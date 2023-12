Apples sprachgesteuerte Assistentin Siri bietet immer neue Möglichkeiten auf iPhone, iPad, HomePod und – in allen Lebenslagen. Wir geben einen Überblick, wo und wie Siri den Alltag leichter macht.

Hey Siri, wir müssen reden.

12 Jahre ist Siri mittlerweile alt und sie entwickelt sich prächtig. Eingeführt hat Apple seine sprachgesteuerte virtuelle Assistentin im Jahr 2011 auf dem iPhone 4S, doch inzwischen ist Siri auch auf den verschiedensten Apple-Geräten verfügbar und bietet immer neue Funktionen.

Die Idee ist im Kern immer noch dieselbe und sie ist genial: Siri ermöglicht es euch, durch Sprachbefehle mit euren Devices zu interagieren und sie die verschiedensten Aufgaben ausführen zu lassen. Ihr könnt Siri Fragen stellen, mit ihrer Hilfe Infos abrufen, Anrufe tätigen oder Musik abspielen lassen – und unzähliges mehr. Dabei greift Siri auf Informationen aus dem Netz zurück und interagiert mit Apple-Diensten ebenso wie mit Drittanbieter-Apps.

Wie das funktioniert? Sagt einfach „Hey Siri“ und sprecht gleich darauf den richtigen Befehl aus. Mittels Natural Language Processing (NLP) – einer Kombination von natürlicher Sprachverarbeitung und künstlicher Intelligenz – erkennt Siri Benutzerbefehle und führt die entsprechenden Aktionen aus. Selten hatte eine Technologie ein derart großes Potenzial, uns das Leben leichter zu machen. Vorausgesetzt man weiß um ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

Sprachgewandtes Organisationstalent

Ist man mit der Sprachassistentin erstmal so richtig warm geworden, dann stellt der Dialog mit ihr eindeutig die intuitivste Art dar, um heute mit iPhone, iPad, HomePod und den anderen Geräten im Alltag zu interagieren. Längst spielt Siri eine zentrale Rolle im Apple-Universum – und der Konzern entwickelt die Technologie mit großen Schritten immer noch weiter.

Siris Sprachverarbeitung ist dank einer verbesserten Kontexterkennung und neuronaler Text-to-Speech-Technologie in letzter Zeit viel natürlicher geworden und es stehen inzwischen unterschiedliche Stimmen zur Auswahl. Mehr und mehr Drittanbieter-Apps lassen sich mit Siri ansprechen, über eine Kurzbefehle-App könnt ihr individuelle Aktionen erstellen, die Musiksteuerung wurde erweitert – und vieles mehr. Ihr selbst könnt helfen, Siri weiter zu optimieren. Apple hat eine „Siri-Sprachstudie“ gestartet, um mehr Rückmeldungen von Nutzer:innen zu erhalten und Siri noch gezielter zu verbessern. Außerdem macht ihr Siri für euch immer leistungsstärker, einfach indem ihr mit dem System interagiert. Jeden Tag wird eure Sprechweise Siri vertrauter, sodass sie zunehmend verlässlicher funktioniert.

Wir geben euch im Folgenden einen Überblick über Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten – und mit welchen Sprachbefehlen ihr Siri aktiviert. Wichtig zu beachten: Die verfügbaren Siri-Funktionen können je nach Gerät, Betriebssystem und Sprache variieren. Bei abweichenden Funktionalitäten empfehlen wir euch, auf den Hilfeseiten von Apple beziehungsweise der Drittanbieter-Apps weitere Informationen einzuholen.

Einschalten!

Wie Ihr Siri aktiviert (und auf demselben Wege auch wieder deaktiviert), hängt vom jeweiligen Gerät ab. Hier die einzelnen Schritte für die wichtigsten Devices:

iPhone und iPad: In den „Einstellungen“ auf „Siri & Suchen“ gehen und dann bei „Siri aktivieren“ den Schalter umlegen. Oder alternativ: In den Einstellungen unter „Allgemein“ einmal „Siri“ wählen und den Schalter „Siri aktivieren“ umlegen.

Bitte beachtet: Mit der Deaktivierung von Siri auf Geräten mit Home-Taste deaktiviert ihr auch die Funktion „Hey Siri“.

Mac: In den „Systemeinstellungen“ auf „Siri“ gehen und bei „Siri fragen aktivieren“ ein Häkchen setzen.

Apple Watch: In den „Einstellungen“ einmal „Siri“ aktivieren und unter „Hey Siri“ den Schalter umlegen.

HomePod: Den HomePod in die Nähe des iOS-Gerätes halten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Siri einzurichten. Wollt ihr Siri wieder deaktivieren, sagt einfach: „Hey Siri, hör auf zuzuhören!“

Zu Befehl!

So richtig Freude macht das Leben mit Siri, wenn man immer gleich die richtigen Worte findet. Für einige der grundlegendsten Anwendungen zeigen wir euch im Folgenden die Sprachbefehle, die Siri immer sofort versteht.

Hellwach und pünktlich – Wecker und Timer

Rechtzeitig aus dem Bett kommen und dann das Frühstücksei genau 7 Minuten kochen – auch hier hilft Siri.

Befehle für den Wecker:

„Stelle einen Wecker für [Zeit] ein!“ – Beispiel: „Stelle einen Wecker für 7 Uhr morgens ein!“

„Aktiviere den Wecker für [Zeit]!“

„Deaktiviere den Wecker!“

Befehle für den Timer:

„Stelle einen Timer auf [Zeit]!“ – Beispiel: „Stelle einen Timer auf fünf Minuten!“

„Starte den Timer!“

„Wie viel Zeit ist auf dem Timer?“

Weitere Timer-Aktionen:

„Ändere den Timer auf [Zeit]!“ – Beispiel: „Ändere den Timer auf zehn Minuten!“

„Stelle einen zweiten Timer für [Zeit] ein!“

„Wie viele Timer habe ich laufen?“

„Lösche alle Timer!“

Bitte beachtet: Es ist wichtig, die Befehle mit einer klaren und präzisen Zeitangabe zu versehen. Siri wird dann bestätigen, dass der Timer beziehungsweise Wecker eingestellt wurde – und bei Bedarf Auskunft über die verbleibende Zeit geben.

