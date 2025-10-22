Für Senioren kann ein Handy eine wichtige Verbindung zur Familie und zu Freunden darstellen. Außerdem erlaubt die Nutzung des Internets eine Teilhabe am alltäglichen Leben, etwa durch das Lesen von Nachrichten, Videocalls mit den Enkelkindern, die Nutzung von Social Media oder das Spielen von Handyspielen speziell für Senioren. Welche Leistungen ein Handyvertrag für Senioren enthalten sollte und wie Du den passenden Tarif findest, erfährst Du hier.

Was ist ein Handyvertrag für Senioren?

Du suchst nach einem Handytarif für Senioren ohne Internet oder einem speziellen Tarif für Rentner mit Datenvolumen zum Surfen? Dann sind das die wichtigsten Informationen für Dich:

Ein Handyvertrag für Senioren ist preislich attraktiver als Prepaid, bietet attraktive Zusatzleistungen und erfordert kein Aufladen des Guthabens.

Wichtig bei der Tarifwahl sind die Netzabdeckung, die Inklusivleistungen, der Service und der Preis.

Mit Flatrates für Telefonie, SMS und Surfen im Internet bietet ein Handyvertrag für Rentner volle Kostenkontrolle.

Spezielle Seniorenhandys sind einfach zu bedienen, haben größere Tasten und beschränken sich auf wesentliche Funktionen.

Prepaid oder Handyvertrag für Senioren?

Prepaid-Tarife wirken gerade für Senioren auf den ersten Blick attraktiv, da sie keine Vertragsbindung haben und volle Kostenkontrolle bieten. Allerdings sind die Preise bei Prepaid-Tarifen häufig höher als bei einem Handyvertrag. Außerdem muss das Guthaben regelmäßig aufgeladen werden, was gerade für ältere Menschen eine Herausforderung sein kann.

Handytarife für Senioren ohne Internet oder mit Datenvolumen zum Surfen haben den Vorteil, dass Du Dich nach Vertragsabschluss um nichts mehr kümmern musst. Flatrates für Telefonie und SMS sorgen dafür, dass keine zusätzlichen Kosten anfallen. Praktisch ist auch, dass Du über einen Handyvertrag direkt ein neues Handy kaufen kannst.

Das sind die Vor- und Nachteile von Prepaid-Tarifen und Handyverträgen für Senioren: