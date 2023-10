Schmetterlinge flattern im Bauch, die Welt scheint rosarot zu sein und wir könnten den ganzen Tag nur noch lächeln: Gerade am Anfang einer neuen Beziehung schweben wir auf Wolke Sieben. Aber auch wenn alles auf den ersten Blick perfekt wirkt, gibt es einige Fehler, die jeder von uns jetzt macht. Und diese können im schlimmsten Fall einen negativen Einfluss auf die Partnerschaft haben. Wir verraten, was man zu Beginn einer Beziehung – und auch später noch – lieber vermeiden sollte.

Beide Leben sollten zu einem werden

Viele von uns neigen dazu, ihr Single-Leben erst einmal wie gewohnt fortzuführen. Schließlich ist es nicht immer einfach, den eigenen Alltag von jetzt auf gleich zu ändern. Jedoch sollte man dem Partner oder der Partnerin Zeit einräumen, damit das Vertrauen und die Liebe zueinander wachsen können. Außerdem ist es wichtig, Kompromisse ein- und auf den Anderen zuzugehen. Aber: Dabei sollte man immer man selbst sein und sich nicht für die zweite Hälfte verstellen. Schließlich hat diese sich in die Person verliebt, die man ist. Kleine Macken sind erlaubt und machen uns erst sympathisch. Klar, dass auch unsere zweite Hälfte mal die Socken liegen lassen kann oder vergessen darf, abends das Licht im Wohnzimmer anzulassen.

Worauf wir sonst noch achten sollten

Manchmal sind es scheinbar Kleinigkeiten, die den Anderen sauer oder enttäuscht zurücklassen. Dazu gehört es etwa, den tollen Urlaub mit der Ex zu erwähnen oder zu betonen, wie gut der Ex-Freund kochen konnte. Schließlich möchte niemand mit der vergangenen Liebe verglichen werden. Kommt es dann doch zum ersten Streit, kann man auch dabei vieles falsch machen. So neigt man zum Beispiel schnell dazu, den Anderen unfaire Vorwürfe zu machen oder zu laut zu werden. Welche Fehler außerdem ziemlich häufig am Beginn einer Beziehung vorkommen? Das haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.