Jederzeit up to date – News und Wetter

Siri kann jederzeit mit aktuellen Nachrichten- und Wetterinformationen dienen. So fragt ihr sie ab:

Befehle für Nachrichten:

„Zeige mir die Nachrichten!“

„Zeige mir die Top-Nachrichten!“

„Zeige mir die neuesten Nachrichten über [Thema]!“ – Beispiel: „Zeige mir die neuesten Nachrichten über Technologie!“

„Was sind die Schlagzeilen des Tages!“

Befehle für Wetter-Infos:

„Wie wird das Wetter heute?“

„Wie wird das Wetter morgen in [Ort]?“ – Beispiel: „Wie wird das Wetter morgen in Berlin?“

„Wie wird das Wetter die ganze Woche?“

„Wie hoch ist die Temperatur in [Ort]?" – Beispiel: „Wie hoch ist die Temperatur in London?“

„Wird es heute regnen?“

„Wird es in den nächsten Tagen schneien?“

Ihr könnt Siri auch spezifische Fragen zum Wetter stellen, beispielsweise bezüglich Windgeschwindigkeiten, Luftfeuchtigkeit oder der Regenwahrscheinlichkeit. Bitte beachtet: Siri stellt Nachrichten- und Wetterinformationen je nach Standort, Sprache und den von euch ausgewählten Nachrichtenquellen bereit.

Gut unterwegs – Routen und Verkehrsverbindungen

Mit diesen Befehlen hilft Siri bei der Navigation und beim Finden der richtigen Verkehrsverbindungen:

„Wie komme ich zu [Ort]?“ – Beispiel: „Wie komme ich zum Potsdamer Platz?“

„Finde die nächste [Ort/Kategorie]!“ – Beispiel: „Finde die nächste Tankstelle!“

„Zeige mir den Weg nach Hause!“

„Wie weit ist [Ort] von hier entfernt?“ – Beispiel: „Wie weit ist der Flughafen von hier entfernt?“

„Gibt es Verkehrsprobleme auf meiner Route?“

„Wie lange dauert es, um nach [Ort] zu gelangen?“ – Beispiel: „Wie lange dauert es, um nach Köln zu gelangen?“

Siri informiert euch auch über öffentliche Verkehrsmittel. Fragt sie einfach:

„Gibt es öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe?“

Dabei ist es wichtig, den Ortsnamen beziehungsweise die Kategorie klar anzugeben. Siri wird es euch danken und mit ebenso klaren Routenanweisungen und Angaben zu Entfernungen, geschätzter Reisezeit und Verkehrsbedingungen reagieren.

Alles im Griff – To-dos und Termine

So pflegt ihr mit Siris Hilfe To-do-Listen, plant eure Zeit und verwaltet Termine.

Befehle für To-do-Listen:

„Erstelle eine neue To-do-Liste mit dem Namen [Name]!“

„Füge [Aufgabe] zu meiner To-do-Liste [Name] hinzu!“

„Zeige mir meine To-do-Liste!“

„Markiere [Aufgabe] als erledigt!“

„Lösche [Aufgabe] von meiner To-do-Liste!“

„Wie viele Aufgaben habe ich noch auf meiner To-do-Liste?“

Befehle für Termine:

„Erstelle einen Termin für [Datum/Zeit]!" – Beispiel: „Erstelle einen Termin für morgen um 10 Uhr!“

„Erstelle einen Termin mit [Person] um [Uhrzeit] am [Datum]!" – Beispiel: „Erstelle einen Termin mit John um 15 Uhr am Freitag!“

„Zeige mir meinen Terminkalender!“

„Ändere den Termin [Titel] auf [neues Datum/neue Uhrzeit]!“

„Lösche den Termin [Titel]!“

„Wann ist mein nächster Termin?“

Siri kann auch Erinnerungsfunktionen einstellen und verwalten. Wenn das gewünscht ist, könnt ihr ähnliche Befehle verwenden, und anstelle von „To-do-Liste“ oder „Termin“ das Wort „Erinnerung“ verwenden. Wichtig: Macht klare Angaben zu Datum, Uhrzeit, Titel und anderen Details. Dann wird Siri die gewünschte Aktion korrekt ausführen.

Call for action – Anrufe tätigen und Telefonkontakte organisieren

So bringt ihr Siri dazu, einen eurer Kontakte anzurufen beziehungsweise. eure Telefonkontakte zu organisieren:

Befehle für Anrufe:

„Rufe [Kontaktname] an!“ – Beispiel: „Rufe Stefan an!“

„Rufe [Telefonnummer] an!“ – Beispiel: „Rufe 123456789 an!“

„Rufe [Kontaktname] auf [Telefonart] an!“ – Beispiel: „Rufe Stefan auf seinem Mobiltelefon an!“

„Rufe [Kontaktname] über WhatsApp/FaceTime an!“

„Rufe die letzte Nummer an!“

„Rufe den Notruf an!“

Befehle zum Organisieren von Kontakten:

„Finde die Kontaktdetails von [Kontaktname]!“ – Beispiel: „Finde die Kontaktdetails von Maria!“

„Zeige mir alle Kontakte!“

„Füge einen neuen Kontakt hinzu!“

„Bearbeite den Kontakt [Kontaktname]!“

„Lösche den Kontakt [Kontaktname]!“

Außerdem kann Siri bei spezifischen Aktionen helfen, etwa wenn ihr eine weitere Nummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufügen wollt, oder bei einem Kontakt mit zwei Nummern eine der beiden anrufen wollt.

