktion: Sie zeigt die aktuelle Temperatur des in ihr aufbewahrten Getränks an. Das funktioniert über eine wasserfeste LED-Anzeige. Um einen korrekten Wert zu erhalten, ist es wichtig, die Flasche vor der Messung ein paar Sekunden auf den Kopf zu stellen. Mit einem Inhalt von 500 ml ist die Flasche gut für kleine Taschen geeignet. Die Isolierung soll dafür sorgen, dass Getränke etwa fünf Stunden lang ihre Temperatur behalten.

Dreiklang - be smart Teeflasche (23 Euro) Eine Temperaturmessfunktion bietet auch die für 23 Euro erhältliche Dreiklang - be smart Teeflasche. Die Messung lässt sich dabei bequem durch das Antippen des Deckels initiieren. Dieses Modell richtet sich speziell an Teetrinker. Die Isolierflasche enthält nämlich ein mit einem Filter ausgestattetes Reservoir für losen Tee. Wenn die Teeflasche liegt oder auf dem Kopf steht, kann der Tee ziehen. Durch das Hinstellen der Flasche endet der Ziehprozess automatisch, weil dann die Teeblätter keinen Kontakt mehr zur Flüssigkeit haben: einfach und praktisch.

Philips Go Zero Smart UV (57 Euro) Die smarte Kernkompetenz der Trinkflasche Philips Go Zero Smart UV besteht in der Desinfektion von Flüssigkeiten. Dafür sorgt allerdings kein Filter, sondern eine UV-LED. Die aktiviert sich alle zwei Stunden automatisch und soll Keime und Erreger zuverlässig abtöten. Laut Philips hält der integrierte Akku rund einen Monat lang durch. Danach ist eine Aufladung über das mitgelieferte Ladekabel erforderlich. Die Trinkflasche kostet 57 Euro, ist in zwei Farben erhältlich und fasst 590 ml. Zu beachten ist, dass sie sich nur für Flüssigkeiten mit einer Temperatur von 4 bis 60 Grad Celsius eignet.

Bachgold Profi Outdoor Wasserfilter Flasche (60 Euro) Die Bachgold Profi Outdoor Wasserfilter Flasche soll unterwegs Wasser von Bakterien, Keimen und Viren säubern. Zu diesem Zweck kommt allerdings keine UV-Strahlung, sondern ein klassischer Wasserfilter zum Einsatz. Hersteller Bachgold verspricht, dass die integrierte Hohlfasermembran bis zu 99,99 Prozent der Erreger herausfiltert. Mit einem Volumen von 650 ml ist die für einen Preis von 60 Euro erhältliche Flasche passabel dimensioniert und vermittelt zudem einen robusten Eindruck. Damit scheint sie gut für Camping- und Outdoor-Einsätze geeignet. Etwas unpraktisch ist allerdings der Filterprozess. Hier ist es erforderlich, die zu säubernde Flüssigkeit bis zu 15 Sekunden lang manuell durch den Filter zu bewegen. Eine Filtermembran kann etwa 1.500 Liter Wasser reinigen und muss danach gewechselt werden. Das kostet etwa 25 Euro.

Zendeu Smart Wasserflasche mit UVC-LED-Reinigung (61 Euro) Die Zendeu Smart Wasserflasche mit UVC-LED-Reinigung sterilisiert wie das Modell von Philips Flüssigkeiten via LED. Dabei zeigt eine im Deckel integrierter Timer jeweils den Desinfektionsprozess an. Läuft gerade keine UVC-Bestrahlung, lässt sich hier auch die Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit ablesen. Zudem liefert die Flasche Trinkerinnerungen in Form von - allerdings recht leisen - Pieptönen. Die Aufladung des in zwei Farben für 61 Euro angebotenen Gadgets erfolgt via Micro-USB.

Momax Smart Wasserflasche (63 Euro) Die 590 ml fassende Momax Smart Wasserflasche besticht nicht nur durch smarte Features, sondern bietet auch ein ansprechendes Design. Ein im Flaschendeckel integriertes Display zeigt die Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit gradgenau an. Es gibt zusätzlich auch ein intuitiv erfassbares Farbschema, bei dem die Farbe Rot für heiß, Orange für warm und Grün für kalt steht. Die für 63 Euro erhältliche Momax Smart Wasserflasche ist mit einem doppelwandigen und nach IPX7 zertifizierten Edelstahltank ausgestattet. In diesem sollen Flüssigkeiten bis zu sechs Stunden lang warm oder kalt bleiben. Die Flasche enthält kein BPA. Momax bietet zur Trinkflasche auch eine App, über die Sie spezifische Trinkziele und regelmäßige Trinkerinnerungen festlegen können. Besonders praktisch: Die Momax Smart Wasserflasche lässt sich drahtlos aufladen, wobei ein Ladevorgang rund eineinhalb Stunden dauert.

EQUA Smart Trinkflasche (74 Euro) Sehr stylish präsentiert sich die EQUA Smart Trinkflasche, die rund 74 Euro kostet. Auffällig ist auch ihre Größe. Denn sie fasst mit 680 ml mehr als die anderen hier vorgestellten Trinkflaschen. Auch bei den Isoliereigenschaften setzt die Flasche von EQUA Maßstäbe. Heiße Flüssigkeiten sollen zwölf Stunden lang ihre Temperaturen behalten. Das Kühlen von kalten Getränken funktioniert angeblich sogar doppelt so lange. Wie sieht es aber mit den smarten Eigenschaften aus? Da ist zunächst das - ansprechend im Stil der Flasche gestaltete - LED-Licht an der Flaschenunterseite, das an das regelmäßige Trinken erinnern soll. Per Bluetooth lässt sich die Trinkflasche zudem mit einer App verbinden. Hier können Sie nach Ihren Bedürfnissen individuelle Trinkerinnerungen und Trinkziele definieren. Die Trinkflasche selbst ist spülmaschinengeeignet. Das gilt allerdings nicht für den Deckel, den Sie von Hand reinigen müssen.

Hidrate Spark Steel Smart Water Bottle (80 Euro) Die Hidrate Spark Steel Smart Water Bottle hält Flüssigkeiten ebenfalls bis zu 24 Stunden lang kühl. Auch hier gibt es eine App, die sich via Bluetooth mit der Flasche verbindet. An das Trinken erinnern hier jedoch gleich mehrere farbige LEDs am Boden der Flasche überdeutlich. Die Hidrate Spark Steel Smart Water Bottle ist ab 80 Euro in vier Farben sowie in zwei Größen mit einem Fassungsvermögen von 480 oder 595 ml erhältlich. Praktisch für unterwegs ist die integrierte Trageschlaufe. Bezüglich der Spülmaschineneignung ist es umgekehrt wie beim letzten Modell: Hier ist nämlich nur der Deckel spülmaschinengeeignet. Die Flasche selbst müssen Sie hingegen von Hand waschen und darauf achten, dass der empfindliche Sensor trocken bleibt.