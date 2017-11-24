Vorinstallierte Klingeltöne auf dem Smartphone sind oft eintönig, aufdringlich oder schon tausend Mal gehört. Dabei ist es so einfach, seine eigenen Klingeltöne zu erstellen.

Klingelton erstellen mit MP3s

Jeder hat Musik, die er gerne hört. Ob es nun Pop, Rock, Ska oder Hip-Hop ist – die eigene Lieblingsmusik erkennen wir auf Anhieb, sie gefällt uns immer wieder und sie lässt sich auch einfach auf das Smartphone spielen. Warum also nicht aus dem Lieblingssong einen eigenen Klingelton erstellen?

Android-Smartphone

Mit einem Android-Smartphone ist das auch ganz schnell erledigt: Telefon mit dem Computer verbinden, Musik-Datei in den Ordner „Music“ kopieren, und schon ist der Lieblingssong auf dem Smartphone verfügbar. Unter „Einstellungen“ kannst du ihn dann als Klingelton auswählen.

iPhone

Hat dein Smartphone ein iOS-Betriebssystem, ist es nicht ganz so einfach wie mit einem Android-System. Der Ton darf maximal 40 Sekunden lang sein und muss im M4R-Format vorliegen, um ihn als Klingelton nutzen zu können. Mit den richtigen Tools ist die Konvertierung aber schnell erledigt.

Über iTunes oder andere Online-Tools lässt sich der Song zurechtschneiden. Die Tonspur wird nun mit einem Audio-Converter in das M4R-Format umgewandelt.

Nun wird der erstellte Klingelton in den iTunes-Bereich „Töne“ kopiert. Nach einer Synchronisierung mit dem iPhone erscheint der Ton auf dem Telefon und kann als Klingelton eingestellt werden.

Klingeltöne erstellen mit einer App

Ist dein Lieblingssong schon auf dem Telefon und du möchtest nur einen bestimmten Teil davon als Klingelton haben, kannst du ihn mit einigen kostenfreien Apps auch direkt auf dem Smartphone zurechtschneiden.

Dies geht zum Beispiel ganz einfach mit dem MP3 Cutter & Ringtone Maker aus dem Play Store oder dem Hokusai Audio Editor für iOS-Geräte.

Kreativ und individuell: Klingeltöne selbst komponieren

Um einen Klingelton zu erstellen, kannst du auch selbst kreativ werden und deine eigenen Melodien komponieren. Vielleicht hast du schon eine im Kopf oder du möchtest einfach mal ein bisschen experimentieren – mit der App Piano for You kannst du deine eigenen Klingeltöne erstellen und sie auf deinem Telefon speichern.

Aber auch andere Apps, mit denen ihr Klingeltöne selbst erstellen könnt, sind einen genaueren Blick wert. Für Android lohnen sich besonders folgende: Walk Band- Musik Studio, Drum Pads 42 - Musik Maker und Musik Maker JAM.

Wer iOS nutzt sollte sich hingegen nach den Programmen SoundPrism, Klingelton-Designer und GarageBand umsehen.

Integriertes Mikrofon nutzen, um eigenen Klingelton zu erstellen

Manche Melodien sind bei euch nicht als MP3 vorhanden, und trotzdem würdet ihr sie gerne als Klingelton verwenden. Vielleicht habt ihr auch eine eigene Band oder eine tolle Singstimme, die ihr gerne als Klingelton verewigen möchtet.

Mit dem integrierten Mikrofon im Smartphone ist das möglich: Melodie aufnehmen, speichern und Aufnahme als Klingelton einrichten.

Foto: © Shutterstock / PrinceOfLove