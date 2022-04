Es gibt bestimmte Sätze von Lehrern, die wohl jeder Schüler in seinem Leben mindestens einmal gehört hat. Wir haben die nervigsten und witzigsten Lehrersprüche für Sie gesammelt!

Montagmorgen, 8 Uhr, der Gong ertönt und der Unterricht beginnt. Meist steht dann ein Lehrer vor einer Klasse von 20 bis 30 Schülern und gibt 45 Minuten mehr oder weniger gut vorbereiteten Unterricht. Zumindest war das der Alltag in Vor-Corona-Zeiten.

Lehrer und ihre Sprüche

Doch besser als an den Stoff der Schulzeit erinnert sich so manch ehemaliger Schüler wohl eher an die teils unterhaltsamen, teils witzigen bis nervigen Lehrersprüche, die man mit bestimmten Paukern von damals verbindet.

Von "Der Lehrer beendet die Stunde" bis hin zu "Drei was? Birnen? Äpfel?" gibt es diverse Sprüche und Anekdoten. Hier kommen die besten!

Die besten und lustigsten Lehrersprüche aus Schulzeiten:

"Kann mal jemand einen Overheadprojektor holen?"

"Eine gute 3 mit Tendenz zur 2."

"Nicht kippeln!"

"Ein Wort noch und einer von euch sitzt vor dem Lehrerpult!"

"Wer wiederholt nochmal, was wir in der letzten Stunde gemacht haben?"

"Gruppenarbeit! Danach tragen wir die Ergebnisse zusammen.“

"Wenn ihr euch nicht benehmt, dann wird der Rest Hausaufgabe!"

"Bitte melden, wenn ihr was sagen wollt."

"Absolute Ruhe, bitte!"

"Jetzt rede ICH!“

"Das Handy kannst du dir nach der 6. Stunde bei mir abholen!"

"Ich warne euch noch ein letztes Mal!"

"Jetzt konzentriert euch bitte nochmal die letzten Minuten."

"Hefte raus, Test!"

"Ich setze euch gleich auseinander."

"Ihr lernt nicht für die Schule, ihr lernt fürs Leben!"

"Möchtest du das vielleicht der ganzen Klasse erzählen?"

"Ihr geht erst, wenn alles aufgeräumt ist!"

"Wer hat heute Tafeldienst?"

"Dann machen wir eben in der Pause weiter."

"Komm wieder, wenn du dich benehmen kannst."

"Und dabei habe ich schon großzügig benotet!!"

"Du hättest ja auch in der Pause gehen können."

"Jeder Betrugsversuch wird mit einer Sechs geahndet."

"Say it in Englisch!"

"Was in der Klausur drankommt? Alles!"

"Man kann euch durch die ganze Schule hören!"

"Kaugummi raus!"

"Kennt sich einer von euch mit dem Fernseher aus?"

"Bist du nicht die Schwester von /der Bruder von...?"

"Der Lehrer beendet die Stunde."

"Drei was? Birnen? Äpfel?"

"Es ist eure Pause. Ich hab Zeit."

"Für mich ist es auch die sechste Stunde."

"Ich setz euch gleich auseinander!"

"Ich weiß nicht, wie ihr das nächste Schuljahr schaffen wollt."

"Wie schätzt du dich selbst ein?"

"Das fließt alles mit in die Note ein!"

"Ihr seid jetzt in der Oberstufe."

"Ihr werdet im Leben nicht immer einen Taschenrechner dabei haben!"