Das alles und noch viel mehr – erweiterte Befehle

Wie schon erwähnt, könnt ihr Siri auch für bestimmte Funktionen von Drittanbieter-Apps nutzen. Darum geht es bei den so genannten erweiterten Befehlen. Wer sie kennt, dem hilft Siri bei den verschiedensten Anforderungen des Alltags.

Infos mit Nährwert – Kochideen und wichtige Lebensmittel-Facts

Wenn ihr die folgenden erweiterten Befehle gebt, wird euch Siri bei der Rezeptsuche und mit Nahrungsmittel-Infos helfen.

Befehle für Rezepte:

„Finde ein Rezept für [Gericht] mit [Zutat]!“ – Beispiel: „Finde ein Rezept für Lasagne mit Hackfleisch!“

„Zeige mir Rezepte für [Küche/Typ]!“ – Beispiel: „Zeige mir Rezepte für vegetarische Gerichte!“

„Suche nach einem Dessertrezept!“

Siri kann euch Rezeptideen aus verschiedenen Quellen und Websites präsentieren. Ihr könnt eines der vorgeschlagenen Rezepte auswählen oder weitere Informationen dazu anfordern.

Befehle für Nahrungsmittel-Infos:

„Wie viele Kalorien hat [Lebensmittel]?“ – Beispiel: „Wie viele Kalorien hat eine Banane?“

„Welche Nährstoffe sind in [Lebensmittel] enthalten?“

„Wie viel Protein/Fett/Kohlenhydrate ist in [Lebensmittel] enthalten?“

„Ist [Lebensmittel] glutenfrei/laktosefrei/vegan?“

Neben Info zu Nährwerten und Inhaltsstoffen kann Siri übrigens auch mit Hinweisen zu spezifischen Diätanforderungen dienen.

Das kommt in die Tüte – Einkaufslisten erstellen

Siri hilft euch dabei, Einkaufslisten zu erstellen – mit diesen Befehlen:

„Füge [Lebensmittel] zu meiner Einkaufsliste hinzu!“ – Beispiel: „Füge Milch zu meiner Einkaufsliste hinzu!“

„Zeige mir meine Einkaufsliste!“

„Lösche [Lebensmittel] von meiner Einkaufsliste!“

Voll im Bilde – per Sprachbefehl Fotos aufnehmen

Ihr könnt Siri grundsätzlich auffordern, die Foto-App zu öffnen, abdrücken müsst ihr jedoch selbst. Um diesen Vorgang vollständig zu automatisieren, legt einen Kurzbefehl an:

Öffnet die Siri Kurzbefehle-App auf eurem iOS-Gerät. Wenn ihr die App nicht installiert habt, könnt ihr sie kostenlos aus dem App Store herunterladen. Tippt auf die Schaltfläche „+“ in der oberen rechten Ecke, um einen neuen Kurzbefehl zu erstellen. Gebt dem Kurzbefehl einen Namen, zum Beispiel „Foto machen“. Tippt auf „Aktion hinzufügen“ und sucht nach „Kamera“. Anschließend könnt ihr weitere Aktionen hinzufügen, um das Foto zu speichern oder weitere Aufgaben auszuführen. Zum Beispiel können Sie eine Aktion hinzufügen, um das Foto in eurer Fotos-App zu speichern. Tippt auf „Fertig“, um den Kurzbefehl zu speichern.

Sobald Sie den Kurzbefehl erstellt haben, könnt ihr Siri verwenden, um ihn auszuführen. Sagt können Siri einfach sagen: „Foto machen!“ und Siri wird den Kurzbefehl aktivieren, die Kamera öffnen und ein Foto machen.

Gut kalkulierbar – Taschenrechner starten

Den Taschenrechner auf Zuruf aktivieren und lostippen – das geht mit diesen Befehlen:

„Starte den Taschenrechner“

„Öffne den Taschenrechner“

„Starte den Rechner“

Ihr könnt Siri aber auch konkrete Rechenaufgaben stellen und ihr erhaltet das Ergebnis als Antwort, zum Beispiel: „Hey Siri, wir viel ist 25 mal 25?“.

Du sagst es – Siri E-Mails diktieren

Wenn ihr die E-Mail-App auf eurem Gerät entsprechend einrichtet, sprecht eure E-Mails doch einfach, statt euch die Finger wund zu tippen. Siri wird eure Rede in Text umsetzen. So geht ihr dabei vor:

Aktiviert Siri: Haltet die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder sprecht den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Gebt den Befehl zum Verfassen einer E-Mail: „Sende eine E-Mail an [Empfänger]“, „Schreibe eine E-Mail“, „E-Mail an [Empfänger]“ oder Ähnliches. Nachdem Siri euch zur Eingabe des E-Mail-Texts auffordert, diktiert ihn deutlich und präzise. Siri wird euch auch nach dem Empfänger und einem Betreff fragen. Beides könnt ihr auch per Sprachbefehl eingeben. Überprüfen und Bestätigen: Siri wird euch den diktierten Text vorlesen. Überprüft ihn und bestätigt, wenn Siri die E-Mail versenden soll.

What time is it? – Internationale Zeitangaben

Als globale Assistentin gibt Siri auf Nachfrage auch Auskunft über die aktuelle Uhrzeit an allen Orten dieser Welt. Mit diesen Fragen und Befehlen funktioniert es:

„Wie spät ist es in [Stadt/Land]?“ Beispiel: “Wie spät ist es in London?“

„Zeige mir die Uhrzeit in [Stadt/Land]!“

„Wie viel Uhr ist es in [Stadt/Land]?“

Spezifischere Informationen verschafft euch Siri über erweiterte Befehle. Zum Beispiel:

„Wie spät ist es in [Stadt/Land] um [Uhrzeit]?“ Beispiel: „Wie spät ist es in Tokio um 9 Uhr morgens?“

„Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen [Stadt/Land] und [Stadt/Land]?“

Must see – Kinoprogramm und Sehenswürdigkeiten

Ihr hättet von Siri gern Infos über das Kinoprogramm oder Sehenswürdigkeiten an eurem aktuellen Aufenthaltsort?

Aktiviert Siri: Haltet die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder sprecht den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Stellt eure Frage. Zum Beispiel „Welche Filme laufen im Kino?“, „Gibt es heute Abend Vorführungen im Kino?“ oder „Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in [Ort]?“. Siri wird euch eine Liste der aktuellen Filme im Kino anzeigen oder Informationen über Sehenswürdigkeiten in der angegebenen Stadt oder Region geben. Verfeinert eure Anfrage (optional): Wenn ihr genauere Informationen benötigt, könnt ihr die Frage verfeinern. Sie könnt ihr beispielsweise nach bestimmten Filmgenres, Showtimes oder Bewertungen fragen.

Zu beachten: Siri bezieht die Informationen aus verschiedenen Quellen, etwa Websites von lokalen Kinos, Bewertungswebsites und touristischen Angeboten. Die Genauigkeit und Verfügbarkeit der Informationen kann je nach Standort und Quellenlage variieren.

Klingt gut – Musikwiedergabe per Sprachbefehl steuern

Hier einige Beispiele für Siri-Befehle zur Musiksteuerung:

„Spiele Musik!“

„Spiele [Song/Titel]!“

„Spiele [Künstler/Interpret]!“

„Spiele das Album [Albumname]!“

„Spiele meine Playlist [Playlistname]!“

„Pausiere die Musik!“

„Stopp die Musik!“

„Setze die Musik fort!“

„Erhöhe die Lautstärke!“

„Verringere die Lautstärke!“

„Stelle die Lautstärke auf [Prozentzahl] ein!“

„Spiele den nächsten Titel!“

„Spiele den vorherigen Titel!“

Und noch ein paar spezifischere Aktionen:

„Spiele die Top-Charts!“

„Spiele Musik ähnlich wie [Künstler/Interpret]!“

„Spiele Musik zum Entspannen!“

Übungssache – Siri für mehr Fitness

So hilft Siri euch dabei, eure Fitness zu verbessern und eure gesundheitsbezogenen Aktivitäten zu verfolgen:

Aktivitäts-Tracking starten: „Hey Siri, starte mein Training!“ oder „Hey Siri, starte mein Lauf-Tracking!“

Fitness-Apps öffnen, zum Beispiel „Hey Siri, öffne die Nike Run Club App!“

Fitness-Statistiken und -Infos erfragen: „Hey Siri, wie viele Schritte habe ich heute gemacht?“ oder „Hey Siri, wie viele Kalorien habe ich heute verbrannt?“

Passende Musik zum Training: „Hey Siri, spiele meine Trainingsplaylist ab!“ oder „Hey Siri, überspringe dieses Lied!“

Festlegung von Trainingszielen: „Hey Siri, hilf mir, mein tägliches Schrittziel zu erreichen!“ oder „Hey Siri, schlage mir ein Trainingsprogramm vor!“

Gesundheitserinnerungen: „Hey Siri, erinnere mich daran, Wasser zu trinken!“ oder „Hey Siri, erinnere mich daran, mich alle paar Stunden zu bewegen!“

Fitness-Apps von Drittanbietern bieten auch noch erweiterte Funktionen, die mit Siri aktivierbar sind. Schaut am besten im App Store nach, welche Apps Siri unterstützen.

Der richtige Weg – Navigation

Mit diesen Sprachbefehlen erhaltet ihr von Siri genau die richtigen Verkehrsinformationen und findet immer gut ans Ziel:

Wegbeschreibungen einholen, zum Beispiel: „Hey Siri, wie komme ich zum nächstgelegenen Supermarkt?“

Bestimmte Orte und Angebote wie Restaurants, Tankstellen oder Sehenswürdigkeiten finden, zum Beispiel: „Hey Siri, finde ein italienisches Restaurant in meiner Nähe!“

Navigations-Apps öffnen: „Hey Siri, öffne Google Maps!“ oder „Hey Siri, starte Apple Maps!“

Verkehrsinformationen abrufen, zum Beispiel: „Hey Siri, wie ist der Verkehr auf dem Weg zur Arbeit?“ oder „Hey Siri, gibt es Verzögerungen auf der Autobahn?“

Route mit Freunden teilen und die voraussichtliche Ankunftszeit mitteilen, zum Beispiel: „Hey Siri, teile meine Fahrt mit Stefan und informiere ihn über meine Ankunftszeit!“

Navigations-Apps von Drittanbietern bieten auch noch erweiterte Funktionen, die mit Siri aktivierbar sind. Schaut am besten im App Store nach, welche Apps Siri unterstützen.

Gekauft! – Siri und Shopping

Siri ist auch eine tolle Begleiterin beim Shopping. Ein paar Beispiele mit den entsprechenden Sprachbefehlen:

Produkte suchen und vergleichen, zum Beispiel: „Hey Siri, finde mir einen Fernseher mit 4K-Auflösung!“ oder „Hey Siri, welches ist das beste Restaurant in meiner Nähe?“

Online-Shopping, zum Beispiel: „Hey Siri, kaufe ein neues Paar Laufschuhe auf Amazon!“ oder „Hey Siri, bestelle mir eine Pizza von meiner Lieblings-Pizzakette!“

Geschäfte und Öffnungszeiten finden, zum Beispiel: „Hey Siri, wo ist der nächste Elektronikladen?“ oder „Hey Siri, welche Öffnungszeiten hat der Supermarkt um die Ecke?“

Rezensionen und Empfehlungen abrufen, zum Beispiel: „Hey Siri, welche sind die besten Bluetooth-Kopfhörer?“ oder „Hey Siri, welche Restaurants in der Nähe haben gute Bewertungen?“.

Shopping-Apps von Drittanbietern bieten auch noch erweiterte Funktionen, die mit Siri aktivierbar sind. Schaut am besten im App Store nach, welche Apps Siri unterstützen.

Das Sprachgenie an eurer Seite – Übersetzungen mit Siri

Siri hilft euch dabei, einzelne Wörter und ganze Sätze in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Hier ein paar Möglichkeiten:

Einzelne Wörter übersetzen, zum Beispiel: „Hey Siri, wie sagt man 'Hallo' auf Spanisch?“ oder „Hey Siri, übersetze 'Danke' ins Französische!“

Sätze oder Phrasen übersetzen, zum Beispiel: „Hey Siri, übersetze den Satz 'Wo ist die nächste U-Bahn-Station?' ins Englische!“ oder „Hey Siri, wie sagt man 'Guten Appetit' auf Italienisch?“

Wenn ein Wort oder eine Phrase mehrere Bedeutungen oder Übersetzungen hat, bittet Siri darum, euch alle verfügbaren Übersetzungen zu geben. Zum Beispiel: „Hey Siri, übersetze das Wort 'Bank' ins Englische!“ – Siri wird euch verschiedene Bedeutungen des Wortes „Bank“ in der Zielsprache anzeigen. Die Parkbank ebenso wie die Sparkasse.

Übersetzungs-Apps von Drittanbietern bieten auch noch erweiterte Funktionen, die mit Siri aktivierbar sind. Schaut am besten im App Store nach, welche Apps Siri unterstützen.

LOL! – Lustige Befehle und Easter Eggs

Siri bietet auch jede Menge unterhaltsame Funktionen wie Spiele, Easter Eggs und Quizfragen. Die folgenden Beispiele dienen vor allem der Inspiration, mit Siri kreativ umzugehen. Die Antworten sind vielfältig und lassen sich oft nicht wiederholen:

„Erzähl mir einen Witz!“ – und Siri erzählt einen Witz.

„Was ist der Sinn des Lebens?“ – und Siri gibt halt lustige, halb philosophische Antworten.

„Beam mich hoch, Siri!“ – und Siri antwortet mit einer Referenz an Star Trek.

„Siri, ich bin dein Vater!“ – und Siri antwortet mit einer Referenz an Star Wars.

„Würfeln!“ – und Siri nennt eine Zahl zwischen 1 und 6.

„Wirf eine Münze!“ – und Siri sagt zufällig Kopf oder Zahl.

„Wer hat dich gemacht?“ – und Siri gibt eine lustige Antwort.

„Wie sehe ich aus?“ – und Siri macht ein Kompliment.

„Sag mir was Schmutziges!“ – und Siri gibt eine lustige Antwort.

Und es gibt noch viele weitere Spiele und Easter Eggs. Apple fügt regelmäßig neue hinzu. Es macht großen Spaß, mit Siri einfach ein bisschen herumzuexperimentieren.

Einstellungssache – Smartphone-Settings noch einfacher ändern

Hier ein paar Beispiele, wie ihr mit Siri eure Systemeinstellungen ändert:

„Hey Siri, erhöhe die Helligkeit!“ oder „Hey Siri, reduziere die Helligkeit!“

„Hey Siri, erhöhe die Lautstärke!“ oder „Hey Siri, verringere die Lautstärke!“

„Hey Siri, schalte WLAN ein!“ oder „Hey Siri, schalte WLAN aus!“

„Hey Siri, aktiviere Bluetooth!“ oder „Hey Siri, deaktiviere Bluetooth!“

„Hey Siri, aktiviere Nicht stören!“ oder „Hey Siri, deaktiviere Nicht stören!“

„Hey Siri, aktiviere den Flugmodus!“ oder „Hey Siri, deaktiviere den Flugmodus!“

Achtung: Nicht alle Systemeinstellungen lassen sich mit Siri steuern, nur die gängigsten. Für detaillierte Änderungen der Einstellungen helft euch bitte weiterhin manuell.

Heimspiel: Siri im Smart Home

Mit Siri lassen sich auch die verschiedensten Funktionen eures Smart Homes steuern.

Völlig elektrisiert – WLAN-Steckdosen aktivieren

Sofern eure WLAN-Steckdosen mit eurem Smart-Home-System kompatibel sind, könnt Ihr auch sie über Siri steuern. So geht ihr dabei vor:

Stellt sicher, dass eure WLAN-Steckdosen mit eurem Smart-Home-System verbunden und eingerichtet sind. Folgt dafür den Anweisungen des Herstellers. Aktiviert Siri: Haltet die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder nennt den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Gebt den Befehl zur Steuerung der WLAN-Steckdose, zum Beispiel „Schalte [Name der Steckdose] ein/aus!“ oder „Aktiviere/Deaktiviere [Name der Steckdose]!“. Siri führt den Befehl aus.

Hellauf begeistert – Lampen und Lichtszenen steuern

Sofern eure Lampen mit eure Smart-Home-System verknüpft sind, könnt ihr auch Lampen und Lichtszenen auf Zuruf steuern:

Stellt sicher, dass eure Lampen mit eurem Smart-Home-System verbunden sind. Folgt den Anweisungen des Herstellers, um sie mit der entsprechenden App zu verbinden und einzurichten. Aktiviert Siri: Haltet die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder nennt den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Gebt den Befehl zur Steuerung der Lampen oder Lichtszenen, zum Beispiel: „Schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus!“, „Stelle das Licht im Schlafzimmer auf 50 Prozent!“ oder „Aktiviere die Szene 'Entspannung'!“. Siri führt den Befehl aus.

