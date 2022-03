Hast Du Probleme, Dir einen Bart wachsen zu lassen? Wir gehen einigen möglichen Ursachen auf den Grund und verraten Dir, was Du tun kannst, um Deinen Bartwuchs zu beschleunigen.

Models der Marke "kanadischer Holzfäller" beeindrucken Dich mit voluminösen Vollbärten, während viele Filmstars nicht zuletzt aufgrund ihrer lässigen Looks mit stilvoller Drei-Tage-Variante angehimmelt werden. Auch Musiker und andere Kreative nutzen ihr Gesicht als lebende Leinwand für Haarkunst - gleichzeitig hast Du Probleme, Dir überhaupt einen Bart wachsen zu lassen? Wir gehen einigen möglichen Ursachen auf den Grund und verraten Dir, was Du tun kannst, um Deinen Bartwuchs zu beschleunigen.

Wenn sich eine Lücke im Bart an die nächste reiht oder eine gefühlte Ewigkeit vergeht, ehe Du Dir überhaupt eine halbwegs brauchbare Basis stehen lassen kannst, bist Du womöglich zunehmend frustriert. Verständlich: Bärte sind ein ungemein vielseitiges Mittel, um dem eigenen Erscheinungsbild eine maskuline Note und mehr Charakter zu verleihen. Doch warum wächst der Bart bei manchen Männern einfach nicht wie gewünscht?

Inwiefern Dir Dein Bartwuchs in die Wiege gelegt wird...

Wie haben sich Deine männlichen Vorfahren geschlagen, als sie sich einen Bart wachsen lassen wollten? Natürlich bestätigen Ausnahmen die Regel, aber wir würden tippen: Wenn es Dir schwerfällt, eine stattliche Gesichtsbehaarung heranzuzüchten, dürfte es in vorhergegangenen Generationen ganz ähnlich ausgesehen haben. Die unbequeme Wahrheit ist, dass Du erblich bedingten Haarausfall und andere vererbte Voraussetzungen nicht in ihrer Ursache bekämpfen kannst.

Untrennbar mit der vielbeschworenen Gen-Lotterie verknüpft ist der individuelle Testosteronspiegel eines Mannes. Das Sexualhormon ist im Alltag vor allem als "Männlichkeitshormon" bekannt, was seiner Vielfalt an prägenden Funktionen geschuldet scheint.

Es beeinflusst den Geschlechtstrieb und die allgemeine Stimmung, fördert das Wachstum von Muskelmasse und - hier wird es besonders interessant - sorgt für stärkeren Bartwuchs. Dabei müssen wir feststellen, dass "stärker" in diesem Fall relativ wörtlich zu nehmen ist. Testosteron verschafft Dir keine neuen Haarwurzeln, die für dichteres Wachstum und einen möglichst gleichmäßigen Bart erforderlich sind. Immerhin sollte es Dir mit stärkerem Barthaar ab einer gewissen Länge aber leichter fallen, unvorteilhafte Stellen zu vertuschen.

... und welche Rolle Dein Lifestyle spielt

Wie gesagt sind Dir hinsichtlich Deiner erblichen Veranlagung weitgehend die Hände gebunden. Andererseits bedeutet das nicht, dass Du Deinem Schicksal hilflos ausgeliefert bist! Auch, wenn Du bei der Testosteronlotterie kein Glück hattest, stehen Dir trotzdem viele Möglichkeiten im Alltag offen, mit denen Du bestenfalls dazu beiträgst, dass Dein Bart schneller und ausgeglichener wachsen kann. Ein bisschen Schweiß und Disziplin wird es Dich jedoch kosten!

Da gäbe es zum Beispiel fordernden Sport, etwa Krafttraining im Fitnessstudio. Hier wären wir wieder beim Testosteron, dessen Produktion Du durch anstrengende Sätze an Langhanteln, Dumbbells und Geräten in besonnenem Maße anregst. Auch mittels einer ausgewogenen Ernährung bietet sich eine Chance, Deinem Ziel in stetigen Schritten näherzukommen.

Konkreter möchten wir Dir die ausreichende und regelmäßige Zufuhr mit Proteinen, Mineralien und Vitaminen empfehlen - Biotin und Kieselerde gehören hier zu bewährten Mitteln. Das auch als Vitamin B7 bekannte Biotin kannst Du auf natürlichem Wege etwa über Eier, Haferflocken, Fisch, Fleisch oder auch Käse aufnehmen.

Sport und eine gesunde Ernährung sind nicht die einzigen hilfreichen Tipps. Ausreichend viel Schlaf gewährt Deinem gesamten Körper und somit auch Deinen Haaren die nötige Ruhe zur Regeneration. Im Interesse eines vorteilhaften Hormonspiegels empfiehlt es sich außerdem, Stress zu vermeiden - auch wenn das bekanntlich leichter gesagt als getan ist.

Bartwuchs anregen: Was bietet der Markt?

Nachdem es bislang vor allem um Testosteron ging, könntest Du auf den Gedanken kommen, dass eine entsprechende Ergänzungskur der einzig effektive Weg zum Ziel sein muss. Ein bisschen voreilig!

Zum einen sollten entsprechende Maßnahmen von einer medizinischen Fachkraft begleitet werden, zum anderen darfst Du das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Starke Schwankungen und Veränderungen des Testosteronspiegels können sich wie angedeutet auf weitere Bereiche Deines Wesens auswirken.

Darüber hinaus muss Dir bewusst sein, dass Testosteron im Laufe des Lebens in Dihydrotestosteron umgewandelt wird. Während das Hormon in seiner ursprünglichen Form die bereits besagten Vorteile mit sich bringt, kann DHT mit voranschreitendem Alter den Haarausfall auf dem Kopf selbst begünstigen.

Glücklicherweise gibt es vor einer vollwertigen Hormontherapie auch die Möglichkeit, zu einem Bartwuchsmittel zu greifen, um Deinen Bart schneller wachsen zu lassen. Neben Nahrungsergänzungsmitteln, die Dich etwa mit Biotin und Kieselerde versorgen, stellen Dir die Anbieter von Bartpflegeprodukten oft spezialisierte Produkte zur Seite. Werfen wir einen näheren Blick auf gängige Verkaufsschlager.

Bartroller

Quelle: https://heisenbeard.de

Einen Bartroller darfst Du Dir in etwa wie einen herkömmlichen Nassrasierer vorstellen. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass dieses Tool mit einer Rolle ausgestattet ist, wo üblicherweise eine Klinge zu sehen wäre. Diese wiederum ist mit hunderten Nadeln gespickt, die maximal einen Millimeter lang sind.

Bei der Behandlung verursachen sie mikroskopisch kleine Verletzungen, auf die Dein Körper unter anderem mit einer erhöhten Durchblutung der Haut sowie der Ausschüttung von Kollagen und Hyaluron reagiert. Besonders Kollagen wird eine wachstumsfördernde Wirkung zugesprochen, während die erzwungenen Heilungsprozesse auch gegen Falten und Narben eingesetzt werden - das sogenannte Microneedling setzt auf ein ganz ähnliches Prinzip.

Bartöl

Quelle: https://heisenbeard.de

Unabhängig von Deinem individuellen Modell liefert Dir ein gutes Bartöl eine praktische Gelegenheit, um Deine Gesichtsbehaarung facettenreich zu supporten. Während die beabsichtigte Wirkung je nach Produkt und Zusammensetzung variiert, zielen viele Bartöle grundsätzlich auf Stärkung der Haarfollikel ab.

Durch Nährstoff- und Vitaminversorgung greifen sie ihnen unter die sprichwörtlichen Arme und helfen ihnen, Deine Haare wachsen zu lassen. Zudem profitiert mitunter auch trockene Haut von der Bartöl-Anwendung; eventuell auftretendem Juckreiz und sprödem Barthaar sagst Du so ebenfalls den Kampf an.

Bartserum

Quelle: https://heisenbeard.de

Wie das Bartöl baut auch ein Bartserum auf die zusätzliche Versorgung der Haut und der darin befindlichen Haarwurzeln. Die genauen Methoden und Inhaltsstoffe variieren von Anbieter zu Anbieter; Biotin oder pflanzliche Stammzellen sind nicht unüblich.

Viele Bartseren stellen Dir in Aussicht, dass Sie Deinen Haaren im Gesicht mehr Kraft, Struktur sowie Vitalität verleihen und Wachstumsphasen verlängern. Übrigens: In Kombination mit einem Bartroller gibst Du dem Serum Deines Vertrauens die Chance, noch effektiver in die gewünschte Zielregion vorzudringen.

Probleme rund um Haarwuchs sind eine individuelle Angelegenheit; sowohl was die Ursachen als auch die Ausprägungen angeht. Deswegen können wir Dir aus der Ferne keinen garantiert zuverlässigen Rat geben, wie Du Deinen Bartwuchs beschleunigst. Wir sind allerdings zuversichtlich, dass Du mit diesen Tipps eine gesunde ausgewogene Grundlage schaffst. Auf dass Dein Bart stärker und schneller wachsen möge als je zuvor!

Advertorial - was ist das?