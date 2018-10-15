Immer wieder erscheinen neue Apps. Mehr als zwei Millionen der hilfreichen Anwendungen finden sich heute im App Store – und sie werden immer größer. Der Speicherbedarf auf Smartphones ist in den letzten fünf Jahren nach Schätzungen von Experten um unglaubliche 1100 Prozent (!) gestiegen.

Oft passiert es, dass Apps, die einmal heruntergeladen, aber nicht lange benutzt wurden, in den hintersten Ecken des Homescreens vergessen werden, aber nach wie vor Speicherplatz einnehmen.

Für Apple Grund genug, mit Erscheinen des Betriebssystems Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Kein Wunder: Branchennews zufolge stieg allein der Platzbedarf der zehn beliebtesten US-Apps von 164 MB im Jahr 2013 auf 1,9 GB 2017. Das entspricht einer Steigerung um fast das Zwölffache.

iPhone-Apps über Einstellungen auslagern

Die Option „Apps auslagern“ findest du unter „Allgemein“ und dann „iPhone-Speicher“. Hier gibt das System einige Ratschläge, wie du Speicherplatz freigeben kannst. Denn natürlich verschlingen nicht nur Apps viel Platz, sondern auch Fotos, Videos, Nachrichten oder auch gespeicherte Musik und Podcasts. In diesem Bereich findest du eine Ansicht, die auflistet, welche App wie viel Speicherplatz verbraucht.