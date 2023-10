Beim Dating sind wir ja so einige Trends gewohnt, auf die wir gerne verzichten könnten. Während wir Ghosting in der Kennenlern-Phase aber noch verschmerzen konnten, trifft uns Quit Dumping tiefer. Schließlich hat dieses einen Einfluss auf unsere bereits bestehende Beziehung. Was genau hinter dem Begriff steckt? Quiet Dumping heißt so viel wie "Stilles Entsorgen" und hat seinen Ursprung im Job-Leben. Wer hier Quiet Dumping betreibt, kümmert sich nur noch um die Aufgaben, die nötig sind, um seinen Job gerade so zu behalten. Was das jetzt mit dem Thema Partnerschaft zu tun hat? Das erklären wir im Folgenden.

Schlussmachen auf Raten

Wer in seiner Partnerschaft Quiet Dumping betreibt, versucht, die Beziehung langsam auslaufen zu lassen. Meist stecken Menschen dahinter, die Angst vor einem ernsthaften Gespräch haben und den für sie bequemsten Weg wählen. Manchmal möchten sie ihrem Partner oder der Partnerin auch nicht weh tun, indem sie einen harten Schlussstrich ziehen. Sie hoffen, dass die zweite Hälfte von sich aus mit der Beziehung nicht glücklich ist. Sie soll dann diejenige sein, die die Partnerschaft beendet. Der Part, der Quiet Dumping betrieben hat, ist fein raus und fühlt sich nicht schuldig.

Wie man Quiet Dumping bemerkt

Doch wie merken wir, dass unser Partner oder die Partnerin Quiet Dumping betreibt? Dafür gibt es einige Anzeichen. So zieht sich der Andere etwa immer mehr zurück und verbringt kaum noch Zeit mit uns. Zärtlichkeiten, Küsse und Sex werden weniger oder finden gar nicht mehr statt. Zudem weichen tiefgründige Gespräche einem lockeren Small Talk. Es geht dann nicht mehr darum, was wir denken oder fühlen, sondern etwa um das Wetter oder den nächsten Wocheneinkauf. Welche außerdem Zeichen dafür sein können, dass unsere zweite Hälfte die Beziehung so langsam beenden möchte, haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.