Wärmstens zu empfehlen – Thermostate mit Siri bedienen

Auch kompatible Thermostate lassen sich auf diese Weise mit Siri steuern:

Stellt sicher, dass eure Thermostate mit eurem Smart-Home-System verbunden sind. Folgt den Anweisungen des Herstellers, um sie mit der entsprechenden App zu verbinden und einzurichten. Aktiviert Siri: Haltet die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder nennt den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Gebt den Befehl zur Steuerung des Thermostats ein, zum Beispiel: „Stelle die Temperatur auf [Wert] Grad!“, „Erhöhe die Temperatur um [Wert] Grad!“ oder „Schalte die Klimaanlage ein/aus!“. Siri führt den Befehl aus.

Ein Heimspiel – Home-Kit-Szenen starten

HomeKit-Szenen sind eine Funktion der HomeKit-Plattform von Apple. Sie ermöglicht es, verschiedene kompatible Smart-Home-Geräte zu kombinieren, um personalisierte Automatisierungen oder Aktionsabläufe zu erstellen. Zum Beispiel mit smarten Lampen, Thermostaten und Türschlössern. Diese vordefinierten Aktionen nennt man HomeKit-Szenen. So könnt ihr sie mit Siri steuern:

Stellt sicher, dass eure HomeKit-Geräte und Szenen in der Home-App eingerichtet sind: Öffnet die Home-App auf eurem iOS-Gerät, fügt eure HomeKit-Geräte hinzu und erstellt Szenen, die die gewünschten Aktionen ausführen. Aktiviert Siri: Haltet dazu die Home-Taste (bei älteren Geräten) oder die Seitentaste (bei neueren Geräten) gedrückt oder nennt den Siri-Aktivierungssprachbefehl „Hey Siri“. Gebt den Befehl zum Starten der HomeKit-Szene: „Aktiviere die Szene [Name der Szene]!“ – Beispiel: „Aktiviere die Szene ‚Guten Morgen‘!“ Siri führt den Befehl aus.

Na sicher doch – Siri und kompatible Sicherheitskomponenten für das Smart Home

Kompatible Sicherheitskomponenten machen euer Smart Home sicherer. Und so steuert Ihr sie mit Siri:

Bittet Siri, das Sicherheitssystem zu aktivieren oder zu deaktivieren: „Hey Siri, aktiviere mein Sicherheitssystem!“ oder „Hey Siri, deaktiviere meine Alarmanlage!“

Fragt Siri, ob euer Sicherheitssystem aktiviert ist oder ob alle Türen und Fenster geschlossen sind: „Hey Siri, ist mein Sicherheitssystem aktiviert?“ oder „Hey Siri, sind alle Türen geschlossen?“.

Wenn ihr bestimmte Sicherheitskomponenten in eurem Smart Home habt, bittet Siri, euch über sicherheitsrelevante Ereignisse zu informieren: „Hey Siri, informiere mich, wenn eine Bewegung in meinem Garten erkannt wird!“ oder “Hey Siri, sende mir eine Benachrichtigung, wenn meine Garage geöffnet wird!“.

Wenn Ihr Sicherheitskameras in eurem Smart Home habt, bittet Siri, das Live-Video einer bestimmten Kamera anzuzeigen. Zum Beispiel: „Hey Siri, zeige mir das Live-Video meiner Eingangskamera!“.

Achtung: Bei Lampen, WLAN-Steckdosen, Thermostaten, HomeKit-Szenen und kompatiblen Sicherheitssystemen hängen die genauen Befehle und die unterstützten Funktionen auch von eurem Smart-Home-System, den konfigurierten Geräten und der verwendeten App ab. Für genauere Infos schaut daher bitte auch in die dazugehörigen Gebrauchsanweisungen. Hier findet ihr auch heraus, ob die Hausgeräte, das Smart-Home-System und Siri wirklich miteinander kompatibel sind.

Gerade bei den Sicherheitskomponenten empfehlen wir euch, nur bei vertrauenswürdigen Herstellern zu kaufen und die empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Gerätespezifische Befehle

Manche Sprachbefehle versteht Siri auch nur auf bestimmten Geräten. Hier einige Beispiele:

iPhone:

„Rufe [Kontaktname] an“ oder „Rufe [Telefonnummer] an“

„Sende eine Textnachricht an [Telefonnummer]“

„Zeige meine letzten Anrufe“ oder „Zeige meine ungelesenen Nachrichten“

„Ändere meinen Weckton“ oder „Ändere meine Spracheinstellungen“

„Öffne die Kamera" oder "Mache ein Foto"

iPad:

„Öffne [App-Name]“ oder „Starte [App-Name]“

„Wechsle zu [App-Name]“ oder „Gehe zu [App-Name]“

„Zeige mir meine geöffneten Apps“ oder „Schließe alle Apps“

„Öffne [App-Name] im Split View“ oder „Öffne [App-Name] im Slide Over“

„Wechsle zwischen Apps im Split View“ oder „Wechsle zwischen Apps im Slide Over“

„Öffne [Datei/Ordnername]“ oder „Finde [Dateiname/Dateityp]“

„Verschiebe [Datei/Ordnername] nach [Zielordner]“

Mac:

„Öffne die Systemeinstellungen“ oder „Gehe zu den Netzwerkeinstellungen“

„Ändere die Display-Helligkeit“ oder „Ändere die Lautstärke“

„Öffne [Datei/Ordnername]“ oder „Finde [Dateiname/Dateityp]“

„Verschiebe [Datei/Ordnername] nach [Zielordner]“

„Sende eine Nachricht an [Kontaktname]“ oder „Sende eine Nachricht an [Telefonnummer/E-Mail-Adresse]“

„Zeige mir meine ungelesenen Nachrichten“ oder „Schreibe eine E-Mail an [Kontaktname]“

Apple Watch:

„Ändere mein Zifferblatt“ oder „Zeige mir mein aktuelles Zifferblatt“

„Füge eine Komplikation hinzu“ oder „Entferne eine Komplikation“

„Starte ein Lauf-Workout" oder "Starte ein Outdoor-Radfahren-Workout"

„Wie weit bin ich gelaufen?“ oder „Wie viele Kalorien habe ich verbrannt?“

„Wie hoch ist mein Puls?“ oder „Wie viele Schritte habe ich heute gemacht?“

„Zeige mir meinen Schlafbericht“ oder „Wie ist meine Herzfrequenzentwicklung?“

Apple TV:

„Spiele [Film-/Serientitel]“ oder „Finde [Genre/Regisseur/Schauspieler]“

„Pause“ oder „Stopp“ oder „Spule vor/zurück“

„Finde [Genre/Film-/Serientitel]“ oder „Zeige mir Filme mit [Schauspielername]“

„Finde [Kategorie/Thema] auf YouTube“ oder „Suche nach Musikvideos“

„Schalte den Fernseher ein/aus“ oder „Ändere die Lautstärke“

„Spiele meine [HomeKit-Raumname] Szenen“ oder „Schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus“

Apple HomePod:

„Spiele [Song/Album/Interpret]“ oder „Spiele [Playlist] auf [Musikdienst]“

„Spiele ähnliche Musik wie [Interpret]“ oder „Spiele die Top-Hits von [Jahr]“

„Stelle die Lautstärke auf [Zahl] ein“ oder „Schalte die Lautstärke leiser/lauter“

„Pause“ oder „Spiele weiter“ oder „Nächstes/Vorheriges Lied“

„Schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus“ oder „Ändere die Helligkeit des Lichts im Schlafzimmer“

„Aktiviere die Szene 'Guten Morgen'“ oder „Wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?“

HomeKit:

„Schalte das Licht im Wohnzimmer ein/aus“

„Ändere die Helligkeit des Lichts im Schlafzimmer auf [Prozent]“

„Stelle die Temperatur im Wohnzimmer auf [Grad] ein“

„Aktiviere den Heizmodus im Schlafzimmer“

„Schalte die Steckdose in der Küche ein/aus“

„Prüfe den Status der Steckdose im Büro“

„Schließe die Haustür ab“

„Ist die Hintertür verschlossen?“

„Zeige mir das Live-Video der Eingangskamera“

„Aktiviere die Aufzeichnung auf der Überwachungskamera“

Siri anpassen

Um Siri-Kurzbefehle zu verändern, befolgt bitte diese Schritte:

Öffnet die „Kurzbefehle“-App auf eurem Gerät. Diese App ist standardmäßig auf iPhones und iPads mit iOS 13 oder höher installiert. Wählt einen vorhandenen Kurzbefehl in der Kurzbefehle-App oder erstellt einen neuen Kurzbefehl erstellen, indem Ihr auf das „+“-Symbol tippt. Tippt auf das Kurzbefehl-Detailfeld, um einen vorhandenen Kurzbefehl auszuwählen und seine Einstellungen zu bearbeiten. Wenn ihr einen neuen Kurzbefehl erstellt, könnt ihr ihn benennen. Tippt dann auf das leere Kurzbefehl-Detailfeld, um Aktionen hinzuzufügen. Tippt auf das +-Symbol, um Aktionen hinzuzufügen. Wählt aus den vorgeschlagenen Aktionen oder sucht in der Suchleiste nach bestimmten Aktionen. Nachdem ihr eine Aktion hinzugefügt habt, passt deren Parameter an, indem ihr auf die Aktion tippt und die gewünschten Werte eingebt. Fügt weitere Aktionen hinzu, indem ihr auf das „+“-Symbol tippt und den Prozess wiederholt. Sobald ihr die gewünschte Aktionen hinzugefügt und angepasst habt, speichert den Kurzbefehl, indem ihr auf „Fertig“ tippt. Der Kurzbefehl steht nun in der Kurzbefehle-App zur Verfügung. Ihr könnt ihn über Siri aktivieren und natürlich auch manuell ausführen.

Ein anderer Sound gefällig?

Ihr könnt auch Siris Stimme verändern. So funktioniert das:

Öffnet die „Einstellungen“ auf eurem iOS-Gerät. Scrollt nach unten und tippt auf „Siri & Suchen“. Wählt „Siri-Stimme“ oder „Siri & Diktat“ (je nach iOS-Version). Jetzt seht ihr eine Liste der verfügbaren Stimmen. Tippt auf die gewünschte Sprache. Wählt die bevorzugte Stimme aus den verfügbaren Optionen. Ist euch eine männliche oder eine weibliche Stimme lieber? Indem ihr auf den „Wiedergabe“-Button neben der Stimme tippt, könnt ihr eine Kostprobe der Stimme anhören. Gefällt euch die ausgewählte Stimme? Dann tippt auf „Fertig“, um die Einstellungen zu speichern.

Und so verbessert ihr kontinuierlich Siris Spracherkennung

Verwendet Siri regelmäßig, um den Sprachassistenten an eure Stimme und eure Sprachgewohnheiten zu gewöhnen. Sprecht deutlich und nicht zu schnell. Artikuliert exakt jedes Wort. Verwendet natürliche Sprache und grammatikalisch korrekte Sätze. Vermeidet unnötige Redewendungen oder Slang-Ausdrücke. Das würde Siri verwirren. Um Störgeräusche zu reduzieren, sprecht in einer ruhigen Umgebung. Stellt sicher, dass das Mikrofon eures Geräts nicht blockiert ist und sich in angemessener Entfernung vom Mund befindet.

Stellt sicher, dass euer Gerät und Siri auf dem neuesten Stand sind, indem ihr regelmäßig Software-Updates durchführt. Die Updates von Apple enthalten in der Regel auch Verbesserungen von Siri.

Und besonders wichtig: Gebt Feedback! Wenn Siri etwas falsch erkennt oder nicht versteht, teilt es Apple mit. Euer Hinweis wird helfen, die Spracherkennung weiter zu verbessern.

Apps, die Siri noch einfacher machen

Es sind verschiedene Apps für iOS-Geräte im Angebot, die umfangreiche Sammlungen vorgefertigter Sprachbefehle für eine Vielzahl von Kategorien bieten. Zum Beispiel: Produktivität, Kommunikation, Navigation, Musik, Smart Home, Übersetzung, Wetter und vieles mehr. Die Apps bieten euch nicht nur Inspiration für neue Sprachbefehle, sondern ihr könnt sie durch Antippen auch gleich ausführen.

So ist die App „Commands for Siri“ optimal für alle, die das Potenzial von Siri weiter ausschöpfen möchten. Mittels der Kurzbefehle greift ihr noch schneller auf Infos zu und steuert eure Geräte effizienter. So bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachtet, dass „Commands for Siri“ von einem Drittanbieter stammt. Die Verfügbarkeit und Funktionen der App können daher von den neuesten iOS-Versionen und den unterstützten Sprachen abhängen.

Fehlerbehebung

Wir alle haben unsere Fehler, manchmal auch Siri. So behebt ihr Sprachstörungen:

Falls Siri mal nicht reagiert

Überprüft die Internetverbindung und die Signalstärke: Um ordnungsgemäß zu funktionieren, braucht Siri eine gute Verbindung Überprüft die Siri-Einstellungen auf Eurem Gerät, um sicherzustellen, dass Siri aktiviert ist – „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ Wenn Ihr die Funktion „Hey Siri“ verwendet, überprüft, ob sie aktiviert ist – „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ > „Hey Siri“. Führt einen Neustart eures Gerätes durch, um mögliche temporäre Softwareprobleme zu beheben. Überprüft, ob für euer Gerät Software-Updates verfügbar sind – „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ – und installiert sie. Stellt sicher, dass die Spracheinstellungen für Siri korrekt konfiguriert sind – „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ > „Sprache“. Nehmt einen Siri-Restart vor – „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ > „Meine Informationen“ – und wählt euren Kontakt aus der Liste aus. Dadurch wird Siri auf eurem Gerät zurückgesetzt und neu gestartet. Sollte das Problem weiterhin bestehen, holt euch auf der Apple-Support-Website Hilfe.

Wenn Siri zu langsam antwortet

Überprüft die Internetverbindung und die Signalstärke: Um ordnungsgemäß zu funktionieren, braucht Siri eine gute Verbindung. Schließt unnötige Apps: Manchmal können andere im Hintergrund noch aktive Apps die Leistung eures Geräts beeinträchtigen. Ein einfacher Neustart des Geräts kann helfen, temporäre Probleme zu beheben und die Leistung von Siri zu verbessern. Überprüft, ob für euer Gerät Software-Updates verfügbar sind – „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ – und installiert sie. Unter Umständen benötigt Siri ein aktualisiertes Sprachpaket, um effizient zu funktionieren. So schaut ihr, ob eines verfügbar ist: „Einstellungen“ > „Siri & Suchen“ > „Sprache“. Bitte überprüfen: Manche Siri-Funktionen sind nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar. Wenn das Problem weiterhin besteht, wendet euch an einen autorisierten Apple-Support. Er kann möglicherweise spezifische Schritte zur Fehlerbehebung anbieten und wenn nötig euer Gerät überprüfen.

Datenschutz und Sicherheit

Seit es Siri als sprachgesteuerte virtuelle Assistentin gibt, wurden immer mal wieder Bedenken bezüglich Datenschutzes und Sicherheit angemeldet. Doch Apple hat klare, für alle Nutzer:innen einsehbare Datenschutzrichtlinien, die sich in datenschutzorientierten Technologien, differenzierter Datenverarbeitung, verschiedenen Datenschutzlabels und einem hohes Maß an Transparenz ausdrücken. Außerdem hat Apple verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um den Schutz der Privatsphäre speziell im Zusammenhang mit Siri zu gewährleisten. Hier einige Beispiele:

Siri-Daten werden standardmäßig mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt. Nur ihr könnt sie auf eurem Gerät entschlüsseln.

Ein Großteil der Datenverarbeitung erfolgt lokal auf eurem Gerät. Viele eurer Anfragen an Siri werden also ohne Verbindung zu den Apple-Servern abgewickelt.

Um eure Sprachbefehle zu verstehen, kann Siri vorübergehend Audioaufnahmen an Apple senden. Aber um eure Identität zu schützen, werden diese Aufnahmen anonymisiert und mit einer zufälligen Kennung verknüpft. Apple verwendet diese Aufnahmen zur Verbesserung der Siri-Spracherkennung, verknüpft sie aber nicht mit eurer Apple-ID.

Apple gibt keine Siri-Daten an Dritte weiter, es sei denn, ihr habt dem ausdrücklich zugestimmt. Etwa wenn es darum geht, für angefragte Wetterinformationen genauere Ergebnisse zu liefern. Auch diese Datenweitergabe erfolgt anonymisiert.

Ihr legt in euren Einstellungen selbst fest, welche Daten Siri sammeln und verwenden darf – zum Beispiel eure Standort- oder Kontaktdaten.

Klar ist auch: Um als sprachgesteuerte KI-Assistentin leistungsfähig zu sein, muss Siri bestimmte Daten erfassen. Wir empfehlen euch, bewusst mit dem Thema Sicherheit umzugehen, indem ihr regelmäßig eure Datenschutzeinstellungen überprüft und folgende Maßnahmen ergreift: