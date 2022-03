Das PDF-Format wurde im Jahr 1993 von Adobe Systems entwickelt, und nahezu jeder hat täglich mit wenigstens einem PDF-Dokument zu tun. Die Daten werden ohne Konvertierungsprobleme und plattformübergreifend in gleicher Qualität dargestellt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Readern im Netz, und auch die entsprechenden Browsererweiterungen erfreuen sich großer Beliebtheit.

Allerdings ist zumeist nach dem Öffnen der Datei Schluss, obwohl PDF-Dateien auch problemlos befüllt, konvertiert oder geschützt werden könnten. Der Adobe Acrobat Reader, das Standardprogramm, liegt nicht jedem. Mitunter wird er als zu langsam beschrieben, andere User vermissen wichtige Funktionen. Daher haben wir beschlossen, in unserer Bildershow eine Übersicht über praktikable Programme, die mit PDF-Dateien bestens zurechtkommen, zusammenzustellen.

Warnung: PDF-Dateien als Viren-Schleuder

PDF-Dateien sind weit verbreitet, und daher nutzen sie auch Kriminelle, um Schadsoftware auf den Rechner zu schmuggeln. Bevor Sie also eine PDF-Datei aus einer unbekannten Quelle öffnen, sollten Sie sich mit einem Schutzprogramm wappnen oder das Öffnen überhaupt bleiben lassen. Wenn Sie zum Beispiel von Amazon oder Paypal eine Rechnung erhalten, die Ihnen unbekannt ist, dann sollten Sie sich direkt an den Support der jeweiligen Plattform wenden. So können Sie die Falle, die Ihnen Dritte vermutlich stellen möchten, schnell enttarnen.