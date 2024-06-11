Entdecke, wie Du Dein iPad in einen vollwertigen Laptop-Ersatz verwandeln kannst. Mit der richtigen Halterung, dem Einsatz von Stage Manager und externer Tastatur wird das iPad zur mobilen Arbeitsstation.

Das iPad hat sich in den letzten Jahren für viele Nutzer als eine leichte und kompakte Alternative zum Laptop etabliert. Dank der kontinuierlichen Verbesserung von Hardware und Software ersetzt es den Laptop für manche Anwendungsfälle sogar komplett. freenet zeigt Dir, wie Du Dein iPad mit einigen cleveren Tipps und Tricks in einen vollwertigen Laptop-Ersatz verwandeln könnt. Von der passenden Halterung bis zur Nutzung als externen Monitor betrachten wir alle Aspekte, um Deinen mobilen Arbeitsplatz zu optimieren. Die Vorteile eines iPads gegenüber einem MacBook iPad und MacBook haben ihre eigenen Vorzüge und Anwendungsbereiche. Deshalb hilft es, zunächst die Möglichkeiten eines iPads besser zu verstehen, um herauszufinden, ob es das richtige Gerät für Deine individuellen Bedürfnisse ist. Hier die Vorteile, die das iPad in den Bereichen Mobilität, Touchscreen, längere Akkulaufzeit, Flexibilität und Preis bieten kann. Mobilität: iPads sind leichter und kompakter als MacBooks, was sie zu idealen Begleitern für unterwegs macht. Sie passen leicht in Rucksäcke oder Taschen und sind somit perfekt für Pendler:innen, Studierende oder Vielreisende. Die geringere Größe und das geringere Gewicht ermöglichen es Dir, das iPad mühelos den ganzen Tag lang mitzuführen. Touchscreen: iPads sind bekannt für ihre reaktionsschnellen, hochauflösenden Touchscreens. Im Vergleich zu MacBooks, die hauptsächlich auf Tastatur und Trackpad angewiesen sind, ermöglicht der Touchscreen des iPads eine intuitive und direktere Interaktion mit Deinen Apps und Inhalten. Dadurch eignen sich iPads besonders gut für kreative Aufgaben wie Zeichnen, Design oder Fotobearbeitung. Flexibilität: iPads sind äußerst vielseitig und können mit einer Vielzahl von Zubehörteilen wie Tastaturen, Stiften und Hüllen erweitert werden. Diese Flexibilität erlaubt es Dir Dein iPad nach Deinen persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anzupassen, sodass es sowohl als Tablet für den Medienkonsum als auch als Arbeitsgerät mit Tastatur dienen kann. Preis: Im Vergleich zu MacBooks sind iPads in der Regel kostengünstiger. Dies macht sie zu einer erschwinglichen Option für diejenigen, die ein leistungsstarkes Apple-Gerät suchen, aber nicht unbedingt das Budget für ein MacBook haben. Zudem gibt es verschiedene iPad-Modelle in unterschiedlichen Preisklassen, sodass Du das passende Gerät für Dein Budget finden könnt. Verfügbarkeit von Apps: Es gibt viele Apps, die speziell für das iPad entwickelt wurden und aufgrund des größeren Bildschirms und der Touchscreen-Interaktion einzigartige Funktionen und Benutzererfahrungen bieten.

Die Arbeitsfläche von Freeform eignet sich perfekt für die Projektplanung oder das Brainstorming. (Bild: Apple)

Mobiles Internet: In der Regel verfügen iPads über eine integrierte Mobilfunkverbindungsoption, die es euch ermöglicht, auch unterwegs online zu gehen, wenn kein WLAN-Netzwerk verfügbar ist. Ihr könnt ein iPad mit einem Mobilfunkanbieter abonnieren oder eine SIM-Karte mit einem Datenplan in das iPad einlegen, um eine Verbindung zu mobilen Datennetzwerken herzustellen. MacBooks hingegen haben in der Regel keine integrierte Mobilfunkverbindungsoption. Laptop-Ersatz: Welches iPad eignet sich am besten? Wenn Du darüber nachdenkst, ein iPad als Laptop-Ersatz zu nutzen, kann es schwierig sein, sich für das richtige Modell zu entscheiden. Im Folgenden vergleicht freenet das iPad Pro, iPad Air, iPad mini und das klassische iPad, um Dir bei Deiner Entscheidung zu helfen. iPad Pro: Das iPad Pro ist die leistungsstärkste und vielseitigste Option unter den iPads und eignet sich am besten als Laptop-Ersatz. Mit seinem leistungsstarken M2-Chip, bis zu zwei Terabyte Speicher, ProMotion-Display und der Unterstützung von Apple Pencil (der zweiten Generation) sowie dem Magic Keyboard bietet es eine erstklassige Leistung und viele Funktionen, die einem Laptop nahekommen. Außerdem ist es als 12,9-Zoll- oder 11-Zoll-Gerät erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. iPad Air: Das iPad Air ist eine gute Wahl für diejenigen, die nach einer leistungsstarken, aber leichteren und kostengünstigeren Alternative zum iPad Pro suchen. Es verfügt über den leistungsstarken M1-Chip und unterstützt den Apple Pencil (der zweiten Generation) sowie das Magic Keyboard. Obwohl es nicht ganz so leistungsfähig ist wie das iPad Pro, bietet es eine solide Leistung für alltägliche Aufgaben und kann für viele Benutzer als Laptop-Ersatz dienen.

Die iPad-Familie: iPad Pro, iPad Air, iPad und iPad mini. (Bild: Apple)

iPad mini: Das iPad mini ist zwar kompakt und leicht, aber es bietet nicht die gleiche Leistung oder die gleichen Funktionen wie das iPad Pro oder iPad Air. Es verfügt über einen A15 Bionic-Chip und unterstützt den Apple Pencil (der zweiten Generation), ist jedoch aufgrund seiner geringeren Bildschirmgröße mit 8,3 Zoll und eingeschränkten Tastaturoptionen (Bluetooth, aber kein Magic oder Smart Keyboard) möglicherweise nicht die beste Wahl als Laptop-Ersatz für produktive Aufgaben. iPad (klassisch): Das klassische iPad – derzeit in der 9. und 10. Generation erhältlich – ist die preisgünstigste Option und eignet sich für grundlegende Aufgaben wie Surfen im Internet, Ansehen von Videos und Verwenden von Apps. Während das ätere Modell von 2021 über den A13 Bionic-Chip, Retina Display (10,2 Zoll) und Smart-Keyboard-Unterstützung verfügt, bietet das 2022-Modell A14-Leistung, Liquid Retina Display und Unterstützung des Apple Magic Keyboard Folio. Beide Modelle sind weniger leistungsfähig und vielseitig als das iPad Pro oder iPad Air. Mit Apple Pencil (1. Generation), ist es daher eher als Laptop-Ersatz für Gelegenheitsnutzer oder Benutzer mit weniger anspruchsvollen Anforderungen geeignet. Insgesamt ist das iPad Pro die beste Option für diejenigen, die ein iPad als Laptop-Ersatz suchen, während das iPad Air eine gute Alternative für Benutzer ist, die Leistung und Mobilität zu einem geringeren Preis suchen. Das iPad mini und das klassische iPad können für einige Benutzer ausreichen, sind jedoch insgesamt weniger geeignet als Laptop-Ersatz. Der perfekte Laptop-Ersatz: Für wen ist ein iPad ideal? Ein iPad kann für verschiedene Benutzergruppen unterschiedlich gut als Laptop-Ersatz dienen. Im Folgenden betrachten wir die Anforderungen von Schülern, Studenten, Lehrern, Designern, Fotografen und anderen Berufsgruppen. Schüler: Das iPad 10. Generation kann für Schüler ein hervorragender Laptop-Ersatz sein, insbesondere für das Lernen, die Organisation von Aufgaben, das Erstellen von Präsentationen, das Ansehen von Lernvideos sowie das Lesen von E-Books. Mit einer Vielzahl von Lern- und Produktivitäts-Apps ist das iPad ein leichtes und benutzerfreundliches Werkzeug, das den Schülern helfen kann, ihre Lernziele zu erreichen. Es bietet eine gute Balance zwischen Leistung und Preis und unterstützt die Verwendung von Apple Pencil sowie Magic Keyboard Folio, die beide nützlich für das Schreiben von Notizen und das Lösen von Aufgaben sind.

Ob als digitales Lehrbuch, Notizblock oder Aufgabenheft – das iPad integriert sich nahtlos in den Schulalltag. (Bild: Apple)

Studenten: Für Studenten ist das iPad Air am besten geeignet, da es eine gute Balance zwischen Leistung, Portabilität und Preis bietet. Es ist schnell und leistungsstark genug, um Dokumente zu bearbeiten oder auch anspruchsvolle Forschungsaufgaben zu bewältigen. Mit dem Apple Pencil der zweiten Generation und dem Magic Keyboard hilft das iPad Air beim Erstellen von Notizen, das Lesen von Lehrbüchern, das Durchführen von Recherchen und das Verwalten von Projekten. Apps wie GoodNotes, Notability oder Microsoft Office machen das iPad Air zu einer flexiblen Plattform für das Studium und die Zusammenarbeit mit Kommilitonen. Lehrer: Für Lehrer, die ein iPad als Hilfsmittel für ihre Arbeit verwenden möchten, ist das iPad Air die beste Wahl, um Unterrichtspläne zu erstellen, Schülerarbeiten zu bewerten, Präsentationen zu gestalten und Unterrichtsmaterialien zu organisieren. Die Kompatibilität mit dem Apple Pencil der zweiten Generation ermöglicht auch Schreiben und Zeichnen, was es ideal für Lehrer macht, die Anmerkungen auf Schülerarbeiten machen oder interaktive Unterrichtsmaterialien erstellen möchten. Designer: Ein iPad, insbesondere das iPad Pro, kann für Designer ein leistungsstarkes Werkzeug sein, um digitale Kunst, Grafikdesigns und Illustrationen zu erstellen. Mit seiner Unterstützung für den Apple Pencil und Apps wie Procreate, Adobe Fresco oder Affinity Designer bietet das iPad eine intuitive und flexible Plattform für kreative Arbeit. Fotografen: Fotografen können von der Portabilität und den leistungsstarken Bildbearbeitungs-Apps eines iPad Pro profitieren. Apps wie Adobe Lightroom, Affinity Photo oder Pixelmator ermöglichen es Fotografen, ihre Bilder unterwegs zu bearbeiten und zu organisieren, wodurch ein iPad Pro zu einem praktischen Laptop-Ersatz werden kann.

Archäologen verwenden ein iPad Pro mit Magic Keyboard, um Daten zu erfassen oder Entdeckungen maßstabsgetreu zu skizzieren. (Bild: Apple)

Andere Berufsgruppen: Ein iPad kann für viele weitere Berufsgruppen als Laptop-Ersatz dienen, insbesondere für solche, die Wert auf Mobilität, Flexibilität und einfache Bedienung legen. Zum Beispiel können Autoren, Journalisten, Vertriebsmitarbeiter oder Projektmanager von der Vielseitigkeit und den Produktivitäts-Apps eines iPads profitieren. Das perfekte Setup, um ein iPad zum Laptop-Ersatz zu machen Um Dein iPad optimal als Laptop-Ersatz zu nutzen, benötigst Du einige zusätzliche Komponenten und Apps, um die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit zu maximieren. Hier ist eine Liste von Empfehlungen, die Du in Betracht ziehen solltest: Tastatur: Eine externe Tastatur, wie das Apple Magic Keyboard oder das Smart Keyboard Folio, ermöglicht Dir das Tippen und Arbeiten wie auf einem Laptop. Es gibt auch Tastaturen von Drittanbietern, wie das Logitech Slim Folio Pro oder das Zagg Pro Keys, die eine gute Alternative bieten können. Maus oder Trackpad: Das iPadOS unterstützt die Verwendung von Mäusen und Trackpads. Eine Bluetooth-Maus oder ein Magic Trackpad 3 von Apple kann die Navigation und den Workflow auf Deinem iPad verbessern. Bildschirm: Wenn Du mehr Bildschirmfläche benötigt, kannst Du Dein iPad an einen externen Monitor anschließen, beispielsweise mit einem USB-C-auf-HDMI-Adapter. Dadurch erweiterst Du Deinen Arbeitsbereich und kannst gleichzeitig den iPad-Bildschirm als zusätzliche Steuerung nutzen.

Stage Manager erweitert die Arbeitsfläche des iPads auf externe Monitore und bietet die Möglichkeit bis zu acht geöffnete Apps gleichzeitig auf dem Schirm zu haben. (Bild: Apple)

Speicherplatz (externe Festplatte): Für zusätzlichen Speicherplatz und die Übertragung großer Dateien kannst Du eine externe SSD-Festplatte verwenden, die über USB-C mit Deinem iPad verbunden ist. Achtet darauf, dass Du ein kompatibles Modell wählst.

Der USB-C Anschluss ermöglicht den Anschluss von Kameras, externen Speichermedien und Displays mit einer Auflösung von bis zu 6K. (Bild: Apple)

Apps (Produktivität): Installiere produktivitätssteigernde Apps, wie Microsoft Office, Notability, GoodNotes, Apple Pages, Numbers, Keynote, Adobe Creative Cloud-Apps und weitere, die Deinen Anforderungen entsprechen. Cloud-Speicher (iCloud): Nutze Cloud-Speicherdienste wie iCloud, Google Drive oder Dropbox, um Dateien zu speichern und von überall darauf zuzugreifen. Das erleichtert die Zusammenarbeit und das Teilen von Dateien mit anderen. Zubehör (Ständer, Cases, Bags): Investiere in einen stabilen Ständer oder ein Case, dass Du Dein iPad in verschiedenen Winkeln positionieren kannst, um ein angenehmes Arbeiten zu gewährleisten. Eine hochwertige Schutzhülle und eine Tasche schützen Dein iPad und Zubehör vor Stößen und Kratzern.

Der magnetische Ständer von Adam Elements hält das iPad immer in der richtigen Position. (Bild: Adam Elements)

Akkulaufzeit: Achte darauf, dass Dein iPad immer ausreichend geladen ist, bevor Du es unterwegs nutzt. Bei Bedarf kannst Du ein externes Akkuladegerät verwenden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Eine solche Powerbank sollte über mindestens 20.000 mAh verfügen, wie zum Beispiel Belkin BoostCharge, Networx Powerbank oder Anker 737 Power Bank. Internetverbindung: Stelle sicher, dass Du über eine zuverlässige Internetverbindung verfügst, entweder über WLAN oder durch ein iPad-Modell mit LTE/5G-Unterstützung. Sicherheit: Verwende ein sicheres Passwort oder eine biometrische Authentifizierung (Face ID oder Touch ID), um Dein iPad zu schützen. Installiere außerdem Sicherheits-Apps und nutze VPN-Dienste, um Deine Daten und Privatsphäre zu schützen. iPadOS: Ein System iPadOS bietet zahlreiche Funktionen, die es ermöglichen, das iPad als Laptop-Ersatz zu nutzen. Einige davon sind: Multitasking: Mit der Multitasking-Funktion kannst Du mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lassen und zwischen ihnen wechseln.

iPadOS 16 bietet Multitasking und erweiterte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. (Bild: Apple)

Externe Tastatur-Unterstützung: Du kannst eine externe Tastatur über Bluetooth oder den Smart Connector anschließen, um schneller und bequemer zu tippen. Dateiverwaltung: Mit der Dateien-App kannst Du Dateien auf dem iPad verwalten und sogar externe Speichergeräte wie USB-Sticks anschließen. Split View: Mit Split View kannst Du zwei Apps gleichzeitig nebeneinander anzeigen lassen und auf beiden arbeiten.

Anwender:innen können unter Verwendung von Split View zum Homescreen gelangen und mühelos zwischen Aufgaben wechseln. (Bild: Apple)

Drag and Drop: Du kannst Dateien und Inhalte zwischen verschiedenen Apps per Drag-and-Drop-Funktion verschieben und kopieren. Markieren und Kopieren: Durch das Markieren von Texten und das Kopieren und Einfügen kannst Du Inhalte schneller bearbeiten. Trackpad-Unterstützung: Du kannst das iPad als Laptop-Ersatz verwenden, indem Du das Trackpad auf einer externen Tastatur oder der Touchfläche des Magic Keyboards nutzt. Diese Funktionen machen das iPad zu einer leistungsstarken Alternative zum Laptop, besonders wenn Du viel unterwegs bist oder ein leichteres, portableres Gerät bevorzugst. Fazit: Mobilität, Flexibilität und einfache Bedienung in einem Gerät Das iPad hat sich als eine leichte und kompakte Alternative zum Laptop etabliert und kann in vielen Fällen den Laptop sogar komplett ersetzen. Mit dem richtigen Zubehör wie Tastatur, Maus, externem Monitor und einer Vielzahl von Apps wird das iPad zur mobilen Arbeitsstation. Die verschiedenen iPad-Modelle, insbesondere das iPad Pro und iPad Air, bieten leistungsstarke Optionen für Schüler, Studenten, Lehrer, Designer, Fotografen und viele weitere Berufsgruppen. iPadOS bietet Funktionen wie Multitasking, Dateiverwaltung und einen verbesserten Dateizugriff, die das iPad zum Laptop-Ersatz machen. Insgesamt ist das iPad für viele Nutzer eine hervorragende Wahl, wenn es darum geht, Mobilität, Flexibilität und einfache Bedienung in einem Gerät zu vereinen. Foto:©Unsplash|Daniel Romero

