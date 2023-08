MixFino Entsafter Preis: 30 Euro Mit dem MixFino Entsafter gelingt es, Früchten und Gemüse die Säfte zu entlocken, ohne dabei auf rohe Gewalt zurückgreifen zu müssen. Stattdessen nutzt dieses Zubehör Verdampfung. Der MixFino Entsafter setzt Obst und Gemüse Wasserdampf aus und erhitzt es. Dadurch lösen sich die Zellmembranen und der Saft fließt heraus. Ein weiterer Vorteil: Der Saft ist nach dieser Prozedur auch gleich pasteurisiert, also steril. Somit lässt er sich ohne weitere Behandlung einlagern oder weiterverarbeiten.

KochFix Eierhalter Preis: 20 Euro Dank dieses kleinen Zubehörteils lassen sich bis zu sechs Eier problemlos in den Thermomix setzen und kochen. Es handelt sich um eine Halterung für die Modelle TM5, TM6 und TM31. Alle gängigen Eiergrößen lassen sich damit kochen. Nach der zuvor eingestellten Garzeit sind die Eier anschließend abgeschreckt, ohne dass Sie sich dabei die Finger verbrennen müssen. Auch bei der Entnahme der Eier kann Ihnen so kein Malheur geschehen, denn sie lassen sich dank der Halterung leicht wieder herausnehmen, ohne das heiße Wasser berühren zu müssen. Die Halterung ist zudem BPA-frei und spülmaschinenfest.

Calotti Drehkellenspatel Preis: 20 Euro Hierbei handelt es sich um einen lebensmittelechten und hitzebeständigen Drehkellenspatel für die Modelle TM5, TM6 und TM31. Der Spatel besteht aus glasfaserverstärktem Hartkunststoff und ist BPA-frei. Mit dem Spatel lässt sich leicht im Thermomix kochen oder backen und dabei kleinere Reste aus der Schüssel holen oder umrühren, ohne das Gerät im Inneren zu zerkratzen. Suppen, Pesto und alles andere, was von flüssiger Beständigkeit ist, gelingt damit problemlos. Weiterhin lässt sich der Spatel in drei verschiedenen Farben erwerben.

Mixle Spätzlereibe Preis: 20 Euro Gehören Sie zu den Spätzle-Liebhabern, die ihr Spätzle am liebsten selber machen, dann bietet sich dieses Zubehörteil an. Diese spezielle Reibe für die schwäbische Spezialität ist ein praktisches Zusatzutensil für die Geräte TM5, TM6 und TM31. Auf diese setzen Sie den Teigbehälter, füllen die Spätzle-Masse hinein und beginnen dann mit der Zubereitung. Dabei drücken Sie den Teig von oben mit dem im Paket enthaltenen Spachtel durch das integrierte Sieb hindurch. An dem Teighalter ist ein Griff angebracht, mit dem Sie ihn gefahrlos festhalten können. Das Gerät lässt sich anschließend leicht wieder reinigen, ist BPA-frei und wird in Deutschland hergestellt.

coolina Premium Gleitbrett Preis: 55 Euro Dieses Gleitbrett von coolina ist ein fahrbarer Untersatz für den Thermomix. Das ist in mehrerer Hinsicht praktisch, denn mit den kleinen Rollen auf der Unterseite fahren Sie das Gerät durch die Küche, ohne es mühsam tragen zu müssen. Im Gegensatz zu dem, was der Name impliziert, bietet das Brett außerdem eine Arretier-Funktion und somit einen festen Stand auf einem soliden Acrylbrett. Dafür tauschen Sie lediglich die Rollen des Gleitbretts mit den Standfüßen aus und wieder zurück, je nachdem, wofür Sie es gerade verwenden wollen. Dieses Zubehörteil hilft Ihnen zwar nicht dabei, mit dem Thermomix besser zu kochen und zu backen. Dafür haben Sie mehr Komfort beim Umgang mit dem Gerät.

