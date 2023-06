Nicht nur durch den zusätzlichen Speicherplatz unterscheidet sich das kostenpflichtige Abo von der Gratis-Version, sondern auch durch das Plus an Sicherheit in OneDrive. So lassen sich etwa Kennwörter und Verfallsdaten zu freigegebenen Links hinzufügen.

Zudem können Sie Personal Vault unbegrenzt im Abo nutzen. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, Dateien in einem Spezialordner abzulegen. Es geht hier um den Ordner, den Sie freischalten möchten, damit der Zugriff möglich wird. Alles, was sich in dem Ordner befindet, wird sowohl online als auch auf dem lokalen Laufwerk verschlüsselt. Für sensible Daten wie Kontoauszüge und Steuerformulare, die in der Cloud abgelegt werden sollen, ist das ideal.