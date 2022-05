Ein Kennenlernen an der Supermarktkasse? Moderne Dates beginnen mittlerweile online. Klar, dass WhatsApp dabei eine große Rolle spielt. Haben wir jemanden über ein Datingportal ins Visier genommen, dauert es nicht lange, bis wir unsere Nummern austauschen. Und schon startet ein reger Chat über unsere liebste Messenger-App.

Doch so praktisch das smarte Programm auch ist, können wir hier jede Menge falsch machen. Und dies wirkt sich wiederum auf unsere potenzielle neue Beziehung aus. Damit Sie für die perfekte Kommunikation gewappnet sind, verraten wir Ihnen, welche WhatsApp-Fehler Sie lieber vermeiden sollten.

Was Sie schreiben

Möchten Sie eine Frau oder einen Mann von sich überzeugen, sollten Sie sich Mühe beim Schreiben geben. Verzichten Sie auf nichtssagende Ein-Wort-Sätze und seien Sie lieber kreativ. Erzählen Sie von sich und Ihrem Tag, aber schweifen Sie nicht zu sehr aus, damit Ihr virtuelles Gegenüber die Chance hat, zu antworten.

Wichtig ist zudem, dass Sie Ihren potenziellen Partner ernst nehmen. Stellt er Ihnen eine Frage, sollten Sie darauf Bezug nehmen. Und gibt er Ihnen Einblick in seine Gefühlswelt , bietet es sich an, auf ihn einzugehen, statt bestimmte Themen einfach zu ignorieren. So signalisieren Sie Interesse.

Wie Sie schreiben

Auch die Art und Weise, wie Sie schreiben, hat Einfluss darauf, wie der andere Sie wahrnimmt. Vermeiden Sie Rechtschreib- und Grammatikfehler, da Sie ansonsten ungebildet wirken. Auch Tippfehler kommen nicht gut an und signalisieren, dass Sie sich nicht ausreichend Zeit für Ihre Nachricht genommen haben.

Außerdem ist es wichtig, dass Sie stets die richtige Balance finden. Schreiben Sie nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und nutzen Sie Emojis , um Ihre Worte mit Emotionen zu unterstreichen. Achten Sie aber darauf, nicht die falschen Smileys auszuwählen.

In unserer Bildershow haben wir noch einmal für Sie zusammengefasst, welche WhatsApp-Fehler potenzielle Partner vergraulen könnten.