Panzer Schutzfolie für TM6 Preis: 11 Euro Dank des Displays lässt sich der Thermomix einfacher bedienen und Sie können die vielen Funktionen steuern. Allerdings ist diese Zusatzausstattung auch empfindlicher für Stöße, Kratzer sowie spritzendes Fett, Backmasse, Wasser, Fingerabdrücke und Schmutz. Die Panzerschutzfolie für den TM6 von Vorwerk hilft dabei, das Display sauber zu halten sowie vor Beschädigungen zu schützen. Die transparente Folie wurde speziell für den TM6 entwickelt, ist schnell über das Display gestülpt und lässt sich leicht reinigen.

STERNEKOCH Messerabdeckung Preis: 16 Euro Mit der Messerabdeckung von STERNEKOCH bleibt das Gargut vor den scharfen Schneiden der Messer geschützt. Damit ist eine optimale Wärmeübertragung garantiert und das Fleisch, das Gemüse und die stückigen Lebensmittel werden nicht weiter zerschnitten. Die Messerabdeckung bietet weitere Vorteile. So sorgt dieses Zubehör für eine bessere Zirkulation der Flüssigkeit und ein gleichmäßiges Garen. Wie andere hier vorgestellten Utensilien ist dieses Zubehör BPA-frei, hitzefest bis zu 160 Grad und lässt sich leicht in der Spülmaschine reinigen.

Wundermix Silikon-Deckel Preis: 12 Euro Der Silikon-Deckel von Wundermix verfügt über einen Durchmesser von 20 cm. Dadurch können Sie die Gerichte, welche gerade im Mixtopf gegart werden, leicht abdecken. Es sind nur ein paar wenige Handgriffe notwendig, um den Deckel am Thermomix festzumachen. Weitere Frischhaltefolie oder Alufolie ist somit nicht notwendig, Sie können sich die Anschaffung und den Müll sparen. Weiterhin lässt sich das Gerät dann auch gut transportieren, ohne dass die Gefahr von auslaufendem oder spritzendem Inhalt besteht. Zudem ersetzt der Silikon-Deckel den etwas sperrigen, beim Thermomix mitgelieferten Deckel. Er lässt sich damit leichter im Kühlschrank verstauen. Die Reinigung hat sich ganz einfach in der Spülmaschine erledigt.

AIEVE Teiglöser Preis: 7 Euro Mit dem Thermomix gelingt so gut wie alles, Kochen, Garen und auch Backen. Beim Backen von Teigwaren besteht jedoch noch immer das Problem, dass der Mixtopf anschließend mühsam gereinigt werden muss. Teigmasse verklebt sich auch hier hartnäckig, nur anstrengendes Herauskratzen kann da Abhilfe schaffen.

Damit das leichter gelingt, gibt es von AIEVE diesen kleinen Teiglöser. Den stecken Sie lediglich auf den umgedrehten Thermomix und bewegen damit die Rührmesser im Inneren. Ein paar Mal umgedreht, was dank der weit angelegten Flügel gut gelingt, und der Teig im Inneren sollte sich von selbst aus dem Thermomix lösen. Übrig bleiben zumeist kleine Reste, die Sie mit wenig Aufwand herauskratzen können. Dieses Mini-Zubehör ist so klein, dass es sich in der Schublade leicht verstauen lässt.

mixcover Dampfgarform Preis: 12 Euro Die Dampfgarform von mixcover eignet sich perfekt für die Maße des Varoma Einlegebodens. Damit lässt sich verhindern, dass der Inhalt der Varomaform beim Dampfgaren nicht auf die Lebensmittel heruntertropft. Weiterhin ist die Antihaft-Form für den Ofen geeignet, wenn Sie zum Beispiel etwas überbacken wollen. Kleine Griffe helfen bei der Handhabung. Zwar sind sie damit vor Verbrennungen geschützt, sie sollten trotzdem auf den aufsteigenden, heißen Dampf achten. Die Form ist bis zu 230 Grad hitzebeständig, lässt sich in der Spülmaschine reinigen und der Hersteller liefert noch ein paar Rezepte per eBook gratis dazu.