Für Gruppen-Selfies und Fotos ohne Verwackeln ist ein Selbstauslöser ideal: Beim iPhone gibt es ihn seit iOS 8.

Manchmal ist der Arm einfach nicht lang genug für das perfekte Selfie – gerade wenn mehrere Personen auf das Bild sollen. Dann kommt der Selbstauslöser am iPhone – ob 6, 7 oder höher – wie gerufen: Sicheren Stand finden, abdrücken, in Pose werfen und fertig ist eine gelungene Aufnahme. Auch für Gruppenbilder vor toller Kulisse oder Landschaftsaufnahmen bei schwierigem Licht kannst du mit deinem iPhone und dem Selbstauslöser noch bequemer perfekte Fotos schießen. Schritt für Schritt: Am iPhone den Selbstauslöser nutzen Die ersten Schritte sind naheliegend: Du schaltest dein iPhone ein und aktivierst die Kamera-App. Nun kannst du dich entscheiden, ob du den Selbstauslöser für die Haupt- oder Frontkamera nutzen möchtest – beides ist möglich. Anschließend gehst du wie folgt vor:

In der geöffneten Kamera-App stehen am oberen Rand mehrere Zeichen, unter anderem ein Uhr-Symbol . Wenn du dieses antippst, kannst du den Selbstauslöser ein- und auch wieder ausschalten.

Wähle eine der drei angezeigten Optionen: Aus , 3s (drei Sekunden Auslösezeit) oder 10s (zehn Sekunden Auslösezeit).

Platziere anschließend dein iPhone so, dass es sicher steht und der gewünschte Ausschnitt komplett im Bild ist. Lehne das iPhone dafür beispielsweise einfach irgendwo an oder nutze ein Stativ oder eine andere Halterung.

Betätige den Auslöser .

Auf dem Display erscheint nun ein Countdown . Außerdem blitzt die LED sekündlich auf. In den letzten drei Sekunden vor dem Auslösen blinkt sie immer schneller.

Nach dem Aktivieren des Selbstauslösers nimmst du fix deine Position ein, setzt dein schönstes Lächeln auf und wartest auf den Auslöser. Wenn du ein Fan von Videoanleitungen bist, schau dir das folgende kurze Filmchen an, in der die einzelnen Schritte nochmal durchgegangen werden – in diesem Fall mit der Frontkamera: perfekt, um ein Angeber-Selfie vor genialer Kulisse zu schießen. Einstellungen beim Selbstauslöser am iPhone Wie bereits erwähnt, kannst du frei entscheiden, ob der Countdown des Selbstauslösers drei oder zehn Sekunden lang laufen soll. Wir würden dir für fast jede Situation die zehn Sekunden empfehlen – so hast du genügend Zeit, dich in Pose zu werfen, nochmal zu blinzeln und den Klick abzuwarten. Wenn du eine Aufnahme ohne andere Menschen machen willst – einfach ohne wackelige Hand am Handy – dann genügen allerdings sicher die drei Sekunden.

Außerdem wird dir vermutlich schnell auffallen, dass dein iPhone beim Selbstauslösen nicht nur ein Foto schießt, sondern eine Serienaufnahme mit zehn Bildern macht. Das ist grundsätzlich praktisch – denn dann hast du mehr Bilder zur Auswahl. Andererseits hast du auch mehrere Fotos, die du vermutlich nicht brauchst. Wenn du die Serienaufnahme deaktivieren willst, musst du entweder HDR (High Dynamic Range Image) oder den Blitz in der Kamera-App einschalten. Selbstauslöser vor iOS 8 möglich? Der direkt in der iPhone-Kamera verbaute Selbstauslöser existiert seit iOS 8. Bei älteren iPhones beziehungsweise vor dem Erscheinen von iOS 8 musstest du noch eine externe App installieren, die dir die Nutzung des Selbstauslösers ermöglichte. Nach einem Update auf iOS 8 hat jedoch bereits das iPhone 5 eine Selbstauslöser-Funktion. Kurzgefasst: So aktivierst du am iPhone den Selbstauslöser Kamera öffnen

Uhr-Symbol anklicken und drei oder zehn Sekunden auswählen

iPhone platzieren

Auslöser betätigen

Pose einnehmen

Countdown abwarten und freundlich lächeln